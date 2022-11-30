Еще один китайский автопроизводитель признан банкротом
Фото: Borgward
Но продажи шли не так хорошо, как рассчитывали новые владельцы. В 2018 году Borgward хотели запустить даже России. Флагманский кроссовер BX7 успел получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), но до реальных поставок дело не дошло. Затем у компании сменился хозяин. Контрольный пакет перешел компании Ucar, специализировавшейся на каршеринге. На пике, в 2019 году было продано 45 тысяч автомобилей, а затем разразилась пандемия, которая чуть было не убила бизнес Ucar.
Компания понесла большие потери, продажи автомобилей упали до 10 тысяч машин, а головной офис в Германии закрылся. Летом 2021 года сборка кроссоверов остановилась, имущество компании Borgward арестовали за долги. На внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 8 апреля, было принято решение о банкротстве и ликвидации. Сейчас Народный суд Пекина окончательно поставил точку в истории Borgward. Имущество компании распродадут с аукциона, чтобы погасить хотя бы часть долгов, общая сумма которых превышает 800 млн долларов.
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30.11.2022, 17:42
В Великобритании продают последнюю новую «Ниву»: сколько она стоит?
Независимый импортер автомобилей Lada Niva в Великобритании объявил, что на складе остался последний внедорожник Lada Niva Legend. Из-за санкций в обозримом будущем поставок больше не предвидится.Читать далее
-
30.11.2022, 16:58
В Татарстане владелец Tesla заблокировал зарядный терминал, который убил его электрокар
Электромобили Tesla остаются в России экзотикой. Официально машины в нашу страну не поставляют, их ввозят в частном порядке. В подавляющем большинстве это подержанные автомобили старше трех лет.Читать далее
-
30.11.2022, 16:11
На петербургский завод Toyota нагрянули силовики
Утром в среду, 30 ноября, прохожие были озадачены очередью из автомобилей прокуратуры, полиции и спецназа Росгвардии, выстроившейся к проходной завода Toyota в Шушарах.Читать далее
-
30.11.2022, 15:33
Эксперт развеял очередной миф о зимних шинах и асфальте
Среди автомобилистов бытует мнение, что зимние покрышки сотрутся быстрее, если ездить преимущественно по асфальту. Шинный эксперт Сергей Мишин уверен, это утверждение неактуально уже много лет.Читать далее
-
30.11.2022, 14:48
Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль гнал на огромной скорости по улицам города Тайчжоу пока не убрался в забор, смяв по пути два автомобиля.Читать далее
-
30.11.2022, 12:59
Взгляните на первый в мире суперкар для бездорожья: 610 сил и максималка 260 км/ч
Компания Lamborghini представила экстремальную версию Sterrato суперкара Huracan, которая доказывает, что двухместные спорткары со средним расположением двигателя могут доставлять удовольствие не только на гладком шоссе, но и на бездорожье.Читать далее
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