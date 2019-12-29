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29 декабря 2019, 15:53

Если вы собрались на Новый год в Финляндию, или Таможня дает добро

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Фото пользователя 110km.ru
Выборгская таможня во всеоружии встретить праздничные и предпраздничные новогодние дни. На таможенных постах «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» ожидают резкого увеличения пассажиропотока в сторону Финляндии и обратно, что, впрочем, таможенников ничуть не пугает.
Если вы собрались на Новый год в Финляндию или Таможня дает добро

Фото пользователя 110km.ru

По словам первого зам. начальника Выборгской таможни Алексея Урванцева, на всех автомобильных пунктах пропуска (МАПП) в пиковые часы будут задействованы дополнительные наряды пограничников и таможенников, также планируется открыть полосы грузового и реверсивного движения.

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«Мы ориентируемся на статистические данные предыдущих лет, - говорит г-н Урванцев. – Они свидетельствуют о том, что в дни пиковых нагрузок ожидается до 10 000 физических лиц, до 4 000 легковых автомобилей и до 90-100 автобусов в сутки только на «Торфяновке». Приблизительно такие же цифры возможны на таможенных постах МАПП «Брусничное» и «Светогорск».

Что можно, чего нельзя

Таможенники рекомендуют путешественникам заранее планировать свой маршрут и рассчитывать временные затраты. «Также стоит обратить внимание на порядок и нормы ввоза товаров, перемещаемых физическими лицами, в том числе весовые и стоимостные ограничения в отношении отдельных видов товаров», - напоминает Алексей Урванцев.

А нормы следующие: одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, беспошлинно имеет право ввезти товары для личного пользования, перемещаемые в автотранспорте: не более 3 литров алкогольных напитков и пива, до 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и общий вес которых не превышает 25 кг.

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Разрешено ввозить/вывозить с таможенной территории Евразийского экономического союза на 1 физическое лицо: до 5 кг продуктов готовых к употреблению, в заводской упаковке, в том числе рыбы и морепродуктов, мяса, молочной продукции; до 250 граммов икры осетровых рыб; до 10 литров моторного топлива, находящегося в отдельной емкости. Ввоз сырого мяса, рыбы, «даров природы» с корнями (почвой), посевного и посадочного материала запрещен.

Праздник праздником, а ремонт по распорядку

Работы по восстановлению моста на автомобильной дороге, ведущей к МАПП «Брусничное», через реку Малиновку еще не закончены, а потому будут продолжены в 2020-м, в том числе в период новогодних праздников.

Принимая во внимание, что в указанный период ожидается повышение количества автомобильных перемещений через государственную границу, на данном участке в связи с проводимыми ремонтными работами, могут образовываться заторы, и это значительно снижает пропускную способность автодороги. В связи с этим время, затрачиваемое на поездку, может увеличиться. Посему, с учетом данной информации, следует заранее планировать свой маршрут.


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Если вы собрались на Новый год в Финляндию, или Таможня дает добро
По словам первого зам. начальника Выборгской таможни Алексея Урванцева, на всех автомобильных пунктах пропуска (МАПП) в пиковые часы будут задействованы дополнительные наряды пограничников и таможенников, также планируется открыть полосы грузового и реверсивного движения.{{material_125437}} «Мы ориентируемся на статистические данные предыдущих лет, - говорит г-н Урванцев. – Они свидетельствуют о том, что в дни пиковых нагрузок ожидается до 10 000 физических лиц, до 4 000 легковых автомобилей и до 90-100 автобусов в сутки только на «Торфяновке». Приблизительно такие же цифры возможны на таможенных постах МАПП «Брусничное» и «Светогорск». Что можно, чего нельзяТаможенники рекомендуют путешественникам заранее планировать свой маршрут и рассчитывать временные затраты. «Также стоит обратить внимание на порядок и нормы ввоза товаров, перемещаемых физическими лицами, в том числе весовые и стоимостные ограничения в отношении отдельных видов товаров», - напоминает Алексей Урванцев.А нормы следующие: одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, беспошлинно имеет право ввезти товары для личного пользования, перемещаемые в автотранспорте: не более 3 литров алкогольных напитков и пива, до 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и общий вес которых не превышает 25 кг.{{material_125433}}Разрешено ввозить/вывозить с таможенной территории Евразийского экономического союза на 1 физическое лицо: до 5 кг продуктов готовых к употреблению, в заводской упаковке, в том числе рыбы и морепродуктов, мяса, молочной продукции; до 250 граммов икры осетровых рыб; до 10 литров моторного топлива, находящегося в отдельной емкости. Ввоз сырого мяса, рыбы, «даров природы» с корнями (почвой), посевного и посадочного материала запрещен.Праздник праздником, а ремонт по распорядкуРаботы по восстановлению моста на автомобильной дороге, ведущей к МАПП «Брусничное», через реку Малиновку еще не закончены, а потому будут продолжены в 2020-м, в том числе в период новогодних праздников.Принимая во внимание, что в указанный период ожидается повышение количества автомобильных перемещений через государственную границу, на данном участке в связи с проводимыми ремонтными работами, могут образовываться заторы, и это значительно снижает пропускную способность автодороги. В связи с этим время, затрачиваемое на поездку, может увеличиться. Посему, с учетом данной информации, следует заранее планировать свой маршрут.
2019-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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