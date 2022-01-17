Если техосмотр отменили, то кого же будут штрафовать за его отсутствие?
Отсрочка 2021 года
На фоне пандемии в стране действовала отсрочка на прохождение ТО сроком 6 месяцев, то есть те, кто обязан был пройти его в июле 2021, получили отсрочку на полгода, до января 2022 года. Но в конце декабря 2021 обязательный техосмотр транспортных средств физлиц был отменен, а еще ранее оформление полиса ОСАГО стало возможно без диагностической карты. Таким образом, если вы не прошли ТО в 2021 году, то сейчас у вас нет необходимости это делать. Штраф в 2000 рублей с 1 марта будет выписываться только тем, кто по новому закону обязан, как и прежде проходить ТО.
Кто в 2022 году обязан получать диагностическую карту?
Новый закон отменяет с 30.12.21 обязательное прохождение ТО для машин физлиц. Но, важное уточнение, если вы, будучи физлицом, используете свой личный автомобиль для коммерческой деятельности – курьерские услуги, работа водителем на личном транспорте и т.п. – формально вы обязаны проходить техосмотр в соответствии с прежними правилами. Вряд ли базы дорожных камер будут в курсе наличия у вас трудового договора на использование личного автотранспорта, а вот если вас остановит инспектор ДПС с пассажирами в салоне, то могут возникнуть вопросы.
Большинство юристов полагает, что отныне физлицам потребуется оформлять диагностическую карту только при перепродаже автомобиля старше 4 лет. Еще одним случаем, когда потребуется прохождение техосмотра, остается внесение конструктивных изменений в автомобиль.
Для автомобилей, находящихся в собственности у юрлиц ничего не изменилось, они по-прежнему обязаны проходить ТО. Диагностическую карту должны получать легковые автомобили, в том числе машины такси, а также грузовики и автобусы.
Почему вообще отменили техосмотр?
По факту власти признали свое поражение в борьбе с липовыми диагностическими картами, которые много лет покупали водители. Были планы сильно ужесточить прохождение ТО в 2021 году, с введением обязательной фото и видеофиксиции, но это вынудило бы лицензированные пункты ТО обновить оборудование, что повлекло бы за собой рост тарифов на техосмотр. Впервые предложение отменить техосмотр для частных лиц озвучило МВД в июле 2021 года. Ведомство заявило, что согласно ПДД каждый водитель и так обязан проверять исправность авто перед выездом с парковки. Позже глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры заявил, что ТО давно следовало отменить, т.к. оно много лет назад перестало быть гарантией безопасности автомобиля.
А что с добровольным прохождением ТО?
По мнению РСА (Российский союз автостраховщиков), от добровольного ТО отказываться никому не стоит. Потому что новый закон не отменяет запрета на использование неисправного автомобиля, а это значит, что однажды вас может остановить инспектор ДПС, если заподозрит, что машина неисправна. Сотрудник полиции сможет проверить ТС на месте, либо на стационарном пункте ТО, и, если подозрение подтвердится – дальше вы не поедете. Кроме штрафа за управление неисправным транспортным средством вас ждет вызов эвакуатора со всеми вытекающими, и предписание пройти обязательный ремонт. Поэтому даже с отменой обязательного ТО, не стоит пренебрегать им ради собственного спокойствия.
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