20 октября 2017, 13:47

Эпоха австралийского автопрома остается в прошлом

На территории Австралии закрылось последнее предприятие, выпускающее автомобили. Компания General Motors Holden завершила деятельность своего завода. Последним австралийским автомобилем стал седан Commodore V8 красного цвета.
^

В последние десятилетия в Австралии выпуском новых машин занимались такие предприятия, как Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Chrysler, Leyland и Holden. Американский автогигант закрыл свой завод в прошлом году, японский концерн Toyota прекратил работу 3 октября текущего года. Другие «иностранцы» ушли из страны еще раньше. Дольше всех продержался местный автопроизводитель, но сегодня, 20 октября, конвейер завода в Аделаиде выпустил последнюю модель.

Среди причин, повлиявших на прекращение выпуска автомобилей в стране, можно ответить значительное удорожание производства, серьезную конкуренцию с иностранными компаниями и высокий обменный курс австралийского доллара.

До 2017 года местный автопром существовал благодаря государственным дотациям. Но с начала текущего года они были отменены из-за снижения спроса на автомобили австралийской сборки. Местные жители отдавали свое предпочтение иностранным машинам.

Новости Холден

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Форум Nissan NP300
Да ладно, как по мне, то у nissan np300 достаточно места и комфорта в салон. Конечно, с топовыми марками по комфорту не сравнится, но тем не менее внутри этого автомобиля достаточно комфортно и хватает места для того, чтобы удобно разместить 4-5 человек. Плюс автомобиль достаточно мощный, но в тоже время ...
Алексей Рягузов
Форум Mitsubishi Colt
Согласен, если необходим автомобиль с маленьким расходом топлива, то Митсубиси Кольт идеально для этого подойдет. Плюс ко всему машинка компактная и достаточно юркая, а в условиях города - это, пожалуй, оптимальным вариантом будет. Лично мне такая модель очень нравится и езжу на ней с удовольствием. ...
Алексей Рягузов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Holden Автомудрость Holden АвтоПитер Holden Дизайн и тюнинг Holden Новинки и концепт кары Holden Новости и акции автосалонов Holden Автосалоны и дилеры марки Holden Аренда и прокат авто марки Holden Автоклубы и форумы автозавчастей марки Holden Автосервисы и магазины автозапчастей марки Holden
Главные материалы
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
Видеожалоба. Как водители смогут «топить» друг друга
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Эпоха австралийского автопрома остается в прошлом
В последние десятилетия в Австралии выпуском новых машин занимались такие предприятия, как Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Chrysler, Leyland и Holden. Американский автогигант закрыл свой завод в прошлом году, японский концерн Toyota прекратил работу 3 октября текущего года. Другие «иностранцы» ушли из страны еще раньше. Дольше всех продержался местный автопроизводитель, но сегодня, 20 октября, конвейер завода в Аделаиде выпустил последнюю модель.Среди причин, повлиявших на прекращение выпуска автомобилей в стране, можно ответить значительное удорожание производства, серьезную конкуренцию с иностранными компаниями и высокий обменный курс австралийского доллара.До 2017 года местный автопром существовал благодаря государственным дотациям. Но с начала текущего года они были отменены из-за снижения спроса на автомобили австралийской сборки. Местные жители отдавали свое предпочтение иностранным машинам.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Астрахань Томск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG