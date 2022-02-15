Элитный бренд Aurus: насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng DS EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
15 февраля 2022, 17:33

Элитный бренд Aurus: насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам

Время от времени из королевского шатра Aurus приходят те или иные новости. Из особо важных, имевших место в начале 2022 года, можно отметить, пожалуй, две.
Фото: Aurus
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Изображение загружается

Фото: Aurus

Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам
Элитный бренд Aurus насколько долгим может оказаться путь через тернии к звездам

Обе датированы январем-месяцем, и мы о них, конечно же, рассказывали: это отставка гендиректора компании Адиля Ширинова и оформление Федеральным госпредприятием (ФГУП) НАМИ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный внедорожник Aurus Komendant.

Ранее мы писали
Пресс-служба Aurus сообщила об очередной смене власти в компании. Генеральный директор Адиль Ширинов покинул ...
Читать далее
Aurus есть ничто иное, как первый российский бренд автомобилей сегмента Luxury, в линейке которого числятся лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект под кодовым названием «Кортеж» реализуется ФГУП НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun (ОАЭ). В свою игрушку государство вложило 12,4 млрд рублей. Главными акционерами являются ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%), Sollers (0,5%).

ОТТС позволяет тянуть время

 «Комендант» представляет собой не меньший интерес, чем первенец линейки – седан Senat (пусть даже на нем ездит президент страны). Осенью прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что внедорожник представят публике весной 2022-го, накануне серийного запуска модели. Но теперь про эти сроки помалкивают, называются другие – чуть ли не через год.

Ранее мы писали
ФГУП НАМИ оформил на полноразмерный внедорожник Aurus Komendant Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) ...
Читать далее
Признаться, в этом нет ничего удивительного. Достаточно вспомнить, что изначально Aurus Komendant планировали показать осенью 2020 года на Московском автосалоне, однако мероприятие было перенесено. Тогда заявили, мол, помешал ковид. Это, как вы понимаете, официальная причина.

А вообще, тянуть можно сколь угодно долго, поскольку выданное в середине сентября 2021 года ОТТС не имеет срока действия и распространяется на опытно-промышленную партию внедорожников, которую изготовят силами специалистов НАМИ в Москве. Серийные же машины должны быть оформлены отдельным ОТТС.

Собирать Komendant планируют там же, где и Senat, то есть в ОЭЗ «Алабуга». Совокупный объём производства должен достичь 5000 ед. в год. А вот о перспективах запуска массовой сборки минивэна Arsenal речи пока не идёт. Представители Aurus заявили, что частные заказчики не проявляют к автомобилю интереса.

Выбор пал на электричество

Ранее мы писали
НАМИ выбрал имя для тяжелого эскортного мотоцикла проекта «Кортеж». Роспатент зарегистрировал торговую марку ...
Читать далее
Чуть ранее, летом 2021-го, ФГУП НАМИ оформило торговое имя и графическое решение лого по классу мототехники эскортного электро-мотоцикла Aurus Merlon. Его необходимость в линейке Aurus обосновывается просто: коль уж кортежи первых лиц составлены из отечественных автомобилей, то инородные мотоциклы в сопровождении становятся, мягко говоря, неуместными.

Идея мотоцикла Aurus родилась около 3 лет назад. Проект инициирован Минпромторгом, а реализован, как заявляется, «от и до» инженерами НАМИ. Естественно, не без привлечения иностранных компонентов. Специалисты института, дескать, нашли разумный компромисс между уникальными собственными и покупными массовыми деталями. Это, как утверждается, вполне нормальная мировая практика - ни один известный мировой мотогигант не производит «все-все-все» исключительно под своей крышей, а производит закупки сотен наименований, что называется, на стороне.

Над «мерлоном» работает молодая команда инженеров-энтузиастов, которые не боятся иметь дело с инновационным продуктом (речь ведь идет об электрическом байке). Да, изначально думали сконструировать обычный бензиновый мотоцикл, но потом решили: несовременно. Ни от кого ведь не скроешь, чей мотор будут использовать, а начинать на этом поле с нуля – долго и дорого. Вот и остановились на «электричестве».

