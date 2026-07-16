Электровелосипеды в России в 2026 году: мощность, регистрация и новые требования ГИБДД

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 12:58

Электровелосипеды в России: новые правила, регистрация и требования к правам

Электровелосипеды в России: новые правила, регистрация и требования к правам

Электровелосипеды в России в 2026 году: мощность, регистрация и новые требования ГИБДД

Электровелосипеды в России: новые правила, регистрация и требования к правам

С 2026 года в России вступили в силу новые правила для электровелосипедов: теперь для мощных моделей требуется регистрация и водительские права. Это меняет подход к использованию личного транспорта и влияет на привычки многих горожан.

С 2026 года в России вступили в силу новые правила для электровелосипедов: теперь для мощных моделей требуется регистрация и водительские права. Это меняет подход к использованию личного транспорта и влияет на привычки многих горожан.

В 2026 году российское законодательство окончательно определило статус электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности. Теперь эти устройства перестали быть просто развлечением и стали полноценными участниками дорожного движения с обязательным соблюдением установленных правил. Новые требования касаются мощности двигателя, а также необходимости регистрации и наличия водительских прав.

Ключевым параметром является мощность двигателя. Если мощность электровелосипеда не превышает 250 Вт, а максимальная скорость ограничена 25 км/ч, такой транспорт считается обычным велосипедом. В этом случае права не требуются, ездить можно по велодорожкам, обочинам и тротуарам (при отсутствии других вариантов). Двигатель должен работать только как помощник при педалировании или автоматически отключаться при превышении скорости 25 км/ч.

Если же мощность мотора составляет от 250 Вт до 4000 Вт включительно или конструктивная скорость выше 25 км/ч, электровелосипед приравнивается к мопеду. Для управления им необходима категория «М» (открывается с 16 лет) или любая другая водительская категория. Передвигаться на таком транспорте разрешено только по правому краю проезжей части или обочине, выезд на тротуары запрещён.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые требования Минтранса: все электровелосипеды и мощные самокаты должны быть зарегистрированы в федеральном реестре. Каждому устройству присваивается уникальный номер и QR-код, который инспекторы ГИБДД могут проверить на месте. На регистрацию нового электробайка даётся 10 дней с момента покупки.

Перед поездкой владельцам следует проверить маркировку мотора: если на нём указано «500W» или «1000W», регистрация является обязательной. Документы на транспорт необходимо иметь при себе, а для категории «М» обязательно использование шлема — за его отсутствие предусмотрен штраф. Также важно следить за исправностью фар и световозвращателей: это базовые требования безопасности в 2026 году.

Владельцы прав категории «И» могут управлять электровелосипедами, приравненными к мопедам, без дополнительных экзаменов. Если инспектор остановит водителя на электробайке мощностью 500 Вт без прав, это будет квалифицироваться как управление транспортным средством без водительского удостоверения — штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, а сам велосипед может быть отправлен на штрафстоянку.

В целом, новые правила для электровелосипедов в России делают движение по дорогам более доступным и безопасным. Введение регистрации и требований к световому оборудованию позволяет лучше контролировать использование мощных устройств и снижает риски для всех участников дорожного движения. По данным ГИБДД, ужесточение контроля связано с ростом числа ДТП с участием электровелосипедов и самокатов. Теперь владельцам важно внимательно ознакомиться с техническими характеристиками своего транспорта и соблюдать все новые требования, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге.

Обязательное страхование (ОСАГО) для электровелосипедов пока не введено, но дискуссии по этому поводу продолжаются, особенно в части коммерческих курьеров. Важно помнить, что правила могут меняться, и следить за обновлениями законодательства. Кстати, интерес к новому виду транспорта растёт не только в России: например, на мировом рынке создаются новые модели пикапов, как показано в материале о запуске GAC Smilodon Pro - подробности о перспективах этой модели для разных стран .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тульская область Краснодарский край Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться