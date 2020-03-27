Если вы вдруг решили приобрести Mercedes-Benz X-Class
- 3681
- 0
Фото: Mercedes-Benz
В одном из дилерских центров Северной столицы нашему корреспонденту порекомендовали для этого обратиться к партнерам вне двух столиц, дескать, может что-то и подберут.
Напомним, что несколько месяцев назад прошла информация, согласно которой к грядущему лету серийное производство пикапа X-Class в Барселоне будет свернуто. Автомобиль не оправдал возложенных на него коммерческих задач. Поэтому завоза новых машин в РФ не было давно. Остатки раскупили, и сегодня можно рассчитывать преимущественно на «б/у» версии.
Пусть с пробегом, но зато с кунгом
Нашем собеседник в дилерском центре порекомендовал обратить внимание на «иксы», некоторое время пребывавшие в так называемом корпоративном пользовании. Это машины 2018 года модельного года с небольшим (порядка 2000 км) пробегом - либо выставочные, либо развозившие сотрудников автоцентра, но в приличном техническом состоянии.
Все – с 258-сильным мотором V6 и с кунгом. Последний момент имеет важное значение: дело в том, что стоимость кунга (со всеми уплотнителями и фурнитурой) дотягивает до полумиллиона рублей, следовательно, покупателю не придется за него доплачивать. Стоимость таких «б/у» X-Class чуть ниже новых экземпляров без кунга (стоимость свежего пикапа, согласно информации на сайте компании – от 3 128 000 рублей).
Всего два года в России
Автомобиль получился крупным: 5340x1920x1819 мм в высоту. На колесную базу приходятся роскошные 3150 мм, дорожный просвет - 202 мм (за доплату клиренс может быть увеличен до 221 мм). Снаряженная масса - от 2102 до 2259 кг, в зависимости от модификации, грузоподъемность - 1042 кг.
В целом, добротный, крепкий и хорошо оснащенный «трудяга» с благородными чертами, сумевший сполна использовать наработки Nissan. К тому же, прекрасно себя показывающий на ходу. Подробности – в нашем тест-обзоре (см. врезку).
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве