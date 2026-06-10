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Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 09:17

Электровелосипед V3: запас хода 129 км, 4 режима и мощность 8500 Вт в новом поколении

Электровелосипед V3: запас хода 129 км, 4 режима и мощность 8500 Вт в новом поколении

Четыре режима езды, 320 Н*м крутящего момента и скорость до 113 км/ч - электровелосипед для города и бездорожья

Электровелосипед V3: запас хода 129 км, 4 режима и мощность 8500 Вт в новом поколении

В 2026 году электровелосипед V3 выходит на рынок с модернизированной трансмиссией, современным контроллером и четырьмя режимами езды. Новая версия обещает впечатляющий запас хода и динамику, что делает модель одной из самых обсуждаемых среди любителей электротранспорта.

В 2026 году электровелосипед V3 выходит на рынок с модернизированной трансмиссией, современным контроллером и четырьмя режимами езды. Новая версия обещает впечатляющий запас хода и динамику, что делает модель одной из самых обсуждаемых среди любителей электротранспорта.

В 2026 году рынок электротранспорта продолжает удивлять новыми решениями, и V3 – примечательный пример того, как производители стремятся объединить мощность, технологичность и практичность в одной модели. Новое поколение V3 отличается не только обновленной трансмиссией, но и современным контроллером, позволяющим увеличить крутящий момент до 320 Н·м и превысить мощность 8500 Вт. Благодаря этим изменениям электровелосипед может разгоняться до 113 км/ч, что делает его популярным среди конкурентов и особенно привлекательным для тех, кто ценит динамику и универсальность.

Модель оснащена специальными режимами езды: ECO, NORMAL, MAX TORQUE и SPORT. Это позволяет адаптировать поведение велосипеда под разные задачи — от экономии энергии до максимальной производительности. В режиме ECO запас хода достигает 129 км, а SPORT обеспечивает быстрый разгон и максимальную скорость. Аккумуляторная система построена на ячейках Samsung 21700-50ГБ, емкость составляет 72 В и 40 А·ч, что обеспечивает 4–5 часов зарядки. Такой подход делает V3 подходящим как для обычных поездок, так и для выездов на природу.

В основе конструкции лежит среднемоторный двигатель, запатентованный производителем. На заводе V3 сертифицирован как электровелосипед класса 2 с ограничением скорости до 32 км/ч, однако по желанию владелец может разблокировать скорость через настройки дисплея. На экране отображается скорость до 109,4 км/ч, что соответствует реальным возможностям устройства. Рама и крылья выполнены из усиленного алюминиевого сплава, подвеска включает в себя перевернутую переднюю вилку TRAMA с ходом 100 мм и задний амортизатор FASTACE 450–900 LBS. Это обеспечивает устойчивость и комфорт даже на неровных дорогах.

Безопасность повышают тормоза DOT-4 Karasawa и система рекуперативного торможения, позволяющая подзаряжать аккумулятор во время движения. Толстые шины INNOVA Motorcycle Tyres (110/90-16 | 20×4,0″) обеспечивают отличное сцепление с дорогой и уверенное поведение на грунте. Освещение реализовано с помощью передних фар с ближним и дальним светом; задний фонарь становится ярче при торможении. Вес V3 с батареей составляет 81,19 кг, сама батарея весит 20,41 кг. Максимальная грузоподъемность — 204 кг, что позволяет использовать велосипед не только для частных поездок, но и для перевозки багажа.

Цена на момент публикации составляет 3999 долларов США. Судя по представленным характеристикам, V3 может заинтересовать не только любителей скорости, но и тех, кто ищет надежный и универсальный транспорт для города и пригорода. Важно помнить, что подобные модели требуют внимательного отношения к правилам эксплуатации и безопасности, особенно при использовании максимальных скоростных режимов. Для сравнения: в материале о том, как американский грузовик Oshkosh FMTV M1083 показал себя на российских дорогах, описана постепенная адаптация техники к реальным условиям эксплуатации — подробнее об этом можно узнать в решении проблем внедорожной техники .

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