Душа ушла из автомобилей: почему мировые бренды выпускают безликих близнецов

11 декабря 2025, 15:13
Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью
Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью
Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.
В современном автомобильном мире все чаще можно встретить явление, известное как бейджинжениринг. Говоря простым языком, это когда одна и та же машина продается под разными марками с минимальными внешними отличиями. Производители идут на такой шаг, чтобы максимально сократить издержки на разработку и производство, но при этом охватить более широкую аудиторию. Душа и индивидуальность уступают место холодному маркетинговому расчету.
Эта практика не нова. Еще несколько десятилетий назад концерн General Motors активно выпускал автомобили-близнецы. Например, внедорожники Chevrolet Trailblazer, Buick Rainier и GMC Envoy были построены на одной базе и отличались лишь решетками радиатора, оптикой и эмблемами. Для неискушенного покупателя разница была практически незаметна, что позволяло компании экономить колоссальные средства.
Со временем подходы изменились. Многие концерны научились создавать на единой платформе совершенно разные по духу и дизайну автомобили. Взять тот же General Motors: современные Chevrolet Tahoe и GMC Yukon, несмотря на общую техническую начинку, выглядят как два абсолютно разных автомобиля, каждый со своим характером и целевой аудиторией. Казалось, эпоха бездумного клонирования прошла.
Однако, как сообщает «Российская Газета», некоторые компании решили вернуться к старой проверенной стратегии. Ярчайшим примером сегодня является альянс Toyota и Subaru. Их совместные спорткары GR86 и BRZ настолько похожи, что отличить их на дороге сможет только настоящий фанат. Успех этой кооперации вдохновил партнеров на дальнейшие шаги. Так появились электрические кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra, которые также являются практически полными копиями друг друга.
Но и на этом сотрудничество не заканчивается. В планах компаний выпуск еще нескольких моделей-клонов, включая версии для активного отдыха, которые у Toyota получат названия C-HR и bZ Woodland, а у Subaru - Uncharted и Trailseeker. По мнению экспертов, именно этот японский тандем сегодня является главным идеологом возвращения к тотальной унификации ради экономии.
Другие гиганты индустрии тоже не отстают. Американский Ford, например, готовится выпустить два новых электромобиля, которые будут созданы на технологической базе французской компании Renault. Первый из них ожидается на рынке уже в 2028 году. В свою очередь, японский Nissan недавно анонсировал гибридный кроссовер Rogue 2026 модельного года, который, по сути, является перелицованной версией популярного Mitsubishi Outlander PHEV.
Все эти примеры наглядно демонстрируют тревожную тенденцию. Автопроизводители все меньше внимания уделяют уникальности своих продуктов, созданию самобытного дизайна и вложению той самой «души», о которой так любят говорить в рекламных проспектах. Главной целью становится максимальная прибыль. Вряд ли такая политика найдет отклик в сердцах даже самых преданных поклонников марок, ведь автомобиль для многих - это не просто средство передвижения, а способ самовыражения.
