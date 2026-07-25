От земли до неба: Карбоновая авиация Epic E1000 AX и нестандартный трицикл Yamaha — кто задает новые стандарты

25 июля 2026, 13:21
Epic E1000 AX: сертификация EASA и новые стандарты для турбопропов
Epic E1000 AX: сертификация EASA и новые стандарты для турбопропов
Epic E1000 AX - американский турбопроп с полностью карбоновой конструкцией - получил европейский сертификат EASA. Это событие может изменить подход к легкой авиации и задать новые стандарты для бизнес-авиации в Европе уже с 2027 года.
Epic E1000 AX — не просто очередной турбовинтовой двигатель, а перспективный вызов привычным тенденциям легкой авиации. Американская компания Epic Aircraft из Орегоны добилась того, что их полностью карбоновый самолет теперь официально разрешен к эксплуатации в Европе: EASA выдала долгожданный сертификат. Для рынка это означает появление новых альтернатив привычным металлическим моделям, где ставка делается на легкость, прочность и современные технологии.
В отличие от большинства новых самолетов, где доминируют металлические конструкции и реактивные двигатели, E1000 AX имеет почти полную карбоновую конструкцию — от фюзеляжа до крыльев и рулевых поверхностей. Такой подход позволит снизить массу и повысить аэродинамику. Максимальный взлетный вес – 3 629 кг, из них полезная нагрузка составляет 1 052 кг, что дает владельцам больше свободы в выборе маршрутов и грузов, а также снижает расходы.
Салон рассчитан на шестерых пассажиров плюс пилот, при этом производитель обещает рекордное пространство для ног и головы даже для очень высоких людей. Внутри — современная выдвижная система с интернетом Epic Direct и вместительный багажник, куда легко помещаются шесть чемоданов и ручная кладь. В кабине пилота установлен полностью цифровой комплекс Garmin G1000 NXi, а также автопилот, автотяга и система автоматической посадки - все от Garmin.
Силовая установка - проверенный Pratt & Whitney Canada PT6A-67A мощностью 1 200 л.с., вращающийся пятилопастной композитный винт Hartzell. Такой тандем обеспечивает крейсерскую скорость до 617 км/ч и высоту 10 363 метра. Запас хода - до 2 890 км на одной заправке, что позволяет выполнить дальние перелеты без лишних остановок.
Epic E1000 AX станет доступен клиентам с 2027 года. Цена пока не разглашается, но, по прогнозам, в США она будет начинаться примерно с 4 миллионов долларов. Для российского рынка такие самолеты могут быть интересны частным владельцам и компаниям, ориентированным на быстрые междугородние перелеты, особенно с учетом растущих требований к экономичности и надежности. Важно отметить, что сертификация EASA открывает путь для дальнейшего развития любой модели, а в других странах использование карбона может стать новым стандартом для легкого транспорта в ближайшие годы.
Интересно, что появление E1000 AX на европейском рынке соответствует растущему интересу к инновационным легким самолетам. Как отмечают эксперты, подобные модели могут изменить расстановку сил в сегменте бизнес-авиации. Для сравнения, в других сегментах транспорта тоже есть нестандартные решения: например, среди электромобилей недавно был представлен необычный трицикл Yamaha Tricera с инновационной системой управления - подробнее о нем можно узнать в материалах о новых подходах к городскому транспорту .
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