Душа ушла из автомобилей: почему мировые бренды выпускают безликих близнецов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 15:13

Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью

Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью

Душа ушла из автомобилей: почему мировые бренды выпускают безликих близнецов

Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью

Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.

Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.

В современном автомобильном мире все чаще можно встретить явление, известное как бейджинжениринг. Говоря простым языком, это когда одна и та же машина продается под разными марками с минимальными внешними отличиями. Производители идут на такой шаг, чтобы максимально сократить издержки на разработку и производство, но при этом охватить более широкую аудиторию. Душа и индивидуальность уступают место холодному маркетинговому расчету.

Эта практика не нова. Еще несколько десятилетий назад концерн General Motors активно выпускал автомобили-близнецы. Например, внедорожники Chevrolet Trailblazer, Buick Rainier и GMC Envoy были построены на одной базе и отличались лишь решетками радиатора, оптикой и эмблемами. Для неискушенного покупателя разница была практически незаметна, что позволяло компании экономить колоссальные средства.

Со временем подходы изменились. Многие концерны научились создавать на единой платформе совершенно разные по духу и дизайну автомобили. Взять тот же General Motors: современные Chevrolet Tahoe и GMC Yukon, несмотря на общую техническую начинку, выглядят как два абсолютно разных автомобиля, каждый со своим характером и целевой аудиторией. Казалось, эпоха бездумного клонирования прошла.

Однако, как сообщает «Российская Газета», некоторые компании решили вернуться к старой проверенной стратегии. Ярчайшим примером сегодня является альянс Toyota и Subaru. Их совместные спорткары GR86 и BRZ настолько похожи, что отличить их на дороге сможет только настоящий фанат. Успех этой кооперации вдохновил партнеров на дальнейшие шаги. Так появились электрические кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra, которые также являются практически полными копиями друг друга.

Но и на этом сотрудничество не заканчивается. В планах компаний выпуск еще нескольких моделей-клонов, включая версии для активного отдыха, которые у Toyota получат названия C-HR и bZ Woodland, а у Subaru - Uncharted и Trailseeker. По мнению экспертов, именно этот японский тандем сегодня является главным идеологом возвращения к тотальной унификации ради экономии.

Другие гиганты индустрии тоже не отстают. Американский Ford, например, готовится выпустить два новых электромобиля, которые будут созданы на технологической базе французской компании Renault. Первый из них ожидается на рынке уже в 2028 году. В свою очередь, японский Nissan недавно анонсировал гибридный кроссовер Rogue 2026 модельного года, который, по сути, является перелицованной версией популярного Mitsubishi Outlander PHEV.

Все эти примеры наглядно демонстрируют тревожную тенденцию. Автопроизводители все меньше внимания уделяют уникальности своих продуктов, созданию самобытного дизайна и вложению той самой «души», о которой так любят говорить в рекламных проспектах. Главной целью становится максимальная прибыль. Вряд ли такая политика найдет отклик в сердцах даже самых преданных поклонников марок, ведь автомобиль для многих - это не просто средство передвижения, а способ самовыражения.

Упомянутые марки: Chevrolet, Toyota, Subaru, Ford, Nissan, Renault, Mitsubishi, GMC, Buick
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Тойота, Субару, Форд, Ниссан, Рено, Митсубиси, ГМС, Бьюик

Похожие материалы Шевроле, Тойота, Субару, Форд, Ниссан, Рено, Митсубиси, ГМС, Бьюик

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Архангельск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться