Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 06:20

Электроскутер Veehop: четыре мотора, независимая подвеска и запас хода до 60 км

Электроскутер Veehop: четыре мотора, независимая подвеска и запас хода до 60 км

Четыре мотора, 31 км/ч и проходимость по воде и камням - что умеет новый электроскутер Veehop

Электроскутер Veehop: четыре мотора, независимая подвеска и запас хода до 60 км

Veehop с независимой подвеской и четырьмя моторами выходит на рынок как альтернатива привычным электроскутерам. Модель рассчитана на сложные условия и активный отдых, что особенно актуально на фоне роста интереса к универсальному транспорту.

Veehop с независимой подвеской и четырьмя моторами выходит на рынок как альтернатива привычным электроскутерам. Модель рассчитана на сложные условия и активный отдых, что особенно актуально на фоне роста интереса к универсальному транспорту.

Veehop привлек внимание на рынке электротранспорта благодаря нестандартному сочетанию: независимые подвески и четыре электромотора. Такая архитектура позволяет использовать скутер не только в городе, но и на сложных маршрутах, где обычные модели быстро сдают позиции. В условиях растущего спроса на универсальные решения Veehop выглядит как прямой ответ тем, кто не готов мириться с ограничениями стандартных электроскутеров.

В основе конструкции — массивная рама и полноценная подвеска, рассчитанные на серьёзные нагрузки. В топовой версии каждый из четырёх моторов выдаёт от 750 Вт в номинале и до 1500 Вт в пике, что в сумме даёт 6 кВт мощности. Такой запас позволяет уверенно преодолевать не только асфальт, но и грязь, камни, воду, а также подъёмы до 50%. Максимальная скорость ограничена 50 км/ч, а крутящий момент в 240 Н·м обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Впрочем, управление требует определённого опыта, особенно на незнакомой местности.

Дальность хода напрямую зависит от ёмкости аккумулятора и стиля езды. С батареей 60 В и 40 А·ч можно рассчитывать на 60 км при скорости 35 км/ч, но при более динамичной езде запас снижается до 40 км. Съёмная батарея позволяет быстро заменить разряженный блок, однако дополнительный комплект обойдётся минимум в 1280 долларов. Время зарядки — 4–5 часов при токе до 10 А. Сам аккумулятор защищён металлическими пластинами и встроен в платформу для дополнительной безопасности.

Платформа весит 70 кг и выдерживает нагрузку до 200 кг. Складные элементы предусмотрены только для обслуживания — поднять такой скутер вручную практически невозможно. Тем не менее, для любителей активного отдыха и экстремальных поездок это не станет проблемой. Маневренность и компактность Veehop выгодно выделяют его среди других электрических платформ, что может стать решающим фактором при выборе.

Стоимость полной версии с четырьмя моторами составляет 3750 долларов, вариант с двумя моторами — 3350 долларов. Разница в цене незначительна, поэтому большинство покупателей, скорее всего, выберут топовую комплектацию. Судя по характеристикам, Veehop ориентирован на тех, кто ищет не просто городской транспорт, а универсальное средство для сложных маршрутов и активного отдыха.

Для российского рынка такие модели особенно актуальны: разнообразие климатических условий, сезонность и растущий интерес к новым форматам транспорта требуют выносливых и универсальных решений. В последние годы в сегменте электротранспорта всё чаще появляются модели, рассчитанные не только на город, но и на экстремальные условия эксплуатации. Veehop изначально проектировался с учётом этих требований, что делает его привлекательным для тех, кто не готов идти на компромиссы.

Говоря о развитии электротранспорта, важно отметить, что независимая подвеска и возможность установки четырёх моторов — редкость для скутеров. Это позволяет Veehop конкурировать по проходимости не только с городскими моделями, но и с некоторыми лёгкими квадроциклами. Если производитель сохранит надёжность и функциональность, такие решения вполне способны изменить представление о мобильности в ближайшие годы. 

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