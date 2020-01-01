Если вы решили ехать до Красной Поляны на «Ласточке»
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Снега на главном горнолыжном курорте России, увы, немного. В том же «Шерегеше», например, над этим мило потешаются: мол, у них вложены миллиарды, а у нас миллиарды снежинок на трассах. Москвичи, петербуржцы и иже с ними летят на эти каникулы в Сочи, чтобы покататься на лыжах, а в итоге почти что не солоно хлебавши гуляют по набережной Роза Хутор и пьют глинтвейн.
От центрального ж/д вокзала Сочи до конечной станции Роза-Хутор 370 рублей цена билета и 1 час. 15 минут легкого и плавного хода по еще новым, построенным к Олимпиаде-2014 рельсам.
На всем пути следования несколько тоннелей, сотовая связь в которых, по понятным причинам, теряется. Впрочем, сигнал не крепок даже на прибрежном участке – от Мацесты до Адлера. Именно здесь самое плотное количество остановок: Мацеста от ж/д вокзала Сочи уже через 10 минут; от Мацесты до Хосты – 9 минут; от Хосты до станции Известия – 6 минут и до Адлера – всего 3 минуты.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
От Адлера до ст. Эсто-Садок «Ласточка» летит словно на одном дыханье. Прикольно наблюдать за машинами, спешащими туда же по автодороге, также построенной к Зимним Олимпийским играм 6-летней давности. Здесь уже не «прибрежные» 60 км/ч, тут многие автомобили за поездом не успевают. Причем, если автотрасса вынуждена местами обходить перевалы и склоны, электричка четко следует по прямой, сквозь вырубленные в горной породе тоннели.
На ст. Эсто-Садок выходят единицы. Львиная масса пассажиров едет до конечной. Вокзал в Красной Поляне современный и роскошный. Только не забудьте, пжт, сохранить купленный в Сочи (Адлере, Хосте и т.п.) билет до конца поездки – его нужно будет отсканировать при выходе на привокзальную площадь.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Та же ситуация и в обратном направлении. Как альтернатива - местные автобусные маршруты, которые за 25 рублей всего за 5 минут добросят вас до ж/д вокзала. Будете в этих краях – не примените воспользоваться «Ласточкой». Реально удобно и комфортно. А по деньгам, безусловно, чуть дороже автобуса (если рассматривать дорогу от Адлера, аэропорта или Сочи), но заметно дешевле такси. Последние спят и видят, как бы накрутить. Регион-то туристический…
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