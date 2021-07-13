Еще одна авария с маршруткой: она врезалась в БТР, погибли люди (видео)
В селе Тамбукан в Предгорном округе Ставрополья на проселочной дороге маршрутка врезалась в БТР.
«В результате столкновения двух автомобилей, в числе которых "Газель", двое погибли, четверо госпитализированы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Погибли две женщины 1958 и 1952 г.р., самые младшие из пострадавших 2008 г.р. Все пострадавшие госпитализированы с ушибами и вывихами. Ещё двоим оказана помощь на месте. Водителю газели помощь медиков не потребовалась.
ДТП произошло во время следования воинской колонны. По предварительной информации, водитель маршрутки допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны. На месте происшествия работают инспекторы военной автоинспекции (ВАИ) и ДПС.
В пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области сообщили, что в период с 12 по 30 июля на автодорогах Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края и Республики Крым запланировано передвижение воинских колонн. В ведомстве обратили внимание автовладельцев на необходимость соблюдения правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн автобронетехники.
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