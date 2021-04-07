7 апреля 2021, 00:01
Если вам кажется, что день не задался, посмотрите, что случилось с Mitsubishi Pajero
Если вы планируете пересечь реку вброд, надо трезво оценить возможности своего автомобиля, глубину и скорость течения. Излишняя самонадеянность может дорого обойтись. Водитель Mitsubishi Pajero убедился в этом на собственном горьком опыте.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Бурный поток унес Mitsubishi Pajero от переправы на несколько сотен метров, так что автомобиль полностью скрылся из вида за изгибом реки. К счастью, кажется, все закончилось благополучно. По крайней мере, для пассажиров. В финале видео можно заметить, как автомобиль прибило к берегу, а на его крыше сидят три человека.
Упомянутые модели: Mitsubishi Pajero (от 2 179 000 Р)
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