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27 марта 2020, 07:40

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes-Benz X-Class

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Фото: Mercedes-Benz
Приобрести новый Mercedes-Benz X-Class у официального дилера сегодня проблематично. Во всяком случае, в Москве и Санкт-Петербурге. Практически все машины, завезенные еще в прошлом году (а их было сравнительно немного), распроданы.
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

Фото: Mercedes-Benz

В одном из дилерских центров Северной столицы нашему корреспонденту порекомендовали для этого обратиться к партнерам вне двух столиц, дескать, может что-то и подберут.

Напомним, что несколько месяцев назад прошла информация, согласно которой к грядущему лету серийное производство пикапа X-Class в Барселоне будет свернуто. Автомобиль не оправдал возложенных на него коммерческих задач. Поэтому завоза новых машин в РФ не было давно. Остатки раскупили, и сегодня можно рассчитывать преимущественно на «б/у» версии.

Mercedes X
От 2.3 л, 163 л.с
Новый от 2 899 000 до 4 212 000 Р
В столичном офисе Mercedes-Benz не стали комментировать грядущий уход X-Class, резонно сославшись на текущее положение дел с развитием коронавируса в России и в мире, дескать, пандемия нарушила всякое бизнес-планирование. 

Пусть с пробегом, но зато с кунгом

Нашем собеседник в дилерском центре порекомендовал обратить внимание на «иксы», некоторое время пребывавшие в так называемом корпоративном пользовании. Это машины 2018 года модельного года с небольшим (порядка 2000 км) пробегом - либо выставочные, либо развозившие сотрудников автоцентра, но в приличном техническом состоянии.

Все – с 258-сильным мотором V6 и с кунгом. Последний момент имеет важное значение: дело в том, что стоимость кунга (со всеми уплотнителями и фурнитурой) дотягивает до полумиллиона рублей, следовательно, покупателю не придется за него доплачивать. Стоимость таких «б/у» X-Class чуть ниже новых экземпляров без кунга (стоимость свежего пикапа, согласно информации на сайте компании – от 3 128 000 рублей).

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class

 

Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Если вы вдруг решили приобрести Mercedes Benz X Class
Цены, как мы понимаем, до весеннего подорожания, которое, увы, обязательно грядет. В Европе на данный момент X-Class предлагается по стартовой стоимости 52 272 евро (данные по французским дилерам). Даже страшно переводить евровалюту по нашему «взбунтовавшемуся» вмиг курсу. 

Всего два года в России

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Напомним, что «грузовичок» впервые предстал перед широкой общественностью в Стокгольме в конце октября 2016 года. Серийный вариант люкс-пикапа официально презентовали в июле 2017-го, а на следующий год автомобиль попал в российские шоу-румы.

Автомобиль получился крупным: 5340x1920x1819 мм в высоту. На колесную базу приходятся роскошные 3150 мм, дорожный просвет - 202 мм (за доплату клиренс может быть увеличен до 221 мм). Снаряженная масса - от 2102 до 2259 кг, в зависимости от модификации, грузоподъемность - 1042 кг.

В целом, добротный, крепкий и хорошо оснащенный «трудяга» с благородными чертами, сумевший сполна использовать наработки Nissan. К тому же, прекрасно себя показывающий на ходу. Подробности – в нашем тест-обзоре (см. врезку).


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Роман
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система и правда очень умная
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Если вы вдруг решили приобрести Mercedes-Benz X-Class
В одном из дилерских центров Северной столицы нашему корреспонденту порекомендовали для этого обратиться к партнерам вне двух столиц, дескать, может что-то и подберут. Напомним, что несколько месяцев назад прошла информация, согласно которой к грядущему лету серийное производство пикапа X-Class в Барселоне будет свернуто. Автомобиль не оправдал возложенных на него коммерческих задач. Поэтому завоза новых машин в РФ не было давно. Остатки раскупили, и сегодня можно рассчитывать преимущественно на «б/у» версии.{{model_v2_no_show_6351}} В столичном офисе Mercedes-Benz не стали комментировать грядущий уход X-Class, резонно сославшись на текущее положