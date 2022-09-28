Эпичный кувырок автомобиля на московском шоссе попал на видео

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Судя по кадрам, опубликованным столичным Дептрансом , инцидент произошел около половины седьмого утра на Северо-Восточной хорде перед пересечением с проспектом Мира в направлении Ярославского шоссе. Один из автомобилей остановился в крайнем правом ряду шестиполосного шоссе из-за неисправности. Через какое-то время в него на полном ходу врезался красный автомобиль.

От удара он перевернулся сначала с левого бока через крышу на правый, а затем опять на крышу. В процессе автомобиль продолжал скользить по дороге. Данные о пострадавших не сообщаются. На записи с дорожной камеры видно, что водитель в момент наезда копался под капотом. Его отбросило через барьерное ограждение. Второй мужчина стоял рядом с ограждением у самого края проезжей части и, похоже, не пострадал.

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