Энергоатомщики начинают строить «зарядки» для электрокаров. Начнут с Соснового Бора
Первая электрозарядная станция в Сосновом Бору должна быть введена в эксплуатацию уже в декабре. Следующей площадкой выбран туристическая Сортавала, небольшой городок в Карелии, где есть потенциал для использования как колёсного, так и водного электрического транспорта.
Вообще же, первыми регионами, где в ближайшее время будет построена сеть зарядных станций для электромобилей, станут Центральный и Северо-Западный Федеральные округа РФ.
Новым направлением займётся дочерняя компания «Росэнергоатома» - компания «АтомЭнерго».
-
02.12.2022, 15:49
Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Volkswagen подтвердил премьеру обновленного ID.3, запланированную на весну 2023 года. В течение следующего года модель будет производиться не только на заводах компании в Цвиккау и Дрездене, но также на главном предприятии в Нижней Саксонии.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
-
02.12.2022, 07:39
«Это слон, который движется как гепард»: Илон Макс представил грузовик Tesla
На специальном мероприятии на заводе Gigafactory в Неваде Илон Маск представил серийный тягач Tesla по прозвищу «Зверь» (The Beast). В торжественной обстановке ключи от первых грузовиков передали заказчикам.Читать далее
-
01.12.2022, 15:59
В Финляндии запущено производство «солнечного» электромобиля Lightyear 0
Valmet Automotive начала серийное производство «солнечного» автомобиля Lightyear 0 на своем заводе в Уусикаупунки, Финляндия. Первоначально будет выпускаться только один электромобиль в неделю. Объемы постепенно вырастут, начиная с первого квартала 2023 года.Читать далее
-
01.12.2022, 09:34
Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов
Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) заказал 399 автомобилей Tesla Model 3 на общую сумму около 18 млн долларов или порядка 1,1 млрд рублей. Налогоплательщиков уверяют, что это лучший выбор с учетом экономии на топливе и обслуживании.Читать далее
-
01.12.2022, 09:09
Foxconn приобрел земельный участок в Саудовской Аравии для строительства сборочного завода
Бренд Foxconn продвигает вперед свои планы по организации производства электрокаров в Саудовской Аравии. Для нового электромобиля Ceer будет построен завод, возведение которого планируется начать в начале 2023 года.Читать далее
-
02.12.2022, 15:49
Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Volkswagen подтвердил премьеру обновленного ID.3, запланированную на весну 2023 года. В течение следующего года модель будет производиться не только на заводах компании в Цвиккау и Дрездене, но также на главном предприятии в Нижней Саксонии.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
-
02.12.2022, 07:39
«Это слон, который движется как гепард»: Илон Макс представил грузовик Tesla
На специальном мероприятии на заводе Gigafactory в Неваде Илон Маск представил серийный тягач Tesla по прозвищу «Зверь» (The Beast). В торжественной обстановке ключи от первых грузовиков передали заказчикам.Читать далее
-
01.12.2022, 15:59
В Финляндии запущено производство «солнечного» электромобиля Lightyear 0
Valmet Automotive начала серийное производство «солнечного» автомобиля Lightyear 0 на своем заводе в Уусикаупунки, Финляндия. Первоначально будет выпускаться только один электромобиль в неделю. Объемы постепенно вырастут, начиная с первого квартала 2023 года.Читать далее
-
01.12.2022, 09:34
Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов
Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) заказал 399 автомобилей Tesla Model 3 на общую сумму около 18 млн долларов или порядка 1,1 млрд рублей. Налогоплательщиков уверяют, что это лучший выбор с учетом экономии на топливе и обслуживании.Читать далее
-
01.12.2022, 09:09
Foxconn приобрел земельный участок в Саудовской Аравии для строительства сборочного завода
Бренд Foxconn продвигает вперед свои планы по организации производства электрокаров в Саудовской Аравии. Для нового электромобиля Ceer будет построен завод, возведение которого планируется начать в начале 2023 года.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 349 000 РNissan Qashqai 2014 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 850 000 РAudi A4 2008 в Москве
- 11 500 000 РMercedes V-класс 2021 в Москве
- 1 350 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 950 000 РVolvo XC60 2014 в Москве
- 18 950 000 РPorsche Cayenne 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий