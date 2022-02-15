Элитный бренд Aurus: насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Обе датированы январем-месяцем, и мы о них, конечно же, рассказывали: это отставка гендиректора компании Адиля Ширинова и оформление Федеральным госпредприятием (ФГУП) НАМИ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный внедорожник Aurus Komendant.
ОТТС позволяет тянуть время
«Комендант» представляет собой не меньший интерес, чем первенец линейки – седан Senat (пусть даже на нем ездит президент страны). Осенью прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что внедорожник представят публике весной 2022-го, накануне серийного запуска модели. Но теперь про эти сроки помалкивают, называются другие – чуть ли не через год.
А вообще, тянуть можно сколь угодно долго, поскольку выданное в середине сентября 2021 года ОТТС не имеет срока действия и распространяется на опытно-промышленную партию внедорожников, которую изготовят силами специалистов НАМИ в Москве. Серийные же машины должны быть оформлены отдельным ОТТС.
Собирать Komendant планируют там же, где и Senat, то есть в ОЭЗ «Алабуга». Совокупный объём производства должен достичь 5000 ед. в год. А вот о перспективах запуска массовой сборки минивэна Arsenal речи пока не идёт. Представители Aurus заявили, что частные заказчики не проявляют к автомобилю интереса.
Выбор пал на электричество
Идея мотоцикла Aurus родилась около 3 лет назад. Проект инициирован Минпромторгом, а реализован, как заявляется, «от и до» инженерами НАМИ. Естественно, не без привлечения иностранных компонентов. Специалисты института, дескать, нашли разумный компромисс между уникальными собственными и покупными массовыми деталями. Это, как утверждается, вполне нормальная мировая практика - ни один известный мировой мотогигант не производит «все-все-все» исключительно под своей крышей, а производит закупки сотен наименований, что называется, на стороне.
Над «мерлоном» работает молодая команда инженеров-энтузиастов, которые не боятся иметь дело с инновационным продуктом (речь ведь идет об электрическом байке). Да, изначально думали сконструировать обычный бензиновый мотоцикл, но потом решили: несовременно. Ни от кого ведь не скроешь, чей мотор будут использовать, а начинать на этом поле с нуля – долго и дорого. Вот и остановились на «электричестве».
190-сильный электро-движок покупают в Англии. Аккумулятор полной емкостью 21,8 кВт/ч - внутри рамы вертикально, колесные диски – из углепластика, стояночный тормоз реализован через механический привод, охлаждение – жидкостное, 2-контурное (двигатель и инвертор плюс батарея).
Дороговато будет
Пока что туманны перспективы и водородного варианта, показанного минувшей осенью. В описании к лимузину Aurus Hydrogen в рамках Восточного экономического форума было указано, что запас хода составляет до 600 км, а выбросы СО2 отсутствуют полностью.
Информации по водородному лимузину, прямо скажем, немного. Оно и понятно: направление очень затратное и хлопотное. Одно дело – заявить о своем желании собирать подобные машины, другое дело – суметь реализовать проект на практике, даже если будут серьезные вливания, которые, к тому же, не отобьются.
Не оплошать бы
Если наши заказчики, скажем, еще способны проглотить эту горькую пилюлю, то как смотреть в глаза иностранным покупателям? Ведь, согласно стратегии развития проекта, большая часть произведенных автомобилей Aurus в период до 2030 года планируется к реализации на внешних рынках, в первую очередь, в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Кстати, в минувшем ноябре в Дубае наша страна представила первый российский бизнес-джет. Как тогда проинформировали в пресс-службе ФГУП НАМИ, связанного с брендом Aurus, этот самолет стал первым лайнером в линейке «Суперджетов», оснащенным дополнительной топливной системой. Она, мол, увеличивает дальность полета до 7200 км, и это является одним из факторов высокой конкурентоспособности отечественного летательного аппарата.
Проследить за тем, как будут собирать электро-мотоциклы и внедорожники Адиль Ширинов уже не сможет – сегодня он полностью сосредоточился на бизнесе УАЗа. А там, как мы уже, писали, проблем выше крыши. Ему было сказано организовать и поднять проект Aurus, он это сделал. У руля компании сегодня стоит Николай Ходосевич, ранее занимавший пост ее исполнительного директора. Топ-менеджер, вне всякого сомнения, понимает, насколько тяжела «шапка Мономаха» и, наверняка, приложит все усилия, чтобы проект развивался дальше. А мы все вместе проследим за потугами. Что называется, со стороны.
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