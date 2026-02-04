От камина до террасы на крыше: что скрывает автодом за 3 миллиона долларов — это стоит увидеть

Elemment Palazzo: роскошный дом на колесах за 3 миллиона долларов с уникальными технологиями

Elemment Palazzo - не просто автодом, а воплощение инженерных и дизайнерских амбиций. В нем сочетаются аэродинамика, роскошь и современные технологии, что делает его уникальным предложением на рынке. Почему этот проект вызывает столько обсуждений - в нашем материале.

Element Palazzo — это вызов привычному представлению о мобильном комфорте, созданный австрийской компанией Marchi Mobile и дизайнером Луиджи Колани. За три миллиона долларов покупатель получает не просто транспорт, а симбиоз инженерной мысли и дизайнерской смелости, вобравший в себя технологии автомобильной, авиационной и яхтенной промышленности.

Фото: Marchi Mobile

Его футуристический аэродинамический корпус не только эффектен, но и повышает безопасность. Уникальные элементы, такие как подъёмная лестница, как в бизнес-джете, и открытая терраса на крыше, сразу выделяют Palazzo среди обычных автодомов.

Внутри царит гармония современного минимализма и классики. Интерьер с паркетом, массажными креслами, выдвижным баром и панорамной крышей выполнен из премиальных материалов. Пространство включает гостиную, кухню, спальню с тропическим душем и даже кабину водителя с двухъярусной кроватью, а развлечения обеспечивают 40-дюймовый телевизор, камин и умная система управления.

Фото: Marchi Mobile

Технические решения впечатляют: аэродинамика снижает расход топлива на 20%, а двигатель мощностью 500 л.с. разгоняет 20-тонную махину до 150 км/ч. Несмотря на длину в 12 метров, управление интуитивно простое. Производитель предлагает три версии: для путешествий, как VIP-шаттл или выставочный павильон, каждая — с роскошной отделкой и выдвижным модулем.

Фото: Marchi Mobile

Особого внимания заслуживает автоматически поднимающаяся терраса площадью 65 кв.м с баром и подогревом. В зависимости от версии, она превращается в зону отдыха, конференц-зал или шоу-рум. Все системы комфорта и безопасности интегрированы в единую панель управления.

Element Palazzo переосмысливает саму идею мобильной жизни, превращая путешествие в удовольствие, а стоянку — в событие. Ограниченное производство в пять экземпляров в год лишь подчёркивает его исключительность.