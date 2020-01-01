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1 января 2020, 23:07

Если вы решили ехать до Красной Поляны на «Ласточке»

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Фото пользователя 110km.ru
Кучу раз ездил на автомобиле по дороге из Сочи в Красную Поляну. Маршрут знакомый, что называется, хоть с закрытыми глазами в путь. И всегда с некоторой завистью наблюдал за «Ласточкой», которая движется параллельным курсом – по железной дороге. И вот, наконец, моя скромная мечта сбылась.
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Снега на главном горнолыжном курорте России, увы, немного. В том же «Шерегеше», например, над этим мило потешаются: мол, у них вложены миллиарды, а у нас миллиарды снежинок на трассах. Москвичи, петербуржцы и иже с ними летят на эти каникулы в Сочи, чтобы покататься на лыжах, а в итоге почти что не солоно хлебавши гуляют по набережной Роза Хутор и пьют глинтвейн.

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При этом в вагонах «Ласточки» полно пассажиров. В день по расписанию курсирует 5 составов, в основном, сочлененные. Поезда новые, комфортабельные, с большими окнами, за которыми на прибрежном участке плещется море, и электронными табло, где высвечиваемая температура воздуха за бортом (+14 градусов) на начало января – нечто из мира фантастики.  

От центрального ж/д вокзала Сочи до конечной станции Роза-Хутор 370 рублей цена билета и 1 час. 15 минут легкого и плавного хода по еще новым, построенным к Олимпиаде-2014 рельсам.  

На всем пути следования несколько тоннелей, сотовая связь в которых, по понятным причинам, теряется. Впрочем, сигнал не крепок даже на прибрежном участке – от Мацесты до Адлера.  Именно здесь самое плотное количество остановок: Мацеста от ж/д вокзала Сочи уже через 10 минут; от Мацесты до Хосты – 9 минут; от Хосты до станции Известия – 6 минут и до Адлера – всего 3 минуты.

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

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Если на вышеперечисленных станциях пассажиров в вагоны подсаживается немного, то в Адлере, чей новый вокзал сделает честь любому мало-мальски крупному городу страны, вваливается основная масса горнолыжников, сноубордистов и простых любителей погулять на чистом горном воздухе.

От Адлера до ст. Эсто-Садок «Ласточка» летит словно на одном дыханье. Прикольно наблюдать за машинами, спешащими туда же по автодороге, также построенной к Зимним Олимпийским играм 6-летней давности. Здесь уже не «прибрежные» 60 км/ч, тут многие автомобили за поездом не успевают. Причем, если автотрасса вынуждена местами обходить перевалы и склоны, электричка четко следует по прямой, сквозь вырубленные в горной породе тоннели.

На ст. Эсто-Садок выходят единицы. Львиная масса пассажиров едет до конечной. Вокзал в Красной Поляне современный и роскошный. Только не забудьте, пжт, сохранить купленный в Сочи (Адлере, Хосте и т.п.) билет до конца поездки – его нужно будет отсканировать при выходе на привокзальную площадь.

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке

Фото пользователя 110km.ru

Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Если вы решили ехать до Красной Поляны на Ласточке
Ж/д вокзал наиболее близко расположен к «газпромовскому» склону – тут, что называется, в зоне шаговой доступности. До «Русских горок» или до «Розы Хутора» придется еще добираться. Пассажиров «Ласточки» охотно пересадят на бесплатные автобусы. Они, как правило, работают по ж/д расписание, так что, долго томиться без трансфера не будете.

Та же ситуация и в обратном направлении. Как альтернатива - местные автобусные маршруты, которые за 25 рублей всего за 5 минут добросят вас до ж/д вокзала. Будете в этих краях – не примените воспользоваться «Ласточкой». Реально удобно и комфортно. А по деньгам, безусловно, чуть дороже автобуса (если рассматривать дорогу от Адлера, аэропорта или Сочи), но заметно дешевле такси. Последние спят и видят, как бы накрутить. Регион-то туристический…

Иван Братуха
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Если вы решили ехать до Красной Поляны на «Ласточке»
Снега на главном горнолыжном курорте России, увы, немного. В том же «Шерегеше», например, над этим мило потешаются: мол, у них вложены миллиарды, а у нас миллиарды снежинок на трассах. Москвичи, петербуржцы и иже с ними летят на эти каникулы в Сочи, чтобы покататься на лыжах, а в итоге почти что не солоно хлебавши гуляют по набережной Роза Хутор и пьют глинтвейн. {{material_109402}} При этом в вагонах «Ласточки» полно пассажиров. В день по расписанию курсирует 5 составов, в основном, сочлененные. Поезда новые, комфортабельные, с большими окнами, за которыми на прибрежном участке плещется море, и электронными табло, где высвечиваемая температура воздуха за бортом (+14 градусов) на начало января – нечто из мира фантастики.   От центрального ж/д вокзала Сочи до конечной станции Роза-Хутор 370 рублей цена билета и 1 час. 15 минут легкого и плавного хода по еще новым, построенным к Олимпиаде-2014 рельсам.   На всем пути следования несколько тоннелей, сотовая связь в которых, по понятным причинам, теряется. Впрочем, сигнал не крепок даже на прибрежном участке – от Мацесты до Адлера.  Именно здесь самое плотное количество остановок: Мацеста от ж/д вокзала Сочи уже через 10 минут; от Мацесты до Хосты – 9 минут; от Хосты до станции Известия – 6 минут и до Адлера – всего 3 минуты. {{gallery_1877}} {{material_128464}} Если на вышеперечисленных станциях пассажиров в вагоны подсаживается немного, то в Адлере, чей новый вокзал сделает честь любому мало-мальски крупному городу страны, вваливается основная масса горнолыжников, сноубордистов и простых любителей погулять на чистом горном воздухе. От Адлера до ст. Эсто-Садок «Ласточка» летит словно на одном дыханье. Прикольно наблюдать за машинами, спешащими туда же по автодороге, также построенной к Зимним Олимпийским играм 6-летней давности. Здесь уже не «прибрежные» 60 км/ч, тут многие автомобили за поездом не успевают. Причем, если автотрасса вынуждена местами обходить перевалы и склоны, электричка четко следует по прямой, сквозь вырубленные в горной породе тоннели. На ст. Эсто-Садок выходят единицы. Львиная масса пассажиров едет до конечной. Вокзал в Красной Поляне современный и роскошный. Только не забудьте, пжт, сохранить купленный в Сочи (Адлере, Хосте и т.п.) билет до конца поездки – его нужно будет отсканировать при выходе на привокзальную площадь. {{gallery_1878}} Ж/д вокзал наиболее близко расположен к «газпромовскому» склону – тут, что называется, в зоне шаговой доступности. До «Русских горок» или до «Розы Хутора» придется еще добираться. Пассажиров «Ласточки» охотно пересадят на бесплатные автобусы. Они, как правило, работают по ж/д расписание, так что, долго томиться без трансфера не будете. Та же ситуация и в обратном направлении. Как альтернатива - местные автобусные маршруты, которые за 25 рублей всего за 5 минут добросят вас до ж/д вокзала. Будете в этих краях – не примените воспользоваться «Ласточкой». Реально удобно и комфортно. А по деньгам, безусловно, чуть дороже автобуса (если рассматривать дорогу от Адлера, аэропорта или Сочи), но заметно дешевле такси. Последние спят и видят, как бы накрутить. Регион-то туристический…
2020-01-01
Автор: Иван Братуха
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