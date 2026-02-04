От камина до террасы на крыше: что скрывает автодом за 3 миллиона долларов — это стоит увидеть

4 февраля 2026, 20:01
Elemment Palazzo: роскошный дом на колесах за 3 миллиона долларов с уникальными технологиями
Elemment Palazzo - не просто автодом, а воплощение инженерных и дизайнерских амбиций. В нем сочетаются аэродинамика, роскошь и современные технологии, что делает его уникальным предложением на рынке. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - в нашем материале.
Element Palazzo — это вызов привычному представлению о мобильном комфорте, созданный австрийской компанией Marchi Mobile и дизайнером Луиджи Колани. За три миллиона долларов покупатель получает не просто транспорт, а симбиоз инженерной мысли и дизайнерской смелости, вобравший в себя технологии автомобильной, авиационной и яхтенной промышленности.
Его футуристический аэродинамический корпус не только эффектен, но и повышает безопасность. Уникальные элементы, такие как подъёмная лестница, как в бизнес-джете, и открытая терраса на крыше, сразу выделяют Palazzo среди обычных автодомов.
Внутри царит гармония современного минимализма и классики. Интерьер с паркетом, массажными креслами, выдвижным баром и панорамной крышей выполнен из премиальных материалов. Пространство включает гостиную, кухню, спальню с тропическим душем и даже кабину водителя с двухъярусной кроватью, а развлечения обеспечивают 40-дюймовый телевизор, камин и умная система управления.
Технические решения впечатляют: аэродинамика снижает расход топлива на 20%, а двигатель мощностью 500 л.с. разгоняет 20-тонную махину до 150 км/ч. Несмотря на длину в 12 метров, управление интуитивно простое. Производитель предлагает три версии: для путешествий, как VIP-шаттл или выставочный павильон, каждая — с роскошной отделкой и выдвижным модулем.
Особого внимания заслуживает автоматически поднимающаяся терраса площадью 65 кв.м с баром и подогревом. В зависимости от версии, она превращается в зону отдыха, конференц-зал или шоу-рум. Все системы комфорта и безопасности интегрированы в единую панель управления.
Element Palazzo переосмысливает саму идею мобильной жизни, превращая путешествие в удовольствие, а стоянку — в событие. Ограниченное производство в пять экземпляров в год лишь подчёркивает его исключительность.
Похожие материалы
-
04.02.2026, 20:21
Belgee X70: новая альтернатива на рынке кроссоверов с локализацией
В России продают кроссовер Belgee X70, который является копией Geely Atlas Pro, но с доработками под местные условия. Модель получила локализованные детали и усиленную защиту кузова. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.Читать далее
-
04.02.2026, 19:34
Geely Atlas: сколько реально стоит владение новым кроссовером в 2026 году — сумма превышает новую Niva Legend
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание нового Geely Atlas за пять лет эксплуатации. Итоги сравнения с Lada Niva Legend удивляют: разница в затратах оказалась в два раза. Почему так происходит - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 19:02
Студенты из Нидерландов бросили вызов автогигантам: проект ARIA против тренда на одноразовые машины
Автомобили становятся все крупнее, тяжелее и дороже, а производители усложняют ремонт. Но студенты из TU/ecomotive с проектом ARIA идут наперекор этим тенденциям, предлагая свежий взгляд на будущее автоиндустрии.Читать далее
-
04.02.2026, 18:46
Dacia Bigster стал самым продаваемым кроссовером C-класса в Европе за год
Dacia Bigster всего за год производства сумел стать самым востребованным кроссовером C-класса в Европе. Модель удивила экспертов и покупателей сочетанием цены, практичности и спроса. Почему этот успех важен для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:22
Xiaomi SU7 2026: старт продаж 19 марта и ключевые обновления для российского рынка
Xiaomi готовит масштабное обновление своего первого электромобиля SU7, который уже собрал более 100 тысяч предзаказов за две недели. Запуск намечен на 19 марта, и эксперты уверены: новинка способна задать новые стандарты в сегменте. Какие перемены ждут покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:16
В России стартует выпуск новой «Волги K40» на базе Geely Atlas: что известно о локализации производства
Впервые без маскировки показали кроссовер Volga, который оказался переработанной версией Geely Atlas. Почему это событие может изменить рынок и что известно о технических характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:07
Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года
Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:00
Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе
Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.Читать далее
-
04.02.2026, 15:52
Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России
Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.Читать далее
-
04.02.2026, 15:46
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
В Калининграде стартовала сборка гибридных Deepal S07 и G318. Ожидается, что обе модели появятся в продаже в феврале 2026 года. Новинки обещают интересные технические решения и расширение локализации производства.Читать далее
