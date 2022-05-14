Если ваш заказ долго не везут, значит, курьера остановил гаишник
Особенное внимание - работникам различных служб доставки товаров и продуктов. Так что, если сегодня и завтра ваш заказ везут непозволительно долго, не исключено, что ваш курьер краснеет в присутствии автоинспектора.
Как известно, Совет Федерации РФ предложил коллегам из МВД проработать вопрос введения ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров, а также ограничения максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности. Анализ аварийности говорит о том, что они могут представлять серьезную опасность и для владельцев, и для пешеходов, - сообщает РИА Новости.
До сих пор статус электросамокатов, как отдельной категории участников дорожного движения, не определен. Причина – неподготовленность к этому российских улиц и дорог. Поэтому их движение остается неупорядоченным, говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.
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