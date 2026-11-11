Почему Eonyx не смог стать новой «Окой» для электромобилей: цена, герметичность и российский мороз

Eonyx в России: обещали доступность — получили протекающие двери и зимние сомнения

Калининградский Eonyx предлагали как доступный городской электромобиль, но зарегистрировали менее 50 машин. Скидка на пассажирский M2 снизила цену до 629 тысяч рублей, однако запас хода и ограничения в холодную погоду остаются важными для покупателей.

Калининградский Eonyx предлагали как доступный городской электромобиль, но зарегистрировали менее 50 машин. Скидка на пассажирский M2 снизила цену до 629 тысяч рублей, однако запас хода и ограничения в холодную погоду остаются важными для покупателей.

Рынок доступных электромобилей в России продолжает оставаться на ранней стадии развития: с начала продаж в стране зарегистрировано менее 50 Eonyx. На этом фоне особенно показателен пример микрокара Eonyx, выпуск которого «Автотор» начал в сентябре 2025 года, рассчитывая на массовый спрос. Однако практика эксплуатации выявила целый ряд ограничений — от протекающих уплотнений до сомнительной пригодности к российской зиме.

Практические ограничения и цена

Особенно важны эти ограничения для автомобилей, которые позиционируются как доступные и массовые. Покупателям предлагаются пассажирский хэтчбек М2, а также грузовые версии, пикапы и фургоны. Заявленный запас хода составляет от 120 до 130 км, максимальная скорость — до 80 км/ч. Из-за этих характеристик и компактных силовых агрегатов Eonyx сближается с хрупкими квадрициклами: соблюдение требований по таким показателям допустимо, но главный практический вопрос — какой запас хода машина сохранит в реальном надлежащем состоянии.

На старте продаж «квадрициклы» стоили от 840 тысяч рублей, позже дилеры предложили пассажирский М2 за 629 тысяч. В описанный период на официальном сайте марок цены и список дилеров уже не указывались, новых машин на площадках объявлений не находилось — скидки предлагались непосредственно дилерам. Даже сниженная цена не устраняет проблем, связанных с обычным автомобилем: за сумму около миллиона рублей покупатель может рассмотреть полноценную подержанную машину. Поэтому микрокару необходимо добиться экономии в цене и удобства повседневного использования — сопоставить расходы поможет, например, сравнение с покупкой Гранты.

Российская зима как слабое место

Электрические компоненты, как стало известно, плохо переносят экстремальные температуры, поэтому зимняя эксплуатация вызывает сомнения. Заявленные 120–130 км запаса хода автор материала считает подходящими для летних поездок. Отопление и фары, по его мнению, могут дополнительно уменьшить этот показатель; зимой на нем водить и вовсе рискованно.

Еще одна претензия касается герметичности. Уплотнения дверей и окон, по словам представителей компании, при изложении материала пропускали воду. Если автомобиль нельзя без опасений оставлять под открытым небом, его использование ограничивается даже в морозы: в дождь салон может промокнуть. Протекающие уплотнения окон и дверей превращают обычный дождь в серьезную проблему для городского микрокара — при этом машина позиционируется как подходящая для российских зим.

Перспективы

«Автотор» рассматривал глубокую локализацию и строительство нового завода, но эти планы завершены. Сочетание высоких цен на квадрициклы с экономическими сделками не помогло повысить спрос: с начала продаж в России зарегистрировано менее 50 машин Eonyx.