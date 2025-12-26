Новый взгляд на электровелосипеды: почему Sengo:E называют внедорожником среди e-bike – удивит ли он вас

26 декабря 2025, 05:22
Электровелосипед Simplon Sengo:E SUV сочетает внедорожные возможности и австрийский характер
Simplon Sengo:E SUV - не просто электровелосипед. Это результат многолетнего опыта австрийских инженеров. Модель сочетает в себе черты горного байка и универсального транспорта. Почему производитель называет его SUV? Узнайте, чем он отличается от других e-bike.
Модель Simplon Sengo изначально разрабатывалась как горный электровелосипед, но теперь позиционируется как внедорожный трекинговый велосипед Sengo:E. Его обновлённая геометрия рамы отличается прямой линией верхней трубы, что улучшает как внешний вид, так и функциональность.
Конструкция из карбона обладает повышенной грузоподъёмностью до 150 кг, усилена многочисленными креплениями для багажников и рассчитана на эксплуатацию в агрессивных условиях, включая прыжки. Для комфорта на бездорожье используются колёса размером до 29 дюймов и амортизационная вилка с ходом 120 мм.
Велосипеды такого класса набирают популярность, поскольку объединяют универсальность, надёжность и практически неограниченные возможности для модернизации. Они одинаково хорошо подходят для дальних туристических поездок, интенсивной эксплуатации на грунтовых дорогах и использования в качестве повседневного транспортного средства, заменяя собой несколько специализированных моделей.
Велосипед предлагается в различных комплектациях, с возможностью кастомизации, включая выбор между двигателями Bosch и установку планетарной втулки Rohloff с ременным приводом для минимального обслуживания. Стоимость готовых конфигураций варьируется, начиная от 5000 евро.
