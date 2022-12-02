Энергоатомщики начинают строить «зарядки» для электрокаров. Начнут с Соснового Бора

Первая электрозарядная станция в Сосновом Бору должна быть введена в эксплуатацию уже в декабре. Следующей площадкой выбран туристическая Сортавала, небольшой городок в Карелии, где есть потенциал для использования как колёсного, так и водного электрического транспорта.

Вообще же, первыми регионами, где в ближайшее время будет построена сеть зарядных станций для электромобилей, станут Центральный и Северо-Западный Федеральные округа РФ.

Новым направлением займётся дочерняя компания «Росэнергоатома» - компания «АтомЭнерго».

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