13 февраля 2018, 15:12
Если разметку занесло снегом, штраф не придет
В Госавтоинпекции рассказали, как обстоят дела со штрафами в условиях аномального снегопада. Дорожные камеры продолжают в штатном режиме фиксировать правонарушения, но инспекторы выписывают постановления с учетом всех обстоятельств.
Руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев рассказал о том, как штрафуют зимой за нарушение разметки. Камеры, которые фиксируют поворот не из того ряда, запрограммированы так, что разметку им «видеть» не надо. В отличие от водителей, которые невольно могут нарушить существующий регламент движения на перекрестке, поскольку дорога и разметка заметены снегом. В этом случае, решение о выписке постановления будет приниматься инспектором в соответствии с реальной ситуацией.
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Если транспортное средство осуществляет маневр с пересечением сплошной горизонтальной линии разметки, и при этом данная разметка не видна из-за неудовлетворительных погодных условий, то постановление по делу об административном правонарушении не формируется
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Вадим Юрьев, глава Центра организации дорожного движения
Снегопад и состояние дорожного полотна сказывается лишь на работе камер, которые ориентируются исключительно на разметку. Но если в дополнение к разметке имеются знаки, регламентирующие движение по полосам, нарушитель не сможет уйти от ответственности. В столице камеры научились фиксировать поворот не из того ряда два года назад. Штраф за данное нарушение сейчас составляет 1 500 рублей.
В начале февраля на Москву обрушилась сильнейшая снежная буря. За двое суток выпало почти полметра снега. Власти бросили на расчистку улиц все службы, подключились даже военные. Но все равно ситуация несколько дней была близка к критической. Ранее депутаты предложили ввести на время снегопадов «парковочные каникулы» - отменить плату за парковку, если коммунальщики не могут своевременно расчистить парковочные места.
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