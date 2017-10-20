Эпоха австралийского автопрома остается в прошлом
В последние десятилетия в Австралии выпуском новых машин занимались такие предприятия, как Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Chrysler, Leyland и Holden. Американский автогигант закрыл свой завод в прошлом году, японский концерн Toyota прекратил работу 3 октября текущего года. Другие «иностранцы» ушли из страны еще раньше. Дольше всех продержался местный автопроизводитель, но сегодня, 20 октября, конвейер завода в Аделаиде выпустил последнюю модель.
Среди причин, повлиявших на прекращение выпуска автомобилей в стране, можно ответить значительное удорожание производства, серьезную конкуренцию с иностранными компаниями и высокий обменный курс австралийского доллара.
До 2017 года местный автопром существовал благодаря государственным дотациям. Но с начала текущего года они были отменены из-за снижения спроса на автомобили австралийской сборки. Местные жители отдавали свое предпочтение иностранным машинам.
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