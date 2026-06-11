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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 05:47

Engwe Y1000: новый стандарт среди бюджетных электросамокатов 2026 года

Engwe Y1000: новый стандарт среди бюджетных электросамокатов 2026 года

Engwe Y1000: мощный, стильный и опасный электросамокат — разгон до 60 км/ч за 6 секунд, два мотора и богатое оснащение

Engwe Y1000: новый стандарт среди бюджетных электросамокатов 2026 года

В 2026 году Engwe неожиданно ворвался на рынок электросамокатов с моделью Y1000, которая уже получила престижные награды за дизайн и вызвала интерес у экспертов. Чем этот самокат отличается от конкурентов и почему его называют лучшим выбором в своем сегменте - разбираемся в деталях.

В 2026 году Engwe неожиданно ворвался на рынок электросамокатов с моделью Y1000, которая уже получила престижные награды за дизайн и вызвала интерес у экспертов. Чем этот самокат отличается от конкурентов и почему его называют лучшим выбором в своем сегменте - разбираемся в деталях.

В 2026 году рынок электровелосипедов получил неожиданный вызов: компания Engwe, известная своими электровелосипедами, представила модель Y1000. Новинка сразу привлекла внимание не только ценой — около 1100 долларов, — но и хорошей технической начинкой, которая раньше была доступна только в более дорогих сегментах. Интерес к Y1000 подогрел и тот факт, что Engwe ранее не ассоциировалась с самокатами, а теперь уверенно конкурирует с признанными брендами.

Дизайн Y1000 уже отмечен престижной премией Good Design Award в США, что говорит о внимании к деталям и современном подходе. Красно-чёрная цветовая гамма, аккуратные акценты на колёсах и амортизаторах, а также встроенная RGB-подсветка, управляемая через фирменное приложение, выделяют этот самокат на дороге. Визуально модель выглядит дороже своей цены, а продуманная эргономика позволяет комфортно стоять даже при быстрой езде.

Главная техническая особенность — два мотора по 1200 Вт каждый, что обеспечивает разгон до 60 км/ч всего за 6–7 секунд. Таких показателей не ожидаешь от бюджетного сегмента: неопытный водитель рискует потерять равновесие с первых метров. Питание обеспечивает аккумулятор на 22,5 А·ч. Заявленный запас хода — до 100 км, но в реальных условиях при активной езде он сокращается до 40–55 км. Зарядка занимает около 5,5–6 часов, что позволяет использовать самокат для ежедневных поездок на работу.

Рама Y1000 отличается изгибом и нескользящей платформой с покрытием, что важно для безопасности на высоких скоростях. Передние и задние амортизаторы, а также гидравлические тормоза с системой отключения моторов позволяют уверенно тормозить и управлять самокатом даже на сложных участках дорог. Единственный минус — отсутствие качественного звукового сигнала: вместо него установлен только велосипедный звонок, что не всегда удобно в городских условиях.

Система складывания реализована просто и надёжно: руль фиксируется на подножке, и конструкция случайно не раскладывается при переноске. Вес самоката — 36 кг — делает его не самым лёгким, но именно масса придаёт устойчивость на скорости. TFT-дисплей информативен, хотя на солнце его видимость может снижаться при использовании некоторых солнцезащитных очков. Освещение реализовано на высоком уровне: яркая фара с двумя режимами, стоп-сигнал, поворотники и настраиваемая подсветка платформы повышают безопасность в тёмное время суток.

В тестах Y1000 показал отличную управляемость даже без демпфера руля, который обычно необходим для скоростных моделей. Инженеры Engwe добились устойчивости за счёт угла наклона рулевой колонки и эффективных подвесок. При подъёме до 25 градусов самокат не сдаёт позиций, а мягкие покрышки обеспечивают хорошее сцепление, хотя и приводят к риску пробуксовки. Для езды по бездорожью рекомендуется снизить скорость и осторожно работать с газом — мощность моторов требует внимательности.

Эксперты отмечают, что Y1000 — один из лучших бюджетных самокатов, где сочетаются высокая скорость, надёжная подвеска и продуманная электроника. Важно помнить о безопасности: при снятии заводского ограничения скорости (25 км/ч) обязательно используйте мотошлем, перчатки и защиту для коленей и локтей. Такой подход уже становится стандартом для владельцев мощных электросамокатов, особенно на фоне ужесточения контроля за скоростным режимом в городах.

Интересно, что тенденция к появлению доступных, но технологичных моделей наблюдается и в других сегментах транспорта. Например, как отмечалось в материалах о редких трамваях из Канады, развитие городской мобильности часто связано с неожиданными открытиями и новыми формами техники

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