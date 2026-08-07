Raymon Numa Pure Wave за €2230: надежный городской электровелосипед с низкой рамой и мотором 70 Нм

Электровелосипед Raymon Numa Pure Wave: низкая рама, 70 Нм и запас хода для города

Raymon Numa Pure Wave - свежий электровелосипед с низкой рамой и встроенной батареей, рассчитанный на ежедневные городские маршруты. Модель выделяется сочетанием практичности, грузоподъемности и современного оснащения, что особенно актуально для европейских дорог.

Raymon Numa Pure Wave - свежий электровелосипед с низкой рамой и встроенной батареей, рассчитанный на ежедневные городские маршруты. Модель выделяется сочетанием практичности, грузоподъемности и современного оснащения, что особенно актуально для европейских дорог.

Raymon Numa Pure Wave - это весьма удачная попытка предложить максимально удобное решение для ежедневных поездок. Модель ориентирована на тех, кто ценит легкость посадки и практичность в повседневном использовании.

В конструкции акцент сделан на надежность и комфорт: допустимая нагрузка достигает 140 кг, сам велосипед весит 25,5 кг. Для перевозки вещей предусмотрен задний багажник с системой крепления MIK HD, рассчитанный на 27 кг. В комплектацию входят полноразмерные крылья, боковая подножка и встроенное освещение - все, что нужно для городской среды.

Главная техническая конфигурация - центральный электромотор Oli Pico с крутящим моментом до 70 Нм и номинальной мощностью 250 Вт. Такой мотор обеспечивает плавность и мощную поддержку при педалировании, соответствующую направлению движения электровелосипедов. Питание осуществляется от встроенной батареи мощностью 504 Вт·ч, что позволяет поддерживать достойный запас хода в сложных условиях.

Вместо классического внешнего переключателя скоростей здесь используется пятиступенчатая планетарная втулка Shimano. Это решение обеспечивает защиту от загрязнений и влаги, что особенно важно для эксплуатации в любых условиях. Подвеска выполнена через амортизационную вилку с ходом 75 мм, за безопасность отвечает гидравлическая дисковая тормозная система Tektro с разными диаметрами роторов спереди и сзади.

Raymon Numa Pure Wave уже доступен в Германии по цене 2230 евро, а производитель постепенно расширяет географию продаж.

Для российских покупателей такие решения могут быть интересны с точки зрения надежности и универсальности, особенно если принять во внимание растущий интерес к экологически чистому транспорту и развитию велоинфраструктуры в крупных городах.