Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 10:27

Электротележка LITEFAR B1: складная конструкция, 600 Вт и управление со смартфона

Электротележка LITEFAR B1: складная конструкция, 600 Вт и управление со смартфона

Возит 100 кг и управляется с телефона: чем удивила новинка LITEFAR B1

Электротележка LITEFAR B1: складная конструкция, 600 Вт и управление со смартфона

LITEFAR B1 - свежий взгляд на электротележки: складная рама, мощный привод и управление через смартфон. Новинка может изменить подход к перевозке грузов на сложных покрытиях, что особенно актуально для дачников и малого бизнеса.

LITEFAR B1 - свежий взгляд на электротележки: складная рама, мощный привод и управление через смартфон. Новинка может изменить подход к перевозке грузов на сложных покрытиях, что особенно актуально для дачников и малого бизнеса.

Появление LITEFAR B1 на рынке электротележек может стать главным событием для тех, кто ищет удобные решения для перевозки грузов. Новая модель от азиатского бренда LITEFAR сочетает в себе складную лампу, широкие низкопрофильные колеса и электропривод мощностью до 600 Вт, что позволяет использовать тележку даже на сложных поверхностях.

Особое внимание уделено системе управления: B1 можно контролировать не только с помощью пульта, но и через смартфон. Это открывает дополнительные возможности для пользователей, что важно для дистанционного управления и гибкости в эксплуатации. Вместимость тележки - до 150 литров или 100 кг груза в движении, при собственном весе 53 кг. Габариты в рабочем состоянии составляют 110х102х60 см, а в сложенном виде - 102х60х54 см, что облегчает хранение и транспортировку.

Рама выполнена из алюминиевых труб, стенка - из прочной ткани, текстильной на полиэфирной основе с ПВХ. Электромоторы встроены в задние колеса, что обеспечивает устойчивость. Максимальная скорость движения вперед 1,5 м/с, назад — до 0,5 м/с. Устройство оснащено световым маячком для повышения безопасности при эксплуатации в темное время суток.

Питание обеспечивает съемная аккумуляторная батарея 24000 мАч на элементах 21700, поддерживающая режим мощности (до 130 Вт). Доступны варианты с разной зарядкой, время автономной работы может составлять 2 часа. Для пользователей предусмотрен широкий выбор фирменных аксессуаров: чехлы, сидения, сетки и другие опции.

Стоимость версии LITEFAR B1 начинается от 599 долларов США. Поставки запланированы на ноябрь текущего года. Как отмечают эксперты, подобные решения могут быть востребованы не только среди дачников, но и в малом бизнесе, где важна мобильность и простота эксплуатации. Важно отметить, что интерес к электротранспорту для перевозки грузов растет, что подтверждается и появляются новые модели в соответствующих сегментах - например, недавно на рынке был представлен электроскутер с увеличенным запасом хода, о котором рассказывалось в материалах о расширении возможностей городского транспорта . LITEFAR B1 может стать одним из самых универсальных решений для перевозки грузов в своем классе.

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