Если вы собрались на Новый год в Финляндию, или Таможня дает добро
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По словам первого зам. начальника Выборгской таможни Алексея Урванцева, на всех автомобильных пунктах пропуска (МАПП) в пиковые часы будут задействованы дополнительные наряды пограничников и таможенников, также планируется открыть полосы грузового и реверсивного движения.
Что можно, чего нельзя
Таможенники рекомендуют путешественникам заранее планировать свой маршрут и рассчитывать временные затраты. «Также стоит обратить внимание на порядок и нормы ввоза товаров, перемещаемых физическими лицами, в том числе весовые и стоимостные ограничения в отношении отдельных видов товаров», - напоминает Алексей Урванцев.
А нормы следующие: одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, беспошлинно имеет право ввезти товары для личного пользования, перемещаемые в автотранспорте: не более 3 литров алкогольных напитков и пива, до 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и общий вес которых не превышает 25 кг.
Праздник праздником, а ремонт по распорядку
Работы по восстановлению моста на автомобильной дороге, ведущей к МАПП «Брусничное», через реку Малиновку еще не закончены, а потому будут продолжены в 2020-м, в том числе в период новогодних праздников.
Принимая во внимание, что в указанный период ожидается повышение количества автомобильных перемещений через государственную границу, на данном участке в связи с проводимыми ремонтными работами, могут образовываться заторы, и это значительно снижает пропускную способность автодороги. В связи с этим время, затрачиваемое на поездку, может увеличиться. Посему, с учетом данной информации, следует заранее планировать свой маршрут.
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