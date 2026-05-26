Прототип Eve прошел серию сложных тестов - что ждет бразильский eVTOL дальше

26 мая 2026, 11:41
Embraer Eve: бразильский eVTOL завершил испытания в воздухе и готовится к переходному полету
Бразильский eVTOL Eve от Embraer завершил серию испытательных полетов в режиме зависания и низких скоростей. Это важный шаг для рынка городских воздушных перевозок: прототип готовится к переходу на горизонтальный полет, а интерес со стороны крупных авиакомпаний уже достиг рекордных значений.
Бразильский концерн Embraer через дочернюю компанию Eve Air Mobility продолжает разработку проекта аппарата вертикального взлета и посадки Eve. На фоне растущего интереса к городским формам перевозок Eve недавно завершила важный этап: серия полетов в режиме зависания и на малых скоростях прошла успешно, что открывает путь к следующей фазе — переходному полету.
Испытания проходили на полигоне Embraer в Гавиао-Пейшоту (штат Сан-Паулу). Прототип Eve, впервые показанный в натуральную величину в 2024 году, поднялся в воздух без пилота на борту. За последние месяцы аппарат совершил 59 вылетов, а в последнем тесте провел в воздухе 3 минуты 48 секунд, достигнув высоты 66 метров. В ходе испытаний инженеры проверяли устойчивость режима зависания и реагирование на усложняющиеся маневры.
Тестовая программа этапа с низкой скоростью (до 28 км/ч) включала проверку алгоритмов управления, динамики и работы аэросиловой установки. После этого Eve разогналась до 37 км/ч и провела маневры по четырем осям, чтобы оценить расчетную нагрузку и аэродинамические характеристики. Всего за этот этап было выполнено более 100 контрольных точек, что позволяет перейти к следующему шагу — переходу от вертикального взлета к горизонтальному полету.
Переходный полет — ключевой момент для любого eVTOL: именно здесь аппарат должен обеспечить возможность безопасно и эффективно изменять режимы движения. При вертикальном взлете и посадке используются восемь несущих роторов, а для горизонтального полета — крылья с толкающим винтом. В отличие от ряда конкурентов, конструкция Eve не предусматривает изменения положения крыльев или винтов при переходе между режимами.
Вместимость прототипа — четыре пассажира с ручной кладью и пилот. В будущем планируется полностью автономная версия на шесть мест. Максимальная дальность — 97 км, что соответствует требованиям для городских перевозок. Электрическая силовая установка пока держится в секрете, но заявленные параметры выглядят реалистично для сегмента eVTOL.
В настоящее время Eve Air Mobility производит шесть сертификационных прототипов, которые будут участвовать в летных испытаниях и сертификации в ANAC (Бразилия), FAA (США) и EASA (Европа). Компания рассчитывает вывести коммерческую версию на рынок уже в 2027 году. Интерес к проекту огромен: Eve получила 2900 предварительных заказов на сумму 8 миллиардов долларов, включая заказы от United Airlines (200 аппаратов с опционом еще на 200).
Любопытно, что в проекте задействована и Porsche Consulting, отвечающая за выстраивание цепочек поставок и производственную эффективность. Такой подход может ускорить выход Eve на глобальный рынок и повысить конкурентоспособность.
В последние годы новые разработки на рынке развиваются особенно быстро.
