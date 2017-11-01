1 ноября 2017, 07:49
Еще два участка скоростной трассы М-11 стали платными
Премьер Медведев подписал распоряжение об использовании IV и VI этапов будущей высокоскоростной магистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург на платной основе. Оба участка будут платными до 7 июля 2110 года.
Взимать плату будут на участках с 208 по 258 км в Тверской области и с 334 по 543 км в Новгородской области. IV (тверской) этап должны ввести в эксплуатацию ввести в конце текущего года.
VI (новгородский) этап начали строить в конце 2013 года, а движение запустят весной 2018-го. Он имеет протяжённость 217 км, располагает 4 полосами для движения, 6-ю развязками, 42 мостами и 63 путепроводами.
Ранее платными стали участки трассы М-11, расположенные в Московской и Тверской областях.
В официальном сообщении говорится, что полученные за счёт сбора платы за проезд деньги, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.
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Я по таким вопросам не подскажу<лучше заедь на СТО.
Конечно, а как можно сесть за руль без знаний? Потом и ДТП случаются.
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