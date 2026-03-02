Комфортабельная хижина: жилой автодом Escape Pod для небольших путешествий

2 марта 2026, 06:28
Escape Pod: новый взгляд на кемпинг - обновленный прицеп для сложных маршрутов
Goldfields Campers & Caravans выпустила обновленный Escape Pod - прицеп-кемпер, рассчитанный на длительные автономные поездки и сложные условия. Новая версия стала просторнее, получила расширенное оснащение и ориентирована на тех, кто ценит комфорт даже вдали от цивилизации.
Австралийский рынок автодомов и прицепов продолжает удивлять новыми решениями для тех, кто не мыслит жизни без путешествий. На этот раз компания Goldfields Campers & Caravans вывела на рынок обновленную «спасательную капсулу» — прицеп-кемпер, который меняет представление о комфорте в условиях дикой природы. В то время как спрос на автономные путешествия только растет, подобные новинки становятся особенно актуальными.
«Спасательная капсула» — это не просто очередной прицеп для отдыха. Его конструкция разработана на основе серьезных испытаний: длина — 5,1 метра, ширина и высота — по 2,2 метра, масса — 1330 кг. При этом полезная нагрузка достигает 660 кг, что позволяет взять с собой все необходимое для длительного пребывания вне цивилизации. Независимая тормозная подвеска, 15-дюймовые легкосплавные диски и электрооборудование делают этот кемпер подходящим даже для сложных маршрутов по бездорожью.
Внутреннее пространство «спасательной капсулы» организовано с максимальной эффективностью. Здесь размещен полноценный двухместный матрас (198×148 см), а для досуга предусмотрена медиасистема с 21-дюймовым смарт-телевизором и стереодинамиками. Для поддержания уюта в любых условиях установлены дизельный обогреватель и пара вентиляторов, что особенно важно для австралийского климата с его резкими перепадами температур.
Задняя часть прицепа отведена под выносную кухню: газовая плита на две конфорки, мойка, множество шкафчиков и ящиков для хранения посуды и продуктов. В переднем грузовом отсеке предусмотрена выдвижная площадка для походного холодильника объемом до 100 литров, а с другой стороны — дополнительное место для хранения. Крышка грузового отсека оборудована креплениями для велосипедов, а под ней находится вместительный ящик для уличной мебели.
В комплектацию Escape Pod входит большой боковой тент и походный душ, который можно установить рядом с кухней и подключить к водонагревателю. За автономность отвечает солнечная панель мощностью 150 Вт, соединенная с аккумулятором на 300 А·ч (опционально — до 600 А·ч). Водоснабжение обеспечивают баки общей емкостью 200 литров, что позволяет не подключаться к внешним источникам воды даже при длительных стоянках.
Единственное, что может вызвать вопросы у потенциальных покупателей — отсутствие биотуалета в базовой версии. Однако благодаря обилию мест для хранения всегда можно взять с собой компактную модель походного туалета, не жертвуя комфортом.
Стоимость обновленного Escape Pod стартует с отметки 27,7 тысячи долларов США, что по текущему курсу составляет примерно 2,1 миллиона рублей. На фоне растущего интереса к самостоятельным путешествиям и ограниченного выбора на рынке подобное предложение выглядит весьма конкурентоспособным. Для сравнения: в прошлом году немецкий стартап Urbanoid выпустил более бюджетный прицеп Booba, но он рассчитан на короткие выезды и не может похвастаться таким уровнем оснащения.
Обновленный Escape Pod — это пример того, как современные технологии и продуманная эргономика способны сделать автономные путешествия максимально комфортными. В условиях, когда спрос на кемперы и прицепы в России и мире продолжает расти, подобные решения могут стать настоящим открытием для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов идти на компромиссы в отношении привычных удобств.
Похожие материалы
-
02.03.2026, 09:07
Самый длинный китайский автобус в России: что предлагает Zhongtong H10 нового поколения
На российском рынке появился междугородний автобус Zhongtong H10 - самая длинная модель среди китайских аналогов. Новинка уже доступна для заказа и отличается продуманной компоновкой, современным оснащением и адаптацией к российским условиям. Почему этот автобус может изменить подход к пассажирским перевозкам - в нашем обзоре.Читать далее
-
02.03.2026, 08:44
JAC JS9 vs Sollers S9: что скрывает новый проект УАЗа и его китайский донор
В 2026 году на российском рынке появится новый рамный внедорожник JAC JS9, адаптированный для местных условий. УАЗ начнет выпускать аналогичную модель под брендом Sollers. Ожидаются современные опции и полный цикл производства в России.Читать далее
-
02.03.2026, 08:23
Почему новый Subaru Outback сменил формат: неожиданные причины трансформации
Subaru Outback в 2026 году удивил поклонников сменой формата: универсал уступил место внедорожнику. Компания раскрыла, что за этим стоят не только маркетинговые исследования, но и реальные требования покупателей. Как изменился автомобиль и почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 08:09
Вагоны с одноместными купе: как изменился комфорт поездок в будущем
В поезде «Экспресс» появились спальные вагоны с одноместными купе. Это решение для тех, кто устал от случайных попутчиков и хочет тишины в пути. Разбираемся, чем такие вагоны отличаются от обычных и почему они востребованы именно сейчас.Читать далее
-
02.03.2026, 07:54
Toyota готовит новое поколение трехрядного внедорожника Fortuner для мировых рынков
Toyota Fortuner готовится к смене поколения: модель, которую не найти в Европе и США, получит заметные изменения. Внедорожник с тремя рядами сидений уже давно ждал обновления, и теперь компания раскрывает детали будущей новинки. Чем Fortuner отличается от других SUV Toyota и почему его не увидят на Западе - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 06:41
Российский автопром меняет курс: молодые дизайнеры нарисовали будущее КАМАЗ
В рамках федерального конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2025» были представлены свежие концепции грузовиков КАМАЗ. Лучшие работы студентов и выпускников вузов получили признание и шанс на трудоустройство. Это событие может повлиять на развитие отечественного автопрома и задать новые тренды в дизайне коммерческого транспорта.Читать далее
-
02.03.2026, 05:29
Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5
Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 04:36
Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB
Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 22:18
Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности
Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
