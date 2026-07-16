Электровелосипеды в России в 2026 году: мощность, регистрация и новые требования ГИБДД

16 июля 2026, 12:58
Электровелосипеды в России: новые правила, регистрация и требования к правам
Электровелосипеды в России: новые правила, регистрация и требования к правам
С 2026 года в России вступили в силу новые правила для электровелосипедов: теперь для мощных моделей требуется регистрация и водительские права. Это меняет подход к использованию личного транспорта и влияет на привычки многих горожан.
В 2026 году российское законодательство окончательно определило статус электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности. Теперь эти устройства перестали быть просто развлечением и стали полноценными участниками дорожного движения с обязательным соблюдением установленных правил. Новые требования касаются мощности двигателя, а также необходимости регистрации и наличия водительских прав.
Ключевым параметром является мощность двигателя. Если мощность электровелосипеда не превышает 250 Вт, а максимальная скорость ограничена 25 км/ч, такой транспорт считается обычным велосипедом. В этом случае права не требуются, ездить можно по велодорожкам, обочинам и тротуарам (при отсутствии других вариантов). Двигатель должен работать только как помощник при педалировании или автоматически отключаться при превышении скорости 25 км/ч.
Если же мощность мотора составляет от 250 Вт до 4000 Вт включительно или конструктивная скорость выше 25 км/ч, электровелосипед приравнивается к мопеду. Для управления им необходима категория «М» (открывается с 16 лет) или любая другая водительская категория. Передвигаться на таком транспорте разрешено только по правому краю проезжей части или обочине, выезд на тротуары запрещён.
С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые требования Минтранса: все электровелосипеды и мощные самокаты должны быть зарегистрированы в федеральном реестре. Каждому устройству присваивается уникальный номер и QR-код, который инспекторы ГИБДД могут проверить на месте. На регистрацию нового электробайка даётся 10 дней с момента покупки.
Перед поездкой владельцам следует проверить маркировку мотора: если на нём указано «500W» или «1000W», регистрация является обязательной. Документы на транспорт необходимо иметь при себе, а для категории «М» обязательно использование шлема — за его отсутствие предусмотрен штраф. Также важно следить за исправностью фар и световозвращателей: это базовые требования безопасности в 2026 году.
Владельцы прав категории «И» могут управлять электровелосипедами, приравненными к мопедам, без дополнительных экзаменов. Если инспектор остановит водителя на электробайке мощностью 500 Вт без прав, это будет квалифицироваться как управление транспортным средством без водительского удостоверения — штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, а сам велосипед может быть отправлен на штрафстоянку.
В целом, новые правила для электровелосипедов в России делают движение по дорогам более доступным и безопасным. Введение регистрации и требований к световому оборудованию позволяет лучше контролировать использование мощных устройств и снижает риски для всех участников дорожного движения. По данным ГИБДД, ужесточение контроля связано с ростом числа ДТП с участием электровелосипедов и самокатов. Теперь владельцам важно внимательно ознакомиться с техническими характеристиками своего транспорта и соблюдать все новые требования, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге.
Обязательное страхование (ОСАГО) для электровелосипедов пока не введено, но дискуссии по этому поводу продолжаются, особенно в части коммерческих курьеров. Важно помнить, что правила могут меняться, и следить за обновлениями законодательства. Кстати, интерес к новому виду транспорта растёт не только в России: например, на мировом рынке создаются новые модели пикапов, как показано в материале о запуске GAC Smilodon Pro - подробности о перспективах этой модели для разных стран .
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