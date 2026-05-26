Прототип Eve прошел серию сложных тестов - что ждет бразильский eVTOL дальше

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 мая 2026, 11:41

Embraer Eve: бразильский eVTOL завершил испытания в воздухе и готовится к переходному полету

Embraer Eve: бразильский eVTOL завершил испытания в воздухе и готовится к переходному полету

Прототип Eve прошел серию сложных тестов - что ждет бразильский eVTOL дальше

Embraer Eve: бразильский eVTOL завершил испытания в воздухе и готовится к переходному полету

Бразильский eVTOL Eve от Embraer завершил серию испытательных полетов в режиме зависания и низких скоростей. Это важный шаг для рынка городских воздушных перевозок: прототип готовится к переходу на горизонтальный полет, а интерес со стороны крупных авиакомпаний уже достиг рекордных значений.

Бразильский eVTOL Eve от Embraer завершил серию испытательных полетов в режиме зависания и низких скоростей. Это важный шаг для рынка городских воздушных перевозок: прототип готовится к переходу на горизонтальный полет, а интерес со стороны крупных авиакомпаний уже достиг рекордных значений.

Бразильский концерн Embraer через дочернюю компанию Eve Air Mobility продолжает разработку проекта аппарата вертикального взлета и посадки Eve. На фоне растущего интереса к городским формам перевозок Eve недавно завершила важный этап: серия полетов в режиме зависания и на малых скоростях прошла успешно, что открывает путь к следующей фазе — переходному полету.

Испытания проходили на полигоне Embraer в Гавиао-Пейшоту (штат Сан-Паулу). Прототип Eve, впервые показанный в натуральную величину в 2024 году, поднялся в воздух без пилота на борту. За последние месяцы аппарат совершил 59 вылетов, а в последнем тесте провел в воздухе 3 минуты 48 секунд, достигнув высоты 66 метров. В ходе испытаний инженеры проверяли устойчивость режима зависания и реагирование на усложняющиеся маневры.

Тестовая программа этапа с низкой скоростью (до 28 км/ч) включала проверку алгоритмов управления, динамики и работы аэросиловой установки. После этого Eve разогналась до 37 км/ч и провела маневры по четырем осям, чтобы оценить расчетную нагрузку и аэродинамические характеристики. Всего за этот этап было выполнено более 100 контрольных точек, что позволяет перейти к следующему шагу — переходу от вертикального взлета к горизонтальному полету.

Переходный полет — ключевой момент для любого eVTOL: именно здесь аппарат должен обеспечить возможность безопасно и эффективно изменять режимы движения. При вертикальном взлете и посадке используются восемь несущих роторов, а для горизонтального полета — крылья с толкающим винтом. В отличие от ряда конкурентов, конструкция Eve не предусматривает изменения положения крыльев или винтов при переходе между режимами.

Вместимость прототипа — четыре пассажира с ручной кладью и пилот. В будущем планируется полностью автономная версия на шесть мест. Максимальная дальность — 97 км, что соответствует требованиям для городских перевозок. Электрическая силовая установка пока держится в секрете, но заявленные параметры выглядят реалистично для сегмента eVTOL.

В настоящее время Eve Air Mobility производит шесть сертификационных прототипов, которые будут участвовать в летных испытаниях и сертификации в ANAC (Бразилия), FAA (США) и EASA (Европа). Компания рассчитывает вывести коммерческую версию на рынок уже в 2027 году. Интерес к проекту огромен: Eve получила 2900 предварительных заказов на сумму 8 миллиардов долларов, включая заказы от United Airlines (200 аппаратов с опционом еще на 200).

Любопытно, что в проекте задействована и Porsche Consulting, отвечающая за выстраивание цепочек поставок и производственную эффективность. Такой подход может ускорить выход Eve на глобальный рынок и повысить конкурентоспособность.

В последние годы новые разработки на рынке развиваются особенно быстро: например, недавно SpaceX провела масштабные испытания всех моделей Starship V3, что также стало важным событием для отрасли — подробнее об этом можно узнать в материале о новых испытаниях Starship V3

Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

XPeng G6: тест-драйв электрокроссовера с русским интерфейсом и запасом хода 510 км
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Набережные Челны Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться