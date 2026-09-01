Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 07:12

Электровелосипед Nicolai R20 MGU AON: 600 Вт мощности и 800 Втч аккумулятор

Электровелосипед Nicolai R20 MGU AON: 600 Вт мощности и 800 Втч аккумулятор

600 Вт и коробка Pinion: представлен R20 MGU AON — флагманский электровелосипед для скоростного спуска

Электровелосипед Nicolai R20 MGU AON: 600 Вт мощности и 800 Втч аккумулятор

Nicolai GmbH и GAMUX вывели на рынок электровелосипед для скоростного спуска с уникальной трансмиссией и мощной батареей. Новинка выделяется техническими решениями и может задать новые стандарты в сегменте даунхилл-байков.

Nicolai GmbH и GAMUX вывели на рынок электровелосипед для скоростного спуска с уникальной трансмиссией и мощной батареей. Новинка выделяется техническими решениями и может задать новые стандарты в сегменте даунхилл-байков.

В сегменте электровелосипедов для Даунхиллы появился лидирующий игрок - модель R20 MGU AON, разработанная немецким инженером совместно с швейцарским брендом GAMUX. Этот байк сразу привлекает внимание благодаря сочетанию мощного электромотора, продвинутой подвески и необычной трансмиссии, что может изменить подход к скоростному спуску.

В основе конструкции - двухподвесная рама из алюминиевого сплава 7075, рассчитанная на серьезные нагрузки. Воздушная подвеска с ходом 200 мм спереди и сзади, а также маллет-компоновка колес обеспечивают устойчивость и управляемость на сложных трассах. Центральный электромотор мощностью 600 Вт, интегрированный с 12-скоростной коробкой передачи Pinion MGU и системой Smart.Shift, передает крутящий момент на заднее колесо и воздействует через ремень GATES - решение, которое редко встречается в этом классе.

Питание обеспечивается аккумулятором FIT Tubepack емкостью 800 Втч, размещенном внутри рамы. Для тех, кому этого мало, доступна версия с аккумуляторами на 1060 Втч за дополнительную плату. Вилка MANITOU Dorado Pro LTD и задний амортизатор MANITOU Mara Pro 250x75 мм обеспечивают работу подвески, тормоза HAYES Dominion A4 с 203-миллиметровыми роторами уверенное замедление даже на крутых участках.

Покрышки SCHWALBE размером 2,5 дюйма - Magic Mary Gravity Pro u-soft спереди и Tacky Chan Gravity Pro сзади - рассчитаны на агрессивное катание. Масса велосипеда составляет 29 кг, что для электровелосипеда с таким оснащением выглядит вполне конкурентоспособно. 

Стоимость R20 MGU AON стартует от 14 999 евро, а за увеличенную батарею нужно доплатить еще 200 евро. Такой ценник выводит новинку в премиальный сегмент, где конкуренция становится все острее. Для сравнения, в недавнем обзоре другой модели с аккумулятором мощностью 800 Вт было отмечено, что современные электровелосипеды все чаще делают ставку на интеграцию мощных батарей и интеллектуальных трансмиссий.

R20 MGU AON может заинтересовать не только профессиональных райдеров, но и тех, кто ищет технологичное решение для сложных трасс. 

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