Купить один раз и забыть: почему WARRIOR PRO подходит для круглогодичной эксплуатации в РФ

Электровелосипед WARRIOR PRO: два мотора, запас хода до 193 км и двойная подвеска

WARRIOR PRO выделяется среди электровелосипедов благодаря мощной батарее, двум электромоторам и продуманной подвеске. Модель рассчитана на дальние поездки и сложные условия, что делает ее актуальной для российских дорог и климата.

WARRIOR PRO выделяется среди электровелосипедов благодаря мощной батарее, двум электромоторам и продуманной подвеске. Модель рассчитана на дальние поездки и сложные условия, что делает ее актуальной для российских дорог и климата.

Электровелосипед WARRIOR PRO сочетает в себе продуманную конструкцию, высокую мощность и внимание к деталям. Открытая алюминиевая рама не только снижает вес, но и обеспечивает дополнительную прочность, что особенно важно для длительных поездок по разным дорогам. Как сообщает сайт производителя, ключевая особенность — аккумулятор на 48 В 30 А·ч (1440 Вт·ч) с элементами Samsung, сертифицированный по стандарту UL 2271 и оснащённый современной системой BMS. Данное решение обеспечивает защиту от перегрева и перезарядки, а также гарантирует стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации.

На одном заряде Warrior Pro способен преодолевать до 193 км, что позволяет использовать его не только для прогулочных поездок, но и для городских путешествий. Время полной зарядки с помощью 3-амперного зарядного устройства составляет 8–10 часов, что выглядит вполне разумно для батареи такого объёма. Два электромотора с пиковым моментом по 120 Н·м каждый развивают суммарную мощность до 4000 Вт, а максимальная скорость достигает 64 км/ч. Важно, что предусмотрено переключение между задним и сдвоенным режимами работы моторов, а также пять уровней поддержки педалей и режим «дроссельной заслонки».

Для повышения комфорта и безопасности производитель оснастил модель двойной подвеской: регулируемая гидравлическая вилка спереди и амортизаторы сзади позволяют уверенно чувствовать себя на асфальте, грунте, снегу и даже на пляже. Толстые шины размером 26 × 4,0 дюйма обеспечивают отличную устойчивость и проходимость. Встроенная система освещения с яркой фарой на 800 люмен, стоп-сигналом и поворотниками повышает видимость в тёмное время суток. Защита от угона реализована через систему блокировки, которую можно активировать картой-ключом или паролем.

Среди других особенностей — гидравлические тормоза со 180-миллиметровыми роторами, 7-скоростная трансмиссия Shimano, яркий LED-дисплей Smart HD и порт зарядки Type-C для мобильных устройств. Максимальная грузоподъёмность составляет 181 кг, а вес самого велосипеда — 44 кг. Цена на момент публикации — 1779 долларов США.

Если сравнивать Warrior Pro с аналогичными моделями, его динамика и мощность заметно выделяются на фоне конкурентов в этом ценовом сегменте. Для российских условий важны не только дальность и мощь, но и надёжность подвески, устойчивость на скользких покрытиях и защита электроники. Судя по характеристикам, Warrior Pro может стать интересным выбором для тех, кто ищет универсальный электровелосипед для города и бездорожья, а также для длительных поездок без частой подзарядки. Важно отметить, что наличие сертификации аккумулятора и системы BMS повышает уровень безопасности, что особенно актуально при эксплуатации в разных климатических условиях.