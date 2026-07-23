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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 16:28

Электровелосипед Radio Flyer Via Pro: высокая грузоподъемность и семейный функционал

Электровелосипед Radio Flyer Via Pro: высокая грузоподъемность и семейный функционал

Детей — в дугу, покупки — в модуль: грузовой электровелосипед Radio Flyer Via Pro заменит авто на 80 км пути

Электровелосипед Radio Flyer Via Pro: высокая грузоподъемность и семейный функционал

Radio Flyer расширяет линейку электровелосипедов моделью Via Pro, рассчитанной на перевозку детей и грузов. Новинка выделяется прочной рамой, большим запасом хода и возможностью адаптации под разные задачи. Это актуально на фоне роста интереса к альтернативному транспорту.

Radio Flyer расширяет линейку электровелосипедов моделью Via Pro, рассчитанной на перевозку детей и грузов. Новинка выделяется прочной рамой, большим запасом хода и возможностью адаптации под разные задачи. Это актуально на фоне роста интереса к альтернативному транспорту.

Radio Flyer, известная своими детскими тележками, выходит на рынок семейных электровелосипедов с моделью Via Pro. Этот велосипед рассчитан на тех, кто ищет альтернативу автомобилю для ежедневных поездок с детьми, перевозки покупок и выполнения других бытовых задач. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований подобные решения становятся всё более востребованными.

Ключевая особенность конструкции Via Pro — прочная рама, рассчитанная на общую нагрузку до 181 кг. При этом сам велосипед весит 33 кг в стандартной комплектации. Полезная грузоподъёмность составляет 147 кг, а на задний багажник можно безопасно закрепить до 68 кг. Это позволяет перевозить не только детей, но и объёмные покупки или спортивный инвентарь.

Модель оснащена электромотором мощностью 750 Вт с пиковым крутящим моментом 85 Н·м, что обеспечивает уверенное движение даже при полной загрузке. Литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью 687 Вт·ч обеспечивает запас хода более 80 км на одном заряде, хотя реальная дальность зависит от веса, рельефа и давления в шинах. Полная зарядка занимает 4,5 часа, а максимальная скорость ограничена 32 км/ч — это соответствует городским стандартам безопасности.

В конструкции Via Pro применяется датчик крутящего момента, который синхронизирует подачу мощности с усилием райдера. Такая система, реализованная в фирменной платформе Flyers Flight Speed, делает управление более интуитивным. Трансмиссия — 8-скоростная Shimano с цепью и натяжителем, что снижает риск поломок и упрощает обслуживание.

Безопасность обеспечивают гидравлические тормоза с органическими колодками и роторами 180 мм, а также функция автоматического отключения мотора при торможении. Заниженная геометрия рамы облегчает посадку и высадку пассажиров, а двойная подножка стабилизирует велосипед на стоянке. Для снижения центра тяжести используются колёса разного диаметра: спереди — 24 дюйма, сзади — 20 дюймов. В стандартную комплектацию входят износостойкие покрышки Kenda шириной 2,4 дюйма, защита задних колёс и цепи, а также амортизационная вилка с ходом 70 мм и удобное седло Selle Royal.

Дополнительные аксессуары расширяют возможности Via Pro: дуга для защиты ребёнка и груза, модуль XL Hauler с навесом для защиты от ветра, а также совместимость с сиденьями Thule и прицепами. В базовой комплектации уже есть передняя и задняя оптика, поворотники, светодиодный фонарь, встроенные светоотражатели и место для установки GPS-трекера.

В 2026 году российский рынок электровелосипедов продолжает расти, и модели с высокой грузоподъёмностью становятся всё более актуальными для семей с детьми. По данным отраслевых аналитиков, спрос на такие решения увеличился на 30% за последние два года. Это связано не только с экономией топлива, но и с возможностью свободно перемещаться по городу без пробок и проблем с парковкой. Для российских условий важна также надёжность конструкции и адаптация к различным погодным условиям, что делает Via Pro интересным предложением для широкого круга пользователей.

Интересно, что тенденция развития электротранспорта для города и пригорода прослеживается и в других сегментах. Например, электроскутер Seev Citycoco Classic 1000W также рассчитан на дальние поездки и оснащён мощной светотехникой, что отвечает растущему спросу на экологичные решения для семейных нужд — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о практичности Seev Citycoco Classic 1000W .

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