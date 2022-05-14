Если ваш заказ долго не везут, значит, курьера остановил гаишник

Особенное внимание - работникам различных служб доставки товаров и продуктов. Так что, если сегодня и завтра ваш заказ везут непозволительно долго, не исключено, что ваш курьер краснеет в присутствии автоинспектора.

Ранее мы писали Приморье ожидает снижения пошлин на праворульные автомобили (зачем апеллируют к 90-м годам?) В Приморском крае вновь заговорили о пользе снижения пошлин на ввоз праворульных автомобилей. Эту, в общем-то ... Читать далее

Причин, по которым был организован такой рейд, вагон и маленькая тележка. По данным МВД, в 2021 году зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств для передвижения. В них погибли 20 человек, ранены 704, в том числе 133 ребенка. Рост числа аварий, по сравнению с предыдущим годом, составил 68%, количества погибших и того больше - 185%.

Как известно, Совет Федерации РФ предложил коллегам из МВД проработать вопрос введения ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров, а также ограничения максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности. Анализ аварийности говорит о том, что они могут представлять серьезную опасность и для владельцев, и для пешеходов, - сообщает РИА Новости.

До сих пор статус электросамокатов, как отдельной категории участников дорожного движения, не определен. Причина – неподготовленность к этому российских улиц и дорог. Поэтому их движение остается неупорядоченным, говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

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