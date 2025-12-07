Легендарный спорткар Lotus Esprit возвращается в новом облике – цена поражает

7 декабря 2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.
Легендарный спорткар Lotus Esprit, известный своим клиновидным силуэтом, возвращается в виде современной интерпретации. Британская компания Encor создала с нуля новую версию культовой модели под названием Encor Series 1, которая уже вызвала интерес коллекционеров по всему миру.
Это не просто рестомод. Для проекта изготовили полностью новый карбоновый кузов, который сделал машину легче и визуально тоньше, сохранив при этом узнаваемые черты оригинала. Автомобиль получил современные материалы, улучшенную эргономику и технологии.
Производство будет строго ограничено — всего 50 экземпляров, собираемых вручную. Базовая цена составляет 430 тысяч фунтов стерлингов (около 50 миллионов рублей), что ставит Series 1 в ряд эксклюзивных произведений автомобильного искусства.
Технические детали пока не разглашаются, но создатели обещают, что автомобиль уделяет особое внимание управляемости и динамике, чтобы на равных конкурировать с современными суперкарами. Первые поставки запланированы на конец года.
Проект Encor Series 1 уже вызвал ажиотаж среди коллекционеров и поклонников британских спорткаров. Несмотря на высокую цену, интерес к новинке огромен, ведь речь идет не просто о редкой машине, а о нынешнем произведении искусства на колесах. В ближайшие месяцы компания обещает раскрыть больше подробностей о технических начинках и возможностях персонализации, первая поставка запланирована на конец года.
