Маленький, но вместительный E13 удивляет возможностями – стоит ли брать его в путешествие?

8 декабря 2025, 09:38
Escape E13: компактный прицеп с ретро-дизайном и уникальной прочностью
Escape E13 – это новый взгляд на компактные автоприцепы. Модель сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри комфортно разместятся три взрослых. Прицеп отличается прочным корпусом и возможностью персонализации. Оцените, как маленький размер сочетается с большими возможностями.
Канадская компания Escape Trailer представила свою самую маленькую компактную модель – E13, которая сразу привлекла внимание поклонников автопутешествий. Этот небольшой прицеп с ярко выраженным ретро-стилем не только выглядит эффектно, но и способен удивлять функциональностью. Несмотря на скромные размеры, внутри E13 достаточно места для троих взрослых, а прочная конструкция обеспечивает долгий срок службы.
Escape Trailer сохранил свой подход к производству: такая модель собирается с учетом многолетнего опыта выпуска классических прицепов. Новый E13 стал шестым в линейке бренда, но самым маленьким по размеру. Его длина составляет всего 4,1 метра, вес без дополнительных опций – 839 кг.
Главной особенностью прицепа Escape E13 является уникальная технология сборки корпуса. Две половинки из стеклопластика соединяются между собой непосредственно в формах, что создает практически монолитную структуру высокой прочности. Швы дополнительно укрепляются смолой и стекловолокном, делая соединения незаметными и чрезвычайно надежными.
Внутри прицепа предусмотрена качественная теплоизоляция: термоакриловое окно, мягкая виниловая отделка стен. Высота потолка – 1,9 метра, что позволяет свободно стоять даже высоким пассажирам. В E13 нет полноценного санузла, но производитель предлагает портативный туалет, который удобно прячется под сиденьем. Это единственный компромисс ради максимального комфорта и экономии пространства.
Планировка салона продумана до мелочей: на одном конце располагается трансформируемая обеденная зона, превращающаяся в дополнительное спальное место, на другом – основная кровать. Между ними разместили кухню с двухконфорочной плитой, холодильник на 85 литров, раковину из нержавеющей стали и шкафчики. Для хранения вещей предусмотрены навесные полки по всему периметру. В стандартный комплект входит обогреватель, светодиодное освещение, розетка и USB-порты, литиевая батарея, солнечный разъем, водяной насос и бак на 76 литров. Прицеп рассчитан на использование в течение всех сезонов.
Среди опций – портативный туалет, полноразмерное запасное рулевое колесо, алюминиевые диски, ящик для хранения на дышле и возможность выбора отделки материалов. Escape предлагает два шкафа-гардероба, пять – столешниц, пять – напольных покрытий, обивки и корпус из 13 цветов. Для самых требовательных клиентов доступна полная индивидуализация.
Минимальная цена E13 составляет 23 999 долларов США. Escape E13 – это пример того, как компактный прицеп может стать надежным спутником в поездках на долгие годы.
