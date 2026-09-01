Specialized Turbo Vado 6.0 IGH: бесшумный ремень Gates, радарная система безопасности, цифровой замок и 840 Вт·ч запас хода

Электровелосипед Turbo Vado 3 6.0 IGH: мотор 100 Нм, радар Garmin и поддержка Apple Find My

Turbo Vado 3 6.0 IGH от Specialized выделяется не только мощным мотором и емкой батареей, но и интеграцией с цифровыми сервисами. Новинка сочетает современные технологии безопасности и комфорта, что делает ее актуальной для городских условий и дальних поездок.

Turbo Vado 3 6.0 IGH от Specialized выделяется не только мощным мотором и емкой батареей, но и интеграцией с цифровыми сервисами. Новинка сочетает современные технологии безопасности и комфорта, что делает ее актуальной для городских условий и дальних поездок.

Появление Specialized Turbo Vado 3 6.0 IGH на рынке электровелосипедов привлекло внимание благодаря сочетанию мощной техники и цифровых решений. Модель ориентирована на тех, кто ценит не только скорость и дальность хода, но и высокий уровень безопасности и интеграцию с современными сервисами.

Велосипед оснащен 2,2-дюймовым сенсорным дисплеем, который позволяет контролировать основные параметры движения и настраивать режимы работы. Особое внимание уделяется безопасности: встроенный радар Garmin предупреждает о приближении транспорта сзади, цифровые замковые рамы можно синхронизировать с цепным замком Abus, что значительно усложняет задачу злоумышленникам.

Интеграция с Apple Find My Enables отслеживает местоположение велосипеда через экосистему Apple, что особенно актуально для сложных условий. Фирменное крепление Quad Lock не только надежно фиксирует смартфон на руле, но и поддерживает беспроводную зарядку, что удобно для длительных поездок.

Техническая часть также требует внимания: мотор Specialized 3.1 развивает крутящий момент до 100 Нм, автоматическая бесступенчатая втулка Enviolo в паре с карбоновым ремнем Gates обеспечивает плавную и бесшумную передачу передачи. Аккумулятор емкостью 840 Вт·ч позволяет удерживать запас хода на плаву, хотя масса велосипеда составляет 32,45 кг - это насыщенная комплектация и мощная батарея.

Для повышения комфорта предусмотрена вилка RockShox с ходом 90 мм и амортизирующий подседельный штырь. В комплект входят переднее и заднее крылья, а также два багажника, что делает Turbo Vado 3 6.0 IGH универсальным решением для города и путешествий.

На фоне других новинок рынка, таких как шоссейный велосипед с топовой комплектацией, о которых недавно рассказывалось в материалах о преимуществах Tarmac SL9 S-Level , новая модель Turbo Vado 3 6.0 IGH отличается именно интеграцией цифровых сервисов и акцентом на безопасность.