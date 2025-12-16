Европа меняет курс: почему автогиганты боятся конкуренции с Китаем – что будет с рынком

ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома

Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.

Власти Евросоюза рассматривают возможность пересмотра ранее принятого решения о полном запрете на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен был вступить в силу с 2035 года. Как сообщает Российская Газета, обсуждается вариант, при котором часть рынка останется за машинами, не относящимися к электромобилям. В первую очередь речь идет о гибридных моделях и транспортных средствах, использующих альтернативные виды топлива, такие как биотопливо или синтетические смеси.

Инициатива по смягчению ограничений возникла на фоне давления со стороны крупнейших европейских автоконцернов и правительств Германии и Италии. Причина проста: европейские производители теряют позиции на фоне стремительного роста китайских компаний и Tesla, которые активно наращивают долю на рынке электромобилей. В результате автогиганты настаивают на необходимости пересмотра климатических требований и штрафных санкций за их невыполнение.

По информации Российская Газета, если предложение будет одобрено, оно станет самым заметным изменением в экологической политике Евросоюза за последние годы. Однако решение еще предстоит согласовать с правительствами стран-участниц и Европарламентом. В случае принятия, до 10% новых автомобилей смогут оставаться неэлектрическими, что позволит автопроизводителям выиграть время для адаптации к новым условиям рынка.

В ассоциации европейских автопроизводителей ситуацию называют критической. Представители отрасли подчеркивают, что без корректировки промежуточных целей по снижению выбросов к 2030 году европейский автопром рискует окончательно уступить лидерство конкурентам из Китая. В то же время сторонники электромобилей опасаются, что ослабление правил приведет к снижению инвестиций в инновации и еще большему технологическому отставанию Европы.

Глава одного из ведущих производителей электрокаров отмечает, что отказ от жестких экологических стандартов может негативно сказаться не только на климате, но и на конкурентоспособности европейских компаний. Эксперты уверены: если Европа не будет придерживаться курса на электрификацию, Китай продолжит укреплять свои позиции и сможет занять значительную долю рынка ЕС.

В ответ на опасения, Еврокомиссия планирует ввести дополнительные меры поддержки для электромобилей, особенно в корпоративных автопарках, которые формируют большую часть спроса на новые машины. Также обсуждается создание отдельной категории для компактных электромобилей с налоговыми льготами и системой бонусов за использование экологичных материалов в производстве.

Таким образом, Европа оказалась на перепутье: с одной стороны, автопроизводители требуют послаблений, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе, с другой — есть риск потерять технологическое лидерство и уступить рынок Китаю. Окончательное решение по изменению политики ожидается в ближайшее время, и его последствия могут оказаться судьбоносными для всей европейской автомобильной индустрии.