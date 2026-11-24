24 ноября 2026, 19:25
Eltreco Khan Monster 1: грузовой электровелосипед с запасом хода до 80 км
Eltreco Khan Monster 1: грузовой электровелосипед с запасом хода до 80 км
Грузовой Eltreco Khan Monster 1 весит 57 кг и рассчитан на нагрузку до 150 кг. Быстросъемный аккумулятор на 21 А·ч обещает пробег до 80 км, разбираем кому подойдет данная модель.
В основе Eltreco Khan Monster 1 — стальная рама, которую при необходимости можно отремонтировать сваркой. Обратная сторона решения — дополнительная масса и необходимость защищать металл от коррозии. Вес велосипеда достигает 57 кг, допустимая нагрузка — 150 кг. Такой запас грузоподъемности важен для курьерской работы и перевозки вещей на короткие расстояния. Колеса размером 16 × 3 дюйма заметно шире, чем у классических электровелосипедов, что помогает сохранять сцепление на влажных покрытиях и грунте. Предусмотрены передний и задний амортизаторы.
Заднее колесо приводит двигатель мощностью 240 Вт при напряжении 60 В. Схема рассчитана на городские трассы и умеренные подъемы, в том числе с грузом зимой. Передача односкоростная, цепная: переключать передачи не нужно, настройка и обслуживание проще.
Заявленный пробег на одном заряде достигает 80 км, однако это верхнее значение. На дальность влияют загрузка, манера езды, температура и покрытие. Для нагрузки 80–100 кг при средней скорости 18–22 км/ч и движении по хорошему асфальту в описании указано 50–70 км. При полной загрузке и более сложных условиях показатель снижается до 35–50 км.
Литий-ионную батарею на 60 В и 21 Ач можно снять для зарядки в помещении. При длительном простое рекомендуется поддерживать заряд на уровне примерно 40–60% и не оставлять аккумулятор полностью разряженным. На зимнее хранение батарею советуют держать дома: на холоде емкость и мощность могут снизиться.
Максимальная скорость указана на уровне 25 км/ч. Согласно описанию товара, по скорости модель соответствует требованиям российского законодательства для мопедов и может использоваться без прав категории «М». Спереди и сзади установлены гидравлические дисковые тормоза. По заявлению производителя, они эффективно тормозят при большой массе велосипеда и нагрузке, однако требуют регулярных проверок и обслуживания. Наличие ABS в характеристиках не указано.
Модель предназначена для взрослых пользователей, умеющих управлять велосипедом и соблюдающих правила дорожного движения. В оснащение входят зеркала заднего вида и габаритные фары спереди и сзади. Складной конструкции нет, поэтому габариты собранного велосипеда — 1700×1150×800 мм — стоит заранее продумать, если для него необходимо место в помещении. Гарантия на модель составляет 1 год.
Заявлена всесезонная конструкция, но это не означает, что велосипед подходит для любых условий. Он рассчитан на асфальт и тротуары; по грунтовым дорогам можно передвигаться при небольших неровностях. Для крайнего бездорожья модель не предназначена. Не стоит ездить под сильным дождем или по глубокой воде: электрические узлы нельзя полностью защитить от влаги.
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