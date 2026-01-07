Почему этот дом на колесах называют уродцем и легендой одновременно?

EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома

EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.

Среди автодомов встречаются настоящие единороги, но даже на их фоне EMC Starfire выделяется настолько, что его сложно спутать с чем-то еще. Этот дом на колесах, появившийся в 1980-х, сразу получил прозвище «Муравьед» из-за своей вытянутой, непропорционально длинной передней части. За три года производства с конвейера сошло меньше сотни экземпляров, и сегодня Starfire считается одной из самых редких моделей в мире.

Фото: Bring A Trailer/1956bill

Внешний вид Starfire до сих пор вызывает споры. Кто-то считает его воплощением дизайнерской мысли, другие – культовым символом эпохи. Длинный нос, вид на кабину космического челнока, и угловатые формы делают его похожим на фантастический транспорт из фильмов 80-х. Но именно эта необычность привлекла внимание многих коллекционеров и энтузиастов.

Однако не только внешний вид Starfire сделал легендой. Внутри этого автодома был настоящий прорыв для своего времени. Здесь использованы инновационные решения: автоматизированные системы управления, необычная планировка салона, продуманная эргономика и даже элементы умного дома, которые в 80-х казались фантастикой. Производитель не жалел средств на материалы и оснащение, поэтому Starfire стоил баснословных денег.

Интересно, что, несмотря на высокую цену и спорный дизайн, Starfire быстро стал объектом желания среди состоятельных пассажиров. Его заказывали те, кто хотел выделиться на дороге и получить максимальный комфорт. Внутри - просторная гостиная, полноценная кухня, отдельная спальня и даже душ. Все это - в обертке, которая не оставляла равнодушным никого.

Сегодня найти живой экземпляр EMC Starfire — задача почти невыполнимая. Большинство машин давно исчезли из-за дороговизны и тщательно оберегаются владельцами. На аукционах такие автодома появляются крайне редко и уходят за огромные суммы. Их ценят не только за редкость, но и за вклад в развитие индустрии строительства домов на колесах.