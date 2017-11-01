1 ноября 2017, 07:49

Еще два участка скоростной трассы М-11 стали платными

Премьер Медведев подписал распоряжение об использовании IV и VI этапов будущей высокоскоростной магистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург на платной основе. Оба участка будут платными до 7 июля 2110 года.
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Взимать плату будут на участках с 208 по 258 км в Тверской области и с 334 по 543 км в Новгородской области. IV (тверской) этап должны ввести в эксплуатацию ввести в конце текущего года.

VI (новгородский) этап начали строить в конце 2013 года, а движение запустят весной 2018-го. Он имеет протяжённость 217 км, располагает 4 полосами для движения, 6-ю развязками, 42 мостами и 63 путепроводами.

Ранее платными стали участки трассы М-11, расположенные в Московской и Тверской областях.
В официальном сообщении говорится, что полученные за счёт сбора платы за проезд деньги, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.

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Nagan
холостой ход
Я по таким вопросам не подскажу<лучше заедь на СТО.
Nagan
Обязательно ли обучение в автошколе?
Конечно, а как можно сесть за руль без знаний? Потом и ДТП случаются.
Nagan
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Еще два участка скоростной трассы М-11 стали платными
Взимать плату будут на участках с 208 по 258 км в Тверской области и с 334 по 543 км в Новгородской области. IV (тверской) этап должны ввести в эксплуатацию ввести в конце текущего года. VI (новгородский) этап начали строить в конце 2013 года, а движение запустят весной 2018-го. Он имеет протяжённость 217 км, располагает 4 полосами для движения, 6-ю развязками, 42 мостами и 63 путепроводами.Ранее платными стали участки трассы М-11, расположенные в Московской и Тверской областях.В официальном сообщении говорится, что полученные за счёт сбора платы за проезд деньги, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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