Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 06:17

Электровелосипед Rize Road Fixie: 62 км на одном заряде и вес 15 кг

Электровелосипед Rize Road Fixie: 62 км на одном заряде и вес 15 кг

Альтернатива автомобилю: Плюсы и минусы городского электровелосипеда Rize Road Fixie

Электровелосипед Rize Road Fixie: 62 км на одном заряде и вес 15 кг

Rize Road Fixie - городской электровелосипед с одноступенчатым ременным приводом, интегрированной батареей и весом всего 15 кг. Модель выделяется запасом хода до 100 км и доступной ценой, что делает ее интересной для тех, кто ищет легкий и практичный транспорт для города.

Rize Road Fixie - городской электровелосипед с одноступенчатым ременным приводом, интегрированной батареей и весом всего 15 кг. Модель выделяется запасом хода до 100 км и доступной ценой, что делает ее интересной для тех, кто ищет легкий и практичный транспорт для города.

Rize Road Fixie - одна из представленных на рынке моделей, которая сочетает в себе легкость, простоту конструкции и достойную автономность. В условиях, когда городской транспорт становится все дороже и сложнее, такие решения выглядят особенно актуальными. Велосипед ориентирован на тех, кто ценит минимализм, но не готов жертвовать практичностью.

Рама сделана из-за того, что батарея встроена в нижнюю трубу. Это не только тонкий велосипед, аккуратный внешний вид, но и общий вес до 15 кг. Однако стоит учитывать, что аккумулятор несъемный — для зарядки поднимайтесь на велосипеде домой или в офис. При этом емкость аккумулятора 9,6 Ач (36 В) позволяет проехать до 100 км на одном заряде, если не злоупотреблять большей емкостью.

Мотор установлен в задней втулке и выдает номинальную мощность 350 Вт с пиковым моментом 45 Нм. Такой тяги достаточно для большинства простых маршрутов, но на крутых подъемах возможны трудности, особенно если велосипедист тяжелее среднего. Максимальная скорость ограничена 32 км/ч, что соответствует требованиям для электровелосипедов в большинстве стран.

Вместо цепи используется ременная приводная система, которая снижает уровень шума и не требует смазки. Однако отсутствие передач означает, что на затяжных подъемах трудности опираются только на мощность мотора и собственные силы. Управление тягой реализовано через датчик каденса, поэтому реакция на педалирование не мгновенная, как в моделях с датчиком крутого момента.

Колеса - 700 х 28с на двойных алюминиевых ободах аэродинамического профиля. Такой размер оптимален для асфальта, но при желании можно установить более широкие покрышки для повышения комфорта. Подвески нет, поэтому часть вибраций гасит только мягко седло Selle Royal с гелевой вставкой. На рамке предусмотрены крепления для крыльев и багажника, что расширяет возможности использования велосипеда.

Тормоза - гидравлические, с роторами 180 мм. Это обеспечивает уверенное торможение даже при полной нагрузке (до 113 кг). В комплекте также есть фары и LCD-дисплей, общий вес велосипеда — всего 34 фунта (15 кг), что заметно меньше конкурентов.

Среди образцов можно выделить Vanpowers City Vanture, который также оснащен ременным приводом и мотором на 350 Вт, но реальный запас хода у него чуть ниже - около 80 км. В целом, Rize Road Fixie выигрывает по массе и по компонентам, но проигрывает в универсальности на зарубежном пространстве.

Пользователи отмечают стильный внешний вид и легкость, однако жалуются на ограниченность ассортимента размеров рам и невысокую эффективность на крутых склонах. Тем не менее, для стандартных условий и ежедневных посещений это один из наиболее сбалансированных вариантов в его ценовом сегменте.

Если рассматривать рынок, то спрос на легкие и простые электровелосипеды растет, особенно в крупных городах. Как показывает опыт производителей гибридных автомобилей, например, Li Auto и Xiaomi, увеличение автономности и снижение веса техники становятся ключевыми показателями. Подробнее о том, как новые технологии используются в транспорте, можно узнать в материале о новых стандартах обслуживания гибридов .

 

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