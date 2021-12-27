Еще один американский «бульдог» запущен в серийное производство
Фото: Mack
На конвейере данного завода собираются абсолютно все транспортные средства «8-го класса» под маркой Mack для Северной Америки и экспорта.
Внешне Mack LR Electric ничем не отличается от модели LR с дизельным двигателем, разве что присутствует соответствующая надпись на передней части грузовика. Практически аналогичная у «электрика» и эргономичность салона кабины - это касается сидений и органов управления (за небольшими изменениями).
Mack LR Electric оснащен 2 электродвигателями комбинированной мощностью 536 л.с. Силовой агрегат развивает 4 051 фунт/мин. крутящего момента, который подается через двухступенчатую трансмиссию Mack Powershift на задние колеса. Четыре литий-ионные батареи NMC заряжаются через систему зарядки 150 кВ. Стоимость электро-грузовика – порядка 120 тыс. долларов.
Компания Mack объявила о планах запустить LR Electric в 2018 году, при этом было отмечено, что первая демонстрационная машина будет доставлена в Департамент здравоохранения города Нью-Йорка в сентябре 2020 года. С тех пор машины проходят тестирование в реальных городских условиях.
Вторая демонстрационная модель LR Electric была поставлена в октябре 2020 года компании Republic Services и в настоящее время также тестируется штате Северная Каролина.
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