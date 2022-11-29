Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево

Эпичный инцидент произошел на улице Маньчжурской, которая отличается крутым подъемом. Здесь часто происходят экстравагантные ДТП. В непогоду улицу лучше объезжать стороной. Водители двух автомобилей решили рискнуть и оба оказались в затруднительной ситуации. Одна машина повисла брюхом на бетонном ограждении, а вторая и вовсе встала вверх тормашками и застряла на дереве, пишет vl.ru

С учетом прошлого опыта, некоторые особенно сложные улицы и дороги Владивостока заблаговременно перекрыли. Например, в районе Зелёного Угла закрыли дорогу от авторынка к новому микрорайону. В прошлом году во время снегопада она превратилась в настоящую бобслейную трассу. Автомобили теряли управление и на большой скорости скатывались вниз, вращаясь и задевая припаркованные машины. На этот раз ещё до начала снегопада дорогу обработали песчано-солевой смесью, но затем подумали и вовсе перекрыли въезд бетонными блоками. И не зря. К вечеру улицы города покрылись ледяной коркой толщиной до 4 мм, превратившись в настоящий каток. ГИБДД зарегистрировало десятки ДТП.

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