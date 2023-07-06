Эпичный полет автомобиля с последующим приземлением на крышу магазина попал на видео

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В распоряжении телеграм-канала «Маш Сибирь» оказалось видео с эпичным ночным полетом машины из Саяногорска. Марка летающего автомобиля не уточняется. Судя по всему, это был довольно крупный внедорожник. Автомобиль на приличной скорости проехал по улице, снес дорожное ограждение и, воспользовавшись им как рампой, взлетел на крышу расположенного поблизости одноэтажного магазина.

Как сообщили в региональном подразделении ГИБДД Республики Хакасия, водитель уснул за рулем. Каким-то чудом ему удалось выжить. С места происшествия раненого мужчину увезли в больницу. Чтобы снять автомобиль с крыши, пришлось вызывать автокран.

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