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Автор: Мария Степанова

19 июня 2026, 17:46

ЕС вводит новые пошлины на китайские PHEV - рынок гибридов меняется

ЕС вводит новые пошлины на китайские PHEV - рынок гибридов меняется

Почему китайские гибриды вытесняют электромобили в Европе и как ЕС реагирует на ситуацию

ЕС вводит новые пошлины на китайские PHEV - рынок гибридов меняется

Европейская комиссия готовит расширение пошлин на гибридные автомобили из Китая, чтобы закрыть лазейку, позволившую китайским производителям нарастить поставки PHEV в ЕС. Это решение может изменить баланс сил на европейском рынке и повлиять на стратегию автоконцернов.

Европейская комиссия готовит расширение пошлин на гибридные автомобили из Китая, чтобы закрыть лазейку, позволившую китайским производителям нарастить поставки PHEV в ЕС. Это решение может изменить баланс сил на европейском рынке и повлиять на стратегию автоконцернов.

Европейский рынок автомобилей в 2026 году оказался в центре внимания из-за резкого скачка поставок китайских гибридов и подзаряжаемых гибридов (PHEV). После того как в 2024 году были введены специальные пошлины на электромобили из Китая, производители из Поднебесной быстро переориентировались на экспорт гибридных и бензиновых моделей, которые не попадали под действие новых тарифов. Это создало заметный перекос: европейцы стали чаще покупать именно китайские PHEV, а не чистые электрокары.

По данным аналитиков, доля китайских PHEV на рынке ЕС выросла с 18% в 2025 году до 34% в 2026-м, тогда как продажи электромобилей среди китайских брендов остались на прежнем уровне — 34%. Обычные гибриды без возможности подзарядки от розетки также набрали популярность, увеличив свою долю с 16% до 21%. Особенно показателен пример BYD: в 2026 году почти 60% его европейских продаж пришлось на PHEV. Модель BYD Seal U стала самым продаваемым подзаряжаемым гибридом, обогнав Volkswagen, Volvo, BMW и Mercedes-Benz. В топ-5 также вошёл BYD Atto 2, а Jaecoo 7 от Chery занял 11-е место.

Причина такого успеха проста: пошлины, введённые Еврокомиссией в июле 2024 года, распространялись исключительно на электромобили. Для некоторых компаний, отказавшихся сотрудничать с расследованием ЕС, ставка достигала 35,3% сверх стандартной 10%-ной импортной пошлины. Те же производители, которые предоставили данные и доказали отсутствие значительных субсидий (как Tesla), получили минимальную надбавку — 7,8%. В итоге китайские автоконцерны оперативно переключились на экспорт гибридов и машин с ДВС, что позволило им сохранить конкурентоспособность и даже нарастить долю рынка.

Однако такой манёвр привёл к парадоксальной ситуации: вместо стимулирования чистых электромобилей Европа фактически увеличила импорт более загрязняющих моделей. Теперь Еврокомиссия намерена расширить пошлины и на PHEV, чтобы закрыть эту лазейку. Как пишет Handelsblatt, новые тарифы на гибриды из Китая будут приближены к уже действующим для электрокаров — до 35,3% сверх стандартных ставок. При этом бензиновые и обычные (неподзаряжаемые) гибриды новые ограничения пока не затрагивают, что может привести к дальнейшему росту их импорта.

Примечательно, что многие китайские автоконцерны уже объявили о планах по строительству заводов в Европе: BYD выбрал Венгрию, SAIC и Chery — Испанию. Некоторые компании также рассматривают возможность использования простаивающих европейских производственных мощностей. Это в перспективе может снизить нагрузку на импортные пошлины и изменить структуру рынка в ближайшие годы.

Для российского читателя важно отметить: ситуация с пошлинами в ЕС может стать прецедентом для регулирования импорта гибридов и электромобилей и в Россию. Кроме того, рост популярности китайских PHEV в Европе способен повлиять на ассортимент и цены на российском рынке, особенно если часть моделей будет переориентирована на экспорт в страны СНГ. Кстати, интерес к новым технологиям и особенностям эксплуатации гибридов уже обсуждался в материалах о первом опыте владения Lada Vesta Cross с вариатором — подробнее об этом можно узнать в соответствующем обзоре первых 1000 км на российском кроссовере .

Упомянутые модели: BYD Seal, Jaecoo J7
Упомянутые марки: BYD, SAIC, Chery, MG , Volkswagen, Volvo, BMW, Jaecoo
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