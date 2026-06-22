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Автор: Дарья Климова

22 июня 2026, 13:31

ЕС готовит новые пошлины на гибриды из Китая: что изменится для рынка

ЕС готовит новые пошлины на гибриды из Китая: что изменится для рынка

Китайские гибриды обходят налоги и захватывают Европу из-за новых правил

ЕС готовит новые пошлины на гибриды из Китая: что изменится для рынка

Европейский союз обсуждает введение новых пошлин на гибридные автомобили из Китая. Причина - рекордный рост продаж таких моделей и попытки производителей обойти действующие тарифы. Какие последствия ждут рынок и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Европейский союз обсуждает введение новых пошлин на гибридные автомобили из Китая. Причина - рекордный рост продаж таких моделей и попытки производителей обойти действующие тарифы. Какие последствия ждут рынок и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов эта новость может стать сигналом к переменам на европейском и мировом рынках. ЕС всерьез задумался о новых ограничениях для китайских гибридов, которые в последнее время буквально захлестнули европейские дороги. Причина проста: китайские производители нашли способ обойти высокие пошлины на электромобили, переключившись на поставки подключаемых гибридов, которые пока не подпадают под самые жесткие тарифы.

Как сообщает Handelsblatt, после введения в конце 2024 года новых пошлин на электромобили из КНР, многие ожидали, что поток доступных китайских машин в Европу резко сократится. Однако автогиганты из Китая быстро перестроились и начали активно экспортировать бензоэлектрические гибриды. Такой маневр позволил им сохранить конкурентные цены и даже увеличить долю на рынке. Особенно заметен рост у BYD и Chery: если электромобили этих марок продаются умеренно, то гибриды показывают взрывной рост регистраций.

Европейские производители встревожены: они называют ситуацию «гибридной лазейкой» и опасаются дальнейшего вытеснения с рынка. Брюссель уже готовит официальное расследование, а новые тарифы на гибриды могут быть введены в ближайшие месяцы, если страны ЕС поддержат инициативу. Важно, что обсуждаемые меры пока не утверждены окончательно, но сам факт их подготовки говорит о серьезности намерений Евросоюза.

Интересно, что китайские компании не ограничиваются только экспортом. Многие из них стремятся наладить производство гибридов прямо в Европе, арендуя простаивающие заводы у западных брендов, например, у Nissan, или планируя строительство новых предприятий. Такой подход позволяет им минимизировать риски, связанные с тарифами, и закрепиться на европейском рынке на долгий срок.

Для сравнения, на рынке подержанных авто в Беларуси тоже происходят интересные процессы: например, все чаще встречаются объявления с пометкой «ездила девушка», что влияет на спрос и цены. Подробнее о таких тенденциях можно узнать в материале о реальных предложениях на рынке Беларуси.

Если смотреть шире, ситуация с гибридами из Китая может стать примером для других стран, где автопроизводители ищут способы обойти торговые барьеры. По данным отраслевых аналитиков, гибридные технологии становятся все более популярными благодаря сочетанию экономичности и доступности. Введение новых пошлин может изменить баланс сил на рынке и подтолкнуть производителей к локализации производства. Для российских покупателей это может означать как рост цен на импортные гибриды, так и появление новых моделей, собранных в Европе или даже в России. Важно следить за развитием событий, ведь решения Евросоюза часто задают тренды для всего мирового автопрома.

Упомянутые марки: BYD, Chery
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