190-сильный электро-движок покупают в Англии. Аккумулятор полной емкостью 21,8 кВт/ч - внутри рамы вертикально, колесные диски – из углепластика, стояночный тормоз реализован через механический привод, охлаждение – жидкостное, 2-контурное (двигатель и инвертор плюс батарея).

Aurus Сенат
От 4.4 л, 598 л.с
Новый от 24 000 000 до 29 700 000 Р
Создатели «мерлона» прекрасно понимают: даже если им удастся создать удачную по всем критериям машину, рыночных перспектив у техники не будет. Во-первых, нереальная цена вопроса, во-вторых, и цели такой не ставится. Посему расчет на госструктуры – ГОН (Гараж особого назначения), МЧС, возможно, ГИБДД. В планах поставок значится 2023 год, но как оно будет на самом деле, никто сегодня точно не скажет.

Дороговато будет

Пока что туманны перспективы и водородного варианта, показанного минувшей осенью. В описании к лимузину Aurus Hydrogen в рамках Восточного экономического форума было указано, что запас хода составляет до 600 км, а выбросы СО2 отсутствуют полностью.

Информации по водородному лимузину, прямо скажем, немного. Оно и понятно: направление очень затратное и хлопотное. Одно дело – заявить о своем желании собирать подобные машины, другое дело – суметь реализовать проект на практике, даже если будут серьезные вливания, которые, к тому же, не отобьются.

Не оплошать бы

Ранее мы писали
Серийное производство седанов Aurus Senat началось 31 мая 2021 года. После некоторой задержки первые покупатели ...
Читать далее
Разобраться хотя бы с простым (в смысле, бензиновым) «Аурусом», чье серийное производство стартовало в экономической зоне Елабуга 31 мая 2021 года. Тогда было заявлено, что стартовая стоимость «Сенатов» не превысит 18 млн рублей, но де-факто машины обходятся богатым заказчикам в 24 миллиона. И, что самое неприятное, есть большие вопросы к качеству сборки и работе отдельных электронных компонентов, о чем портал 110km.ru писал совсем недавно.

Если наши заказчики, скажем, еще способны проглотить эту горькую пилюлю, то как смотреть в глаза иностранным покупателям? Ведь, согласно стратегии развития проекта, большая часть произведенных автомобилей Aurus в период до 2030 года планируется к реализации на внешних рынках, в первую очередь, в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Кстати, в минувшем ноябре в Дубае наша страна представила первый российский бизнес-джет. Как тогда проинформировали в пресс-службе ФГУП НАМИ, связанного с брендом Aurus, этот самолет стал первым лайнером в линейке «Суперджетов», оснащенным дополнительной топливной системой. Она, мол, увеличивает дальность полета до 7200 км, и это является одним из факторов высокой конкурентоспособности отечественного летательного аппарата.

Проследить за тем, как будут собирать электро-мотоциклы и внедорожники Адиль Ширинов уже не сможет – сегодня он полностью сосредоточился на бизнесе УАЗа. А там, как мы уже, писали, проблем выше крыши. Ему было сказано организовать и поднять проект Aurus, он это сделал. У руля компании сегодня стоит Николай Ходосевич, ранее занимавший пост ее исполнительного директора. Топ-менеджер, вне всякого сомнения, понимает, насколько тяжела «шапка Мономаха» и, наверняка, приложит все усилия, чтобы проект развивался дальше. А мы все вместе проследим за потугами. Что называется, со стороны.

Упомянутые модели: Aurus Сенат (от 18 000 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Можно ли управлять машиной, если вы не вписаны в полис ОСАГО?
Лучшие модели Cadillac за всю историю
10 запретов для сотрудников Tesla
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Mercedes Maybach S и еще 16 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
EXEED TXL и еще 32 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Пенза Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться