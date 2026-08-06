Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 12:51

Электровелосипеды в России: регистрация, права и новые требования с 2026 года

Электровелосипеды в России: регистрация, права и новые требования с 2026 года

Электровелосипеды в России в 2026 году: мощность, регистрация и новые требования ГИБДД

Электровелосипеды в России: регистрация, права и новые требования с 2026 года

С 2026 года в России ужесточаются правила для электровелосипедов: вводится обязательная регистрация и требование водительских прав для мощных моделей. Это напрямую влияет на привычки горожан и безопасность на дорогах, делая тему особенно актуальной.

С 2026 года в России ужесточаются правила для электровелосипедов: вводится обязательная регистрация и требование водительских прав для мощных моделей. Это напрямую влияет на привычки горожан и безопасность на дорогах, делая тему особенно актуальной.

В 2026 году в России окончательно определили статус электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности. Теперь эти устройства перестали быть просто развлечением: для мощных моделей были введены строгие требования по регистрации и наличию водительских прав. Это решение напрямую влияет на повседневную жизнь горожан, которые все чаще выбирают электробайки для передвижения по городу.

Ключевым критерием стал показатель скорости транспортного средства и мощность двигателя. Если электровелосипед оснащен мотором до 250 Вт и не разгоняется быстрее 25 км/ч, он приравнивается к обычному велосипеду. Водительские права не требуются, движение разрешено по велодорожкам, обочинам и, при необходимости, по тротуарам. При этом двигатель должен работать только как помощник при педалировании или отключаться при превышении скорости 25 км/ч.

Если же мощность мотора от 250 Вт, но не более 4000 Вт, или конструктивная скорость выше 25 км/ч, электровелосипед считается мопедом. Для управления таким транспортом необходимы права категории «М» (открывается с 16 лет) или любая другая водительская категория. Передвигаться на таком электробайке разрешено только по правому краю проезжей части или обочине, выезд на тротуары запрещен.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу требование обязательной регистрации всех электровелосипедов и мощных самокатов в федеральном реестре. Каждому устройству присваивается уникальный номер и QR-код, который сотрудники ГИБДД могут проверить на месте. На регистрацию нового электробайка отводится 10 дней с момента покупки. Владельцам важно обратить внимание на маркировку мотора: если на нем указано «500W» или «1000W», регистрация обязательна.

Документы на транспортное средство теперь необходимо иметь при себе. Для категории «М» обязательно использование защитного шлема – за его отсутствие предусмотрен штраф. Также необходимо следить за исправностью фар и световозвращателей: это базовые требования безопасности. 

Если инспектор остановит водителя на электробайке мощностью 500 Вт без прав, это будет считаться управлением транспортным средством без водительского удостоверения. Штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, сам велосипед могу отправить на штрафстоянку. По информации ГИБДД, ужесточение контроля связано с ростом числа ДТП с участием электровелосипедов и самокатов.

Обязательное ОСАГО для электровелосипедов пока не требуется, однако дискуссии на эту тему продолжаются, особенно в отношении коммерческих курьеров. Владельцам электробайков важно внимательно изучать технические характеристики своего транспорта и следить за изменениями законодательства, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге.

Новые правила позволяют повысить безопасность на дорогах и упростить контроль за СИМ. Введение регистрации и требований к световому оборудованию снижает риски для всех участников движения. 

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