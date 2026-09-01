Specialized Turbo Vado 6.0 IGH: бесшумный ремень Gates, радарная система безопасности, цифровой замок и 840 Вт·ч запас хода

1 сентября 2026, 02:09
Электровелосипед Turbo Vado 3 6.0 IGH: мотор 100 Нм, радар Garmin и поддержка Apple Find My
Электровелосипед Turbo Vado 3 6.0 IGH: мотор 100 Нм, радар Garmin и поддержка Apple Find My
Turbo Vado 3 6.0 IGH от Specialized выделяется не только мощным мотором и емкой батареей, но и интеграцией с цифровыми сервисами. Новинка сочетает современные технологии безопасности и комфорта, что делает ее актуальной для городских условий и дальних поездок.
Появление Specialized Turbo Vado 3 6.0 IGH на рынке электровелосипедов привлекло внимание благодаря сочетанию мощной техники и цифровых решений. Модель ориентирована на тех, кто ценит не только скорость и дальность хода, но и высокий уровень безопасности и интеграцию с современными сервисами.
Велосипед оснащен 2,2-дюймовым сенсорным дисплеем, который позволяет контролировать основные параметры движения и настраивать режимы работы. Особое внимание уделяется безопасности: встроенный радар Garmin предупреждает о приближении транспорта сзади, цифровые замковые рамы можно синхронизировать с цепным замком Abus, что значительно усложняет задачу злоумышленникам.
Интеграция с Apple Find My Enables отслеживает местоположение велосипеда через экосистему Apple, что особенно актуально для сложных условий. Фирменное крепление Quad Lock не только надежно фиксирует смартфон на руле, но и поддерживает беспроводную зарядку, что удобно для длительных поездок.
Техническая часть также требует внимания: мотор Specialized 3.1 развивает крутящий момент до 100 Нм, автоматическая бесступенчатая втулка Enviolo в паре с карбоновым ремнем Gates обеспечивает плавную и бесшумную передачу передачи. Аккумулятор емкостью 840 Вт·ч позволяет удерживать запас хода на плаву, хотя масса велосипеда составляет 32,45 кг - это насыщенная комплектация и мощная батарея.
Для повышения комфорта предусмотрена вилка RockShox с ходом 90 мм и амортизирующий подседельный штырь. В комплект входят переднее и заднее крылья, а также два багажника, что делает Turbo Vado 3 6.0 IGH универсальным решением для города и путешествий.
На фоне других новинок рынка, таких как шоссейный велосипед с топовой комплектацией, о которых недавно рассказывалось в материалах о преимуществах Tarmac SL9 S-Level , новая модель Turbo Vado 3 6.0 IGH отличается именно интеграцией цифровых сервисов и акцентом на безопасность.
Похожие материалы
-
01.09.2026, 00:36
Ninebot M5 100: электроскутер с запасом хода 120 км и скоростью до 70 км/ч
Ninebot M5 100 в комплектации Premium M PRO выделяется высокой максимальной скоростью, большим запасом хода и современными системами безопасности. Разбираемся, чем интересен этот электроскутер и почему он может изменить представление о городском транспорте.Читать далее
-
31.08.2026, 22:45
Nissan и Honda объединяют усилия: новые стандарты ЭБУ появятся в 2029 году
Nissan и Honda запускают совместную разработку унифицированных электронных блоков управления для будущих моделей. Уже с 2029 года автомобили обеих марок получат общую архитектуру ЭБУ. Эксперты отмечают: это ответ на растущую конкуренцию и новые вызовы отрасли. Какие перемены ждут автолюбителей и что скрывается за этим альянсом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 22:03
ANYterrain 4-Wheel: электровелосипед с четырьмя колесами и скоростью до 42 км/ч
ANYterrain 4-Wheel от Sixthreezero - свежий взгляд на электровелосипеды для города и легкого бездорожья. Модель выделяется устойчивостью, продуманной эргономикой и техническими решениями, которые могут изменить привычный подход к городским поездкам.Читать далее
-
31.08.2026, 18:36
KTM Macina Lycan Elite CX-R Race 2027: карбоновая рама и 29-дюймовые колеса
KTM обновила Macina Lycan Elite CX-R Race для 2027 года, сделав ставку на карбоновую раму и увеличенные 29-дюймовые колеса. Эти изменения могут повлиять на выбор велосипедистов, ищущих баланс между легкостью, проходимостью и технологичностью.Читать далее
-
31.08.2026, 16:33
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
На рынке появился электроскутер Ninebot M90, который выделяется рекордной скоростью и расширенными функциями безопасности. Новинка уже доступна и может повлиять на выбор городского транспорта в ближайшие годы.Читать далее
-
31.08.2026, 16:00
Электромотоциклы: как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание
Электромотоциклы уже не фантастика, а реальный выбор для города и путешествий. В статье - разбор ключевых характеристик, советы по выбору и нюансы эксплуатации, которые помогут не ошибиться при покупке. Актуально для тех, кто ищет современный транспорт без бензина.Читать далее
-
31.08.2026, 15:01
Ветрогенератор Ventyra R1: компактное решение для автономного питания вне сети
Ventyra R1 - портативная ветряная турбина с максимальной мощностью 50 Вт, которая уже вызвала ажиотаж на Kickstarter. Устройство обещает обеспечить энергией даже там, где нет солнца, и может стать важным инструментом для любителей автономного отдыха и владельцев кемперов.Читать далее
-
31.08.2026, 14:41
Li Auto Mega: новая платформа, адаптивная подвеска и запас хода до 710 км
В Китае готовится старт продаж обновленного минивэна Li Auto Mega, который уже сравнивают с революцией первого iPhone. Модель обещает уникальные технологии, включая адаптивную подвеску и 800-вольтовую зарядку. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:26
Электромобиль «Атом»: старт продаж, цена и первые оценки экспертов
На российском рынке появился электромобиль «Атом», вызвавший оживленное обсуждение среди автолюбителей. Модель обещает инновации, но цена и особенности комплектации вызывают вопросы. Что ждет новинку в ближайшие месяцы, объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
31.08.2026, 14:17
В Петербурге запускают крупнейший зарядный хаб для электромобилей в СНГ
2 сентября в Санкт-Петербурге стартует работа самого масштабного зарядного хаба для электрокаров в России и СНГ. Мало кто знает, что проект способен изменить привычную инфраструктуру для владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Какие возможности открывает новая площадка, что отличает ее от других, и почему запуск именно сейчас так важен - объясняем подробно. Читать далее
Похожие материалы
-
01.09.2026, 00:36
Ninebot M5 100: электроскутер с запасом хода 120 км и скоростью до 70 км/ч
Ninebot M5 100 в комплектации Premium M PRO выделяется высокой максимальной скоростью, большим запасом хода и современными системами безопасности. Разбираемся, чем интересен этот электроскутер и почему он может изменить представление о городском транспорте.Читать далее
-
31.08.2026, 22:45
Nissan и Honda объединяют усилия: новые стандарты ЭБУ появятся в 2029 году
Nissan и Honda запускают совместную разработку унифицированных электронных блоков управления для будущих моделей. Уже с 2029 года автомобили обеих марок получат общую архитектуру ЭБУ. Эксперты отмечают: это ответ на растущую конкуренцию и новые вызовы отрасли. Какие перемены ждут автолюбителей и что скрывается за этим альянсом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 22:03
ANYterrain 4-Wheel: электровелосипед с четырьмя колесами и скоростью до 42 км/ч
ANYterrain 4-Wheel от Sixthreezero - свежий взгляд на электровелосипеды для города и легкого бездорожья. Модель выделяется устойчивостью, продуманной эргономикой и техническими решениями, которые могут изменить привычный подход к городским поездкам.Читать далее
-
31.08.2026, 18:36
KTM Macina Lycan Elite CX-R Race 2027: карбоновая рама и 29-дюймовые колеса
KTM обновила Macina Lycan Elite CX-R Race для 2027 года, сделав ставку на карбоновую раму и увеличенные 29-дюймовые колеса. Эти изменения могут повлиять на выбор велосипедистов, ищущих баланс между легкостью, проходимостью и технологичностью.Читать далее
-
31.08.2026, 16:33
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
На рынке появился электроскутер Ninebot M90, который выделяется рекордной скоростью и расширенными функциями безопасности. Новинка уже доступна и может повлиять на выбор городского транспорта в ближайшие годы.Читать далее
-
31.08.2026, 16:00
Электромотоциклы: как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание
Электромотоциклы уже не фантастика, а реальный выбор для города и путешествий. В статье - разбор ключевых характеристик, советы по выбору и нюансы эксплуатации, которые помогут не ошибиться при покупке. Актуально для тех, кто ищет современный транспорт без бензина.Читать далее
-
31.08.2026, 15:01
Ветрогенератор Ventyra R1: компактное решение для автономного питания вне сети
Ventyra R1 - портативная ветряная турбина с максимальной мощностью 50 Вт, которая уже вызвала ажиотаж на Kickstarter. Устройство обещает обеспечить энергией даже там, где нет солнца, и может стать важным инструментом для любителей автономного отдыха и владельцев кемперов.Читать далее
-
31.08.2026, 14:41
Li Auto Mega: новая платформа, адаптивная подвеска и запас хода до 710 км
В Китае готовится старт продаж обновленного минивэна Li Auto Mega, который уже сравнивают с революцией первого iPhone. Модель обещает уникальные технологии, включая адаптивную подвеску и 800-вольтовую зарядку. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:26
Электромобиль «Атом»: старт продаж, цена и первые оценки экспертов
На российском рынке появился электромобиль «Атом», вызвавший оживленное обсуждение среди автолюбителей. Модель обещает инновации, но цена и особенности комплектации вызывают вопросы. Что ждет новинку в ближайшие месяцы, объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
31.08.2026, 14:17
В Петербурге запускают крупнейший зарядный хаб для электромобилей в СНГ
2 сентября в Санкт-Петербурге стартует работа самого масштабного зарядного хаба для электрокаров в России и СНГ. Мало кто знает, что проект способен изменить привычную инфраструктуру для владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Какие возможности открывает новая площадка, что отличает ее от других, и почему запуск именно сейчас так важен - объясняем подробно. Читать далее