Еще одна модель BMW получила огромные ноздри
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Автомобиль построен на переднеприводной платформе UKL2 и немного прибавил в габаритах. Его длина достигает 4 386 мм (+32 мм), ширина – 1 824 мм (+24 мм), высота – 1 576 мм (+21 мм). В конструктивном плане все осталось без изменений: спереди установлены стойки McPherson, сзади – трехрычажная независимая подвеска с разнесенными пружинами и амортизаторами. В качестве опции можно дозаказать M-подвеску с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом и 19-дюймовые колесные диски.
Архитектуру салона полностью переработали. Теперь перед водителем располагается единая панель с двумя экранами без козырька: приборка диагональю 10,7 дюйма и тачскрин медиасистемы диагональю 10,25 дюйма. Физических кнопок почти не осталось. На парящем центральном подлокотнике есть миниатюрный селектор трансмиссии, кнопки «аварийки» и стояночного тормоза. Версий с «механикой» больше не будет.
В моторную гамму вошли четыре агрегата: бензиновые мощностью 136, 156 и 204 л.с., дизельный отдачей 150 л.с. Привод у всех автомобилей передний, коробка передач – 7-ступенчатый преселективный «робот». Есть в линейке и гибридные версии: суммарной мощностью 245 и 326 сил. Сборку новинки наладят на заводе в Лейпциге. У европейских дилеров автомобили появятся в феврале 2022 года и будут стоить порядка 36 тысяч евро (3 млн рублей по курсу). До России компактвэн вряд ли доберется, спрос на автомобили первого поколения был невелик.
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