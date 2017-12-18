18 декабря 2017, 09:03

Против социологов не попрешь: «таксуют» все!

Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные исследования, проведенного в 10 крупных городах среди экономически активного населения в возрасте 20-59 лет, имеющих водительское удостоверение.
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70% опрошенных сотрудниками ВЦИОМ рассматривают для себя возможность подработки. Главные критерии выбора источника дополнительного заработка – его размер (52%) и гибкий график (51%), первый более актуален для мужчин, второй – для женщин. Транспорт, грузоперевозки и логистика наиболее востребованы для подработки – эту отрасль выбрали бы 28% респондентов.

Самой рекомендуемой для подработки профессией является водитель такси - ее выбрали 42% опрошенных. Далее следует курьер (29%), реже – официант (18%) и продавец в супермаркете (16%). Говоря о работе в такси, 73% опрошенных отдают предпочтение работе через агрегаторы.

Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси: «Исследование показывает, насколько сегодня высока социальная роль транспортной сферы, и в частности, такси, с точки зрения дополнительного трудоустройства. В условиях текущей экономической ситуации возможность легального, гибкого и быстрого заработка приобретает особую важность для россиян. 70% автомобилистов готовы к подработкам и заинтересованы в них, а такси – наиболее привлекательная для них сфера как по доходности, так и с точки зрения графика работы. Это немаловажно для женщин, активно включающихся в эту отрасль. В связи с этим Общественный совет призывает взвешенно подходить к регуляторной политике такси, привлекать к ее обсуждению всех участников рынка, чтобы достигнутые результаты по популяризации и легализации отрасли такси не пропали зря».

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Против социологов не попрешь: «таксуют» все!
70% опрошенных сотрудниками ВЦИОМ рассматривают для себя возможность подработки. Главные критерии выбора источника дополнительного заработка – его размер (52%) и гибкий график (51%), первый более актуален для мужчин, второй – для женщин. Транспорт, грузоперевозки и логистика наиболее востребованы для подработки – эту отрасль выбрали бы 28% респондентов.Самой рекомендуемой для подработки профессией является водитель такси - ее выбрали 42% опрошенных. Далее следует курьер (29%), реже – официант (18%) и продавец в супермаркете (16%). Говоря о работе в такси, 73% опрошенных отдают предпочтение работе через агрегаторы.Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси: «Исследование показывает, насколько сегодня высока социальная роль транспортной сферы, и в частности, такси, с точки зрения дополнительного трудоустройства. В условиях текущей экономической ситуации возможность легального, гибкого и быстрого заработка приобретает особую важность для россиян. 70% автомобилистов готовы к подработкам и заинтересованы в них, а такси – наиболее привлекательная для них сфера как по доходности, так и с точки зрения графика работы. Это немаловажно для женщин, активно включающихся в эту отрасль. В связи с этим Общественный совет призывает взвешенно подходить к регуляторной политике такси, привлекать к ее обсуждению всех участников рынка, чтобы достигнутые результаты по популяризации и легализации отрасли такси не пропали зря».
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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