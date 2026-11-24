Электровелосипед AKEZ Jaguar, который проедет по снегу и грунту

Для поездок по снегу и грунту AKEZ предлагает толстошинный электровелосипед с мотором 1500 Вт и съемной батареей 52 В на 25 А·ч. Заявленный запас хода составляет 40-50 км — подробнее в нашем материале.

Для поездок по снегу и грунту AKEZ предлагает толстошинный электровелосипед с мотором 1500 Вт и съемной батареей 52 В на 25 А·ч. Заявленный запас хода составляет 40-50 км — подробнее в нашем материале.

В сегменте мощных электровелосипедов с широкими шинами для зимы модели AKEZ привлекают внимание покупателей сочетанием заявленной мощности, емкой батареи и трансмиссии известного бренда. Однако при изучении карточек продавцов важно разделять маркетинговое описание назначения и подтвержденные результаты проверки проходимости. Ниже — сводка заявленных параметров AKEZ Jaguar и близких моделей линейки.

Посадка AKEZ Jaguar рассчитана на взрослых ростом 160–180 см. Неровности при движении компенсируют передняя вилка и задний амортизатор, а также широкая куртка, подходящая для снежных и грунтовых маршрутов. Также описаны передняя и задняя подвески, 20-дюймовые колеса и сиденья для разных покрытий: грунта, гравия, снега и асфальта.

Электродвигатель развивает мощность 1500 Вт, заявленная максимальная скорость составляет 55 км/ч. Съемная аккумуляторная батарея имеет напряжение 52 В и емкость 25 А·ч; зарядить ее можно двумя способами. Предусмотрены три режима движения: помощь при педалировании или езда на электротяге. В каталоге продавцов также представлена комплектация AKEZ Jaguar с аккумуляторами 52 В на 25 А·ч и мотором 1500 Вт.

На велосипеде установлены 20-дюймовые колеса с шинами Chaoyang 20×4,0 и трансмиссия Shimano на семь скоростей. Рама алюминиевая, тормоза гидравлические. На выбор доступен красный, черный, желтый или синий цвет. Заявленный запас хода составляет 40–50 км. Предусмотрен двигатель мощностью 1500 Вт, аккумулятор 48 В на 18 А·ч, 20-дюймовые колеса, алюминиевая рама, гидравлические тормоза и максимальная скорость 45 км/ч. Для модели AKEZ King Kong заявлены мотор мощностью 1500 Вт и аккумулятор 48 В на 41 А·ч, скорость до 50 км/ч, семиступенчатая трансмиссия Shimano, гидравлические тормоза и шины 20×4,0.

С практической точки зрения покупателю стоит учитывать: заявленные скорость, запас хода и проходимость зависят от веса райдера, рельефа, температуры, давления в шинах и стиля езды. Указанные в карточках значения — это декларации продавца, а не результат лабораторного или полигонного тестирования. Для маршрутов по снегу и грунту особенно важны фактическая мощность в пике, качество тормозной системы и реальная емкость батареи, которые целесообразно уточнять по независимым обзорам и отзывам владельцев.