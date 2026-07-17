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Автор: Дарья Климова

17 июля 2026, 15:07

ЕС обсуждает новые тарифы на китайские автомобили: угроза для заводов Volkswagen

ЕС обсуждает новые тарифы на китайские автомобили: угроза для заводов Volkswagen

Война пошлин: ЕС готовится ударить по китайским авто - чем это обернётся для покупателей?

ЕС обсуждает новые тарифы на китайские автомобили: угроза для заводов Volkswagen

Власти Саксонии выступили за ужесточение тарифов ЕС на китайские автомобили на фоне возможного закрытия заводов Volkswagen. Мало кто знает, что это решение может изменить расстановку сил на европейском рынке и повлиять на будущее локального автопрома. Какие последствия ждут производителей и покупателей - объясняем, что происходит прямо сейчас.

Власти Саксонии выступили за ужесточение тарифов ЕС на китайские автомобили на фоне возможного закрытия заводов Volkswagen. Мало кто знает, что это решение может изменить расстановку сил на европейском рынке и повлиять на будущее локального автопрома. Какие последствия ждут производителей и покупателей - объясняем, что происходит прямо сейчас.

Для российских автолюбителей новость о возможном повышении пошлин на китайские автомобили в Евросоюзе может показаться далеким событием, но на самом деле она напрямую влияет на глобальные тренды в автопроме и может косвенно затронуть и российский рынок. Решения, принимаемые в Брюсселе, способны изменить баланс сил между европейскими и азиатскими производителями, а также повлиять на стоимость и доступность новых моделей в Европе и за ее пределами.

Как сообщает Autonews, министр экономики Саксонии Дирк Пантер предложил рассмотреть ужесточение тарифов на автомобили из Китая. По его мнению, такие меры способны подтолкнуть китайские концерны к более тесному сотрудничеству с европейскими компаниями, в том числе с Volkswagen. Вопрос о новых пошлинах обсуждается на фоне непростых решений, которые сейчас принимает немецкий автогигант: концерн уже закрыл завод в Дрездене, а еще четыре предприятия, включая саксонские площадки по выпуску электромобилей, могут быть остановлены в ближайшие годы, если не удастся найти альтернативу.

Глава Volkswagen Оливер Блуме не исключает, что часть моделей, разработанных в Китае, будет производиться на европейских заводах. Кроме того, рассматривается возможность создания совместных предприятий с китайскими брендами. Такой шаг, по мнению Пантера, может стать аргументом в переговорах с Евросоюзом и помочь избежать новых ограничений для производителей из КНР.

Китайские марки, такие как BYD, продолжают наращивать присутствие на европейском рынке, особенно за счет гибридных моделей. Однако власти Саксонии подчеркивают: они не против китайских производителей как таковых, но считают, что компании, работающие в ЕС, должны создавать рабочие места и добавленную стоимость внутри Европы. Это, по их мнению, позволит сохранить конкурентоспособность европейского автопрома и снизить риски для локальных заводов.

Интересно, что дискуссия о роли китайских автоконцернов в Европе идет на фоне других важных изменений в отрасли. Например, недавно крупнейшие автопроизводители КНР согласовали новые правила ценообразования, что, как отмечают эксперты, может повлиять на стоимость автомобилей не только в Китае, но и на внешних рынках. Подробнее о том, как новые стандарты ценообразования в Китае могут изменить ситуацию для европейских и российских покупателей, читайте в материале о переменах на рынке китайских автомобилей.

В завершение стоит отметить несколько важных фактов: ЕС уже начал расследование по поводу субсидирования китайских электромобилей, а доля китайских брендов на европейском рынке продолжает расти. По данным отраслевых аналитиков, в 2025 году китайские производители могут занять до 15% европейского рынка новых автомобилей. Для европейских концернов это означает необходимость адаптироваться к новым условиям, искать партнерства и пересматривать производственные стратегии. Вопрос о пошлинах становится не только экономическим, но и политическим инструментом, который способен изменить правила игры для всех участников рынка.

Упомянутые марки: Volkswagen, BYD, Renault
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