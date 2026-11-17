Почему в Узбекистане склады забиты новыми машинами, но их никто не покупает

За январь-сентябрь продажи новых машин сократились на 5,8%, а перепродажи в июле и августе просели почти на 40%. Скидки и рассрочка поддержали спрос на Cobalt. Но дорогая регистрация старой машины мешает покупателю профинансировать следующую.

За январь-сентябрь продажи новых машин сократились на 5,8%, а перепродажи в июле и августе просели почти на 40%. Скидки и рассрочка поддержали спрос на Cobalt. Но дорогая регистрация старой машины мешает покупателю профинансировать следующую.

В марте 2025 года подержанный Cobalt с небольшим пробегом выставляли примерно за 164 млн сумов, выше прайсовых 147,9 млн за новый. Теперь подобный автомобиль сложнее продать быстро и за прежнюю сумму: после введения эскроу покупатели откладывают и следующую покупку.

По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Узбекистана, за январь-сентябрь 2026 года продажи новых машин снизились на 5,8%, до 282,7 тысячи. В сентябре падение год к году составило 5%. В то же время Национальный комитет по статистике сообщил, что за девять месяцев в стране произвели 356 318 легковых автомобилей, на 9,2% больше, чем годом ранее. Производство и продажи отражают разные стадии рынка. На вторичном рынке спад глубже: за первое полугодие переоформили около 240 тысяч машин, на 18% меньше, чем годом ранее; в июле и августе отставание приблизилось к 40%.

В июле переоформили 35,7 тысячи автомобилей против 61,5 тысячи годом раньше. В августе зарегистрировали 30,6 тысячи новых машин и переоформили около 32 тысяч подержанных, объемы рынков почти сравнялись. По данным Центра экономических исследований и реформ, в августе подержанные автомобили составили 50,2% сделок с легковыми машинами в отслеживаемом им периметре.

Как перепродажа перестала быть первым взносом

До охлаждения рынка старая машина часто помогала купить новую: в 2023-2025 годах на дефиците Cobalt выросли цены и перепродажи. В 2023 году заключили 1,21 млн договоров купли-продажи подержанных автомобилей, втрое больше, чем заводы продали новых машин. Местные производители тогда реализовали 397 тысяч автомобилей.

В апреле 2023 года за новый Cobalt Style без пробега на базаре просили 15,2 тысячи долларов. До декабря 2022 года в салоне он стоил 11,1 тысячи долларов по тогдашнему курсу. В начале 2025 года перекупщики предлагали новый Cobalt без очереди на 20 млн сумов дороже заводской цены. Подержанный автомобиль в марте того же года оценивали примерно в 164 млн сумов, тогда как новый стоил по прайсу 147,9 млн. Для владельца разница превращала старую машину в готовый первый взнос.

Сделки через эскроу-счета ввели в апреле 2026 года. Продажа стала дольше и сложнее, выручка за старый автомобиль снизилась, а покупка следующего отодвинулась. Дополнительные расходы также давят на вторичный рынок: к октябрю оформление автомобиля в ГАИ обходилось более чем в 8 млн сумов. Издержки отсеивают и номинальные сделки.

Охлаждение началось раньше. В ноябре 2023 года номера подорожали с 1,5 до 3,5 базовой расчетной величины, а в апреле 2024 года сбор за регистрацию машины вырос в 68 раз. Для сопоставления с соседним рынком есть разбор правил Казахстана, посвященный ограничениям на личный ввоз машин старше пяти лет.

Скидки удерживают первичный рынок

Продажи местных производителей росли медленно. В 2024 году они реализовали 402,4 тысячи машин, в 2025-м 427,1 тысячи, прибавив 6,1%. UzAuto Motors однако продала меньше, чем в 2023 году: 369,9 тысячи машин против 353,7 тысячи в 2024-м и 355,3 тысячи в 2025-м.

Дополнительный рост обеспечили ADM Jizzakh и завод BYD в Джизаке. На ADM Jizzakh собирают Kia; там же выпускают Chery и Haval. Вместе эти предприятия продали около 70 тысяч машин в 2025 году против 47 тысяч годом раньше. В первом полугодии 2026 года продажи ADM Jizzakh выросли на 10,5%, до 21 743 автомобилей. За тот же период совокупные продажи местных производителей достигли 175 374 машин, на 1,8% больше прошлогоднего уровня.

В 2026 году продажи новых автомобилей пошли вниз с апреля. В июле снижение достигло 30%, в августе 17,2%, а в сентябре составило 5% к прошлому году. После снижения цен на Cobalt и запуска беспроцентной рассрочки у UzAuto Motors спад замедлился: в третьем квартале модель продавалась на 1,8% лучше, чем год назад.

За январь-сентябрь 2026 года в страну ввезли 89,3 тысячи легковых машин, на 10 тысяч больше, чем за весь предыдущий год. Продажи прибавляют в среднебюджетном сегменте. Массовый сегмент, где новую машину часто покупали на деньги от продажи старой, сжимается.

За девять месяцев продали около 69 тысяч Cobalt, на 26 тысяч меньше, чем годом ранее. Весь рынок новых машин потерял примерно 17 тысяч продаж, а доля Cobalt снизилась с 32% до 24%. Отраслевые показатели за первое полугодие также фиксируют расхождение между выпуском и внутренней реализацией: производство Cobalt составило 82 951 автомобиль, увеличившись на 13,5%, а внутренние продажи сократились с 67 580 до 40 936 машин. По данным публикации Kun.uz, к 30 июня на площадках UzAuto Motors находились нереализованные автомобили Chevrolet общей стоимостью около 954 млн долларов.

Дилеры и производители предлагают беспроцентную рассрочку и специальные кредитные программы. Появилось и исламское финансирование. За полгода продажи Onix выросли в 2,3 раза, Tracker на 22%, Kia Sonet на 23%; доля BYD за январь-июль поднялась с 5,6% до 10%. По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Узбекистана, доля UzAuto Motors в учитываемых продажах за январь-июль сократилась с 81,5% до 74,6%.

В первом полугодии банки выдали автокредитов на 65% больше, чем годом ранее. В кредит покупают каждую вторую новую машину, а по отдельным моделям до 95%. Часть покупателей отказывается от займов по соображениям совести и либо откладывает покупку, либо выбирает программы без банков и процентов.

Государственная поддержка пока остается вопросом реализации. Льготную ставку по кредитам на электромобили объявили, но программу не запустили. Февральский указ президента предусмотрел кредиты до 16%, а проект постановления Кабмина о компенсации части процентов вынесли на обсуждение только в августе.

Кредитная ставка составляет 21,8% годовых, а переоформление автомобиля обходится в 8,3 млн сумов. При таких расходах владелец подержанного Cobalt может продолжить ездить на нем, а продажи новых машин продолжат падать.