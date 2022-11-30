Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
По словам очевидцев, черная Tesla мчалась на огромной скорости по улицам города. На одном из перекрестков она с такой силой врезалась в автомобиль, что отшвырнула его на противоположную сторону, где он врезался в бордюр и едва не перевернулся, попутно зацепив еще одну машину. В результате аварии два человека погибли. Сейчас правоохранительные органы изучают все обстоятельства происшествия. Компания Tesla, как обычно, заявила о готовности оказать расследованию всю посильную помощь.
Отметим, что за последние несколько месяцев Tesla подала в суд и выиграла в Китае много дел против тех, кто заявлял о неисправности тормозов. Местные власти также не смогли найти никаких доказательств отказа тормозов. Возможно, дело все же не в сложной электронике, а в обычном человеческом факторе.
-
25.11.2022, 17:23
Терпение, только терпение: европейцы ждут заказанных автомобилей по 2 года
Время доставки новых автомобилей заказчикам в Европе и, в частности, в Германии не только не уменьшается, но и, наоборот, становится все дольше и дольше. По мнению экспертов, тому есть масса объективных причин.Читать далее
-
22.11.2022, 17:14
Суд не стал лишать прав пьяного водителя: нашлись смягчающие обстоятельства
Полицейские обнаружили сильно пьяного 50-летнего бизнесмена Саймона Хейса за рулем его Tesla Model Y. Избежать тюрьмы и лишения прав ему удалось лишь, поскольку автомобиль был припаркован, а повод напиться оказался серьезным.Читать далее
-
14.11.2022, 07:36
Автопилот Tesla cошел с ума и погнал убивать (видео)
Необъяснимая и пугающая история произошла в китайской провинции Гуандун. Кроссовер Tesla Model Y по непонятным пока причинам самостоятельно разогнался до максимальной скорости, убил двух и покалечил трех человек.Читать далее
-
25.10.2022, 00:02
Удивительно, но факт: Tesla снизила цены на Model Y и Model 3
Вот только повезло далеко не всем рынкам. Радостной вестью могут насладиться поклонники американского бренда в Китае. Отныне базовая версия Model Y опускается ниже порогового значения в 300 000 юаней и, таким образом, покупатель получает право на госсубсидии.Читать далее
-
11.10.2022, 16:05
Tesla теснит Volkswagen по всем фронтам: даже в Германии
В сентябре 2022 года Tesla установила очередной рекорд продаж, а ее бестселлер кроссовер Model Y умудрился пододвинуть признанного лидера Volkswagen Golf даже на домашнем рынке в Германии.Читать далее
-
07.09.2022, 17:17
Эксперты Euro NCAP разбили два автомобиля Great Wall
Европейская комиссия Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов и проверила безопасность пяти новых моделей. В их числе оказалось два автомобиля китайской марки Great Wall – семейный хэтчбек и кроссовер.Читать далее
-
25.11.2022, 17:23
Терпение, только терпение: европейцы ждут заказанных автомобилей по 2 года
Время доставки новых автомобилей заказчикам в Европе и, в частности, в Германии не только не уменьшается, но и, наоборот, становится все дольше и дольше. По мнению экспертов, тому есть масса объективных причин.Читать далее
-
22.11.2022, 17:14
Суд не стал лишать прав пьяного водителя: нашлись смягчающие обстоятельства
Полицейские обнаружили сильно пьяного 50-летнего бизнесмена Саймона Хейса за рулем его Tesla Model Y. Избежать тюрьмы и лишения прав ему удалось лишь, поскольку автомобиль был припаркован, а повод напиться оказался серьезным.Читать далее
-
14.11.2022, 07:36
Автопилот Tesla cошел с ума и погнал убивать (видео)
Необъяснимая и пугающая история произошла в китайской провинции Гуандун. Кроссовер Tesla Model Y по непонятным пока причинам самостоятельно разогнался до максимальной скорости, убил двух и покалечил трех человек.Читать далее
-
25.10.2022, 00:02
Удивительно, но факт: Tesla снизила цены на Model Y и Model 3
Вот только повезло далеко не всем рынкам. Радостной вестью могут насладиться поклонники американского бренда в Китае. Отныне базовая версия Model Y опускается ниже порогового значения в 300 000 юаней и, таким образом, покупатель получает право на госсубсидии.Читать далее
-
11.10.2022, 16:05
Tesla теснит Volkswagen по всем фронтам: даже в Германии
В сентябре 2022 года Tesla установила очередной рекорд продаж, а ее бестселлер кроссовер Model Y умудрился пододвинуть признанного лидера Volkswagen Golf даже на домашнем рынке в Германии.Читать далее
-
07.09.2022, 17:17
Эксперты Euro NCAP разбили два автомобиля Great Wall
Европейская комиссия Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов и проверила безопасность пяти новых моделей. В их числе оказалось два автомобиля китайской марки Great Wall – семейный хэтчбек и кроссовер.Читать далее
- 5 565 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 6 240 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 700 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 4 999 000 РTesla Model Y 2020 в Москве
- 7 000 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 4 799 000 РTesla Model Y 2020 в Москве
- 6 800 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 5 200 000 РTesla Model Y 2020 в Москве
- 7 280 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 5 900 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий