Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих

Ранее мы писали Автопилот Tesla cошел с ума и погнал убивать (видео) Необъяснимая и пугающая история произошла в китайской провинции Гуандун. Кроссовер Tesla Model Y по непонятным ... Читать далее

Всего две недели назад 110KM.RU писал о необъяснимом инциденте, связанном с самопроизвольным ускорением Tesla. Водитель тогда утверждал, что электрокар не реагировал на педаль тормоза и сам разогнался до 200 км/ч. Что произошло в Тайчжоу на этот раз, до конца не известно. Водитель превысил скорость и не справился с управлением? Он заснул за рулем? Отказали тормоза?

По словам очевидцев, черная Tesla мчалась на огромной скорости по улицам города. На одном из перекрестков она с такой силой врезалась в автомобиль, что отшвырнула его на противоположную сторону, где он врезался в бордюр и едва не перевернулся, попутно зацепив еще одну машину. В результате аварии два человека погибли. Сейчас правоохранительные органы изучают все обстоятельства происшествия. Компания Tesla, как обычно, заявила о готовности оказать расследованию всю посильную помощь.

Отметим, что за последние несколько месяцев Tesla подала в суд и выиграла в Китае много дел против тех, кто заявлял о неисправности тормозов. Местные власти также не смогли найти никаких доказательств отказа тормозов. Возможно, дело все же не в сложной электронике, а в обычном человеческом факторе.

Упомянутые модели: Tesla Model Y

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах