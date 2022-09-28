Эпичный кувырок автомобиля на московском шоссе попал на видео
От удара он перевернулся сначала с левого бока через крышу на правый, а затем опять на крышу. В процессе автомобиль продолжал скользить по дороге. Данные о пострадавших не сообщаются. На записи с дорожной камеры видно, что водитель в момент наезда копался под капотом. Его отбросило через барьерное ограждение. Второй мужчина стоял рядом с ограждением у самого края проезжей части и, похоже, не пострадал.
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Американцы скупают новые автомобили: в сентябре установлен новый рекорд
Американские автолюбители начали скупать автомобили, невзирая на выросшие цены и отсутствие скидок или подарков от производителей. В сентябре будет установлен новый рекорд.Читать далее
-
28.09.2022, 17:21
Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?
На российский рынок готовится выйти новый китайский бренд. Марку Voyah позиционируют как премиальную, ее высокотехнологичные шоурумы уже открылись в Европе. Теперь очередь за Россией. Собирать автомобили для отечественного рынка планируют в Липецке.Читать далее
-
28.09.2022, 16:48
Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport
Компания BMW показала рестайлинговый родстер BMW Z4 2023 модельного года. Автомобиль получил более выразительный дизайн, больше стандартных функций и расширенную цветовую палитру.Читать далее
-
28.09.2022, 15:22
Citroen показал новый логотип: оказалось, ему уже больше 100 лет
Компания Citroen объявила о скорой смене фирменного стиля и логотипа. Новая символика появится в середине 2023 года. Очередная эмблема Citroen стала 10-й в истории марки и представляет собой современный взгляд на логотип 1919 года.Читать далее
-
28.09.2022, 14:35
В Липецке собрали первый серийный автомобиль новой российской марки
28 сентября в Липецке прошла торжественная церемония открытия автозавода «Моторинвест». Первым с конвейера сошел седан Evolute i-Pro с мотором мощностью 163 сил.Читать далее
-
28.09.2022, 13:23
Посмотрите на очень злой серийный BMW XM: фото, подробности и цена
Спустя год после премьеры яркого концепта, компания BMW показала серийную версию кроссовера XM. Это первый автомобиль BMW Motorsport, не имеющий обычного «гражданского» аналога в линейке BMW со времен среднемоторного суперкара M1 конца 1970-х годов.Читать далее
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