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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

16 ноября 2026, 11:49

Почему автопром ЕС просит отсрочить пошлиныи причем здесь китайские электрокары

Почему автопром ЕС просит отсрочить пошлиныи причем здесь китайские электрокары

Без батарей не обойтись: почему автопром ЕС просит отложить пошлины на 426 тыс. авто

Почему автопром ЕС просит отсрочить пошлиныи причем здесь китайские электрокары

Правила должны заработать 1 января 2027 года, но ACEA добивается отсрочки: пошлина может затронуть около 82% электромобилей, ожидаемых к продаже в 2027-м. Для рынка важны и встречные поставки между ЕС и Великобританией. Почему батарейные цепочки не готовы к требованиям?

Правила должны заработать 1 января 2027 года, но ACEA добивается отсрочки: пошлина может затронуть около 82% электромобилей, ожидаемых к продаже в 2027-м. Для рынка важны и встречные поставки между ЕС и Великобританией. Почему батарейные цепочки не готовы к требованиям?

Около 82% из 520 тысяч электрических легковых автомобилей и фургонов, которые, по прогнозу ACEA, будут проданы или поставлены между ЕС и Великобританией в 2027 году, могут попасть под 10-процентную пошлину. Общая стоимость этих поставок оценивается примерно в 17,9 млрд евро, а под новые правила происхождения могут не подпасть около 426 тысяч машин. По расчетам ассоциации, потенциальная таможенная нагрузка для отрасли составит около 1,47 млрд евро. Эти оценки приводит ACEA, на которую ссылается Financial Times.

Для автопрома важны оба направления торговли. Великобритания, крупнейший покупатель автомобилей, произведенных в ЕС, дает около 30% таких продаж. Евросоюз однако остается главным экспортным рынком для британских электромобилей. Общий товарооборот между сторонами достигает примерно 80 млрд евро в год. Пошлина может увеличить стоимость машин для покупателей или сократить маржу производителей.

Уязвимость кроется в батарейных цепочках. Даже электромобили, собранные в Европе, часто используют азиатское сырье. Аккумуляторные ячейки и модули также нередко поступают из Азии, как и материалы для электродов. Поэтому одной финальной сборки автомобиля в ЕС или Великобритании недостаточно для соблюдения всех новых требований к региональному происхождению компонентов.

Эти правила происхождения согласовали в рамках соглашения о торговле и сотрудничестве после Brexit. С 1 января 2027 года для беспошлинной торговли не менее 55% стоимости электромобиля должно приходиться на ЕС или Великобританию. Для аккумуляторной цепочки установлены отдельные пороги: региональная доля должна составлять 65% для ячеек и модулей и 70% для батарейных блоков. Если автомобиль не соответствует условиям, ему грозит 10-процентная импортная пошлина, но не запрет на продажу или регистрацию. Эти требования не связаны с планом ЕС по переходу на электромобили к 2035 году.

В переходный период правила для батарейных блоков мягче: для них достаточно сборки в ЕС или Великобритании. С 2027 года режим должен стать строже, в том числе из-за требований к происхождению ячеек и активных катодных материалов, ключевого компонента положительного электрода аккумуляторной ячейки. Поэтому наличие европейского завода по сборке батарей само по себе не гарантирует беспошлинный статус: используемые ячейки могут поступать из-за пределов региона, как и сырье или катодные материалы.

ACEA предлагает сохранить более гибкие правила для батарейных блоков до конца 2029 года, применять более строгие требования к происхождению ячеек с 2030-го, а требование по активным катодным материалам перенести на 2032 год. По оценке ассоциации, дополнительное время позволит автопроизводителям развивать европейские аккумуляторные мощности. За этот период они смогут заключать контракты на сырье и перестраивать цепочки поставок. Отсрочка не отменяет правила происхождения, а переносит сроки их ужесточения.

В ACEA опасаются, что пошлина ухудшит позиции европейских и британских машин на фоне китайских моделей. При этом китайские электромобили также сталкиваются с торговыми ограничениями ЕС, а возможный перенос сроков не обеспечивает им беспошлинного доступа на европейский рынок. У отсрочки есть противники: среди них европейские компании, уже вложившиеся в аккумуляторные предприятия, и представители химической промышленности, выступающие за развитие местных цепочек поставок.

Перенос пошлины, по сообщению Financial Times, рассматривается как возможная мера, но новые сроки должны отдельно согласовать власти ЕС и Великобритании. Предметные переговоры, как ожидается, начнутся после саммита ЕС и Великобритании, запланированного на 20 ноября 2026 года. ACEA добивается отсрочки, однако обсуждаемое предложение пока не меняет исходную дату вступления требований в силу, 1 января 2027 года.

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