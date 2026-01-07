Почему этот дом на колесах называют уродцем и легендой одновременно?

7 января 2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.
Среди автодомов встречаются настоящие единороги, но даже на их фоне EMC Starfire выделяется настолько, что его сложно спутать с чем-то еще. Этот дом на колесах, появившийся в 1980-х, сразу получил прозвище «Муравьед» из-за своей вытянутой, непропорционально длинной передней части. За три года производства с конвейера сошло меньше сотни экземпляров, и сегодня Starfire считается одной из самых редких моделей в мире.
Внешний вид Starfire до сих пор вызывает споры. Кто-то считает его воплощением дизайнерской мысли, другие – культовым символом эпохи. Длинный нос, вид на кабину космического челнока, и угловатые формы делают его похожим на фантастический транспорт из фильмов 80-х. Но именно эта необычность привлекла внимание многих коллекционеров и энтузиастов.
Однако не только внешний вид Starfire сделал легендой. Внутри этого автодома был настоящий прорыв для своего времени. Здесь использованы инновационные решения: автоматизированные системы управления, необычная планировка салона, продуманная эргономика и даже элементы умного дома, которые в 80-х казались фантастикой. Производитель не жалел средств на материалы и оснащение, поэтому Starfire стоил баснословных денег.
Интересно, что, несмотря на высокую цену и спорный дизайн, Starfire быстро стал объектом желания среди состоятельных пассажиров. Его заказывали те, кто хотел выделиться на дороге и получить максимальный комфорт. Внутри - просторная гостиная, полноценная кухня, отдельная спальня и даже душ. Все это - в обертке, которая не оставляла равнодушным никого.
Сегодня найти живой экземпляр EMC Starfire — задача почти невыполнимая. Большинство машин давно исчезли из-за дороговизны и тщательно оберегаются владельцами. На аукционах такие автодома появляются крайне редко и уходят за огромные суммы. Их ценят не только за редкость, но и за вклад в развитие индустрии строительства домов на колесах.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 15:53
Pontiac Firebird превратили в внедорожник - эксперимент, который удивил даже фанатов
Pontiac Firebird никогда не был кроссовером. Но в Канзасе появился уникальный экземпляр. Его создатель явно не боится экспериментов. Причина такого тюнинга удивляет даже скептиков. Оцените, насколько далеко может зайти фантазия автолюбителя.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
