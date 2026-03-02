Комфортабельная хижина: жилой автодом Escape Pod для небольших путешествий

Escape Pod: новый взгляд на кемпинг - обновленный прицеп для сложных маршрутов

Goldfields Campers & Caravans выпустила обновленный Escape Pod - прицеп-кемпер, рассчитанный на длительные автономные поездки и сложные условия. Новая версия стала просторнее, получила расширенное оснащение и ориентирована на тех, кто ценит комфорт даже вдали от цивилизации.

Австралийский рынок автодомов и прицепов продолжает удивлять новыми решениями для тех, кто не мыслит жизни без путешествий. На этот раз компания Goldfields Campers & Caravans вывела на рынок обновленную «спасательную капсулу» — прицеп-кемпер, который меняет представление о комфорте в условиях дикой природы. В то время как спрос на автономные путешествия только растет, подобные новинки становятся особенно актуальными.

«Спасательная капсула» — это не просто очередной прицеп для отдыха. Его конструкция разработана на основе серьезных испытаний: длина — 5,1 метра, ширина и высота — по 2,2 метра, масса — 1330 кг. При этом полезная нагрузка достигает 660 кг, что позволяет взять с собой все необходимое для длительного пребывания вне цивилизации. Независимая тормозная подвеска, 15-дюймовые легкосплавные диски и электрооборудование делают этот кемпер подходящим даже для сложных маршрутов по бездорожью.

Фото: Goldfields

Внутреннее пространство «спасательной капсулы» организовано с максимальной эффективностью. Здесь размещен полноценный двухместный матрас (198×148 см), а для досуга предусмотрена медиасистема с 21-дюймовым смарт-телевизором и стереодинамиками. Для поддержания уюта в любых условиях установлены дизельный обогреватель и пара вентиляторов, что особенно важно для австралийского климата с его резкими перепадами температур.

Задняя часть прицепа отведена под выносную кухню: газовая плита на две конфорки, мойка, множество шкафчиков и ящиков для хранения посуды и продуктов. В переднем грузовом отсеке предусмотрена выдвижная площадка для походного холодильника объемом до 100 литров, а с другой стороны — дополнительное место для хранения. Крышка грузового отсека оборудована креплениями для велосипедов, а под ней находится вместительный ящик для уличной мебели.

В комплектацию Escape Pod входит большой боковой тент и походный душ, который можно установить рядом с кухней и подключить к водонагревателю. За автономность отвечает солнечная панель мощностью 150 Вт, соединенная с аккумулятором на 300 А·ч (опционально — до 600 А·ч). Водоснабжение обеспечивают баки общей емкостью 200 литров, что позволяет не подключаться к внешним источникам воды даже при длительных стоянках.

Единственное, что может вызвать вопросы у потенциальных покупателей — отсутствие биотуалета в базовой версии. Однако благодаря обилию мест для хранения всегда можно взять с собой компактную модель походного туалета, не жертвуя комфортом.

Стоимость обновленного Escape Pod стартует с отметки 27,7 тысячи долларов США, что по текущему курсу составляет примерно 2,1 миллиона рублей. На фоне растущего интереса к самостоятельным путешествиям и ограниченного выбора на рынке подобное предложение выглядит весьма конкурентоспособным. Для сравнения: в прошлом году немецкий стартап Urbanoid выпустил более бюджетный прицеп Booba, но он рассчитан на короткие выезды и не может похвастаться таким уровнем оснащения.

Обновленный Escape Pod — это пример того, как современные технологии и продуманная эргономика способны сделать автономные путешествия максимально комфортными. В условиях, когда спрос на кемперы и прицепы в России и мире продолжает расти, подобные решения могут стать настоящим открытием для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов идти на компромиссы в отношении привычных удобств.