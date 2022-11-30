Еще один китайский автопроизводитель признан банкротом

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Китайский автопром активно развивается и захватывает мировые рынки. Но добиться успеха удается далеко не всем. Концерн Foton Motor, входящий в группу BAIC Group, выкупил у Кристиана Боргварда, внука основателя немецкой автомобильной компании Borgward, права на марку и учредил собственную дочернюю компанию Borgward Automobile Co. Первую модель публике показали в 2015 году. Сборка началась летом 2016-го. Один за другим под брендом Borgward вышли четыре соплатформенных кроссовера: городской Borgward BX3, компактный BX5, спортивный BX6 и среднеразмерный BX7.

Но продажи шли не так хорошо, как рассчитывали новые владельцы. В 2018 году Borgward хотели запустить даже России. Флагманский кроссовер BX7 успел получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), но до реальных поставок дело не дошло. Затем у компании сменился хозяин. Контрольный пакет перешел компании Ucar, специализировавшейся на каршеринге. На пике, в 2019 году было продано 45 тысяч автомобилей, а затем разразилась пандемия, которая чуть было не убила бизнес Ucar.

Фото: Borgward

Компания понесла большие потери, продажи автомобилей упали до 10 тысяч машин, а головной офис в Германии закрылся. Летом 2021 года сборка кроссоверов остановилась, имущество компании Borgward арестовали за долги. На внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 8 апреля, было принято решение о банкротстве и ликвидации. Сейчас Народный суд Пекина окончательно поставил точку в истории Borgward. Имущество компании распродадут с аукциона, чтобы погасить хотя бы часть долгов, общая сумма которых превышает 800 млн долларов.

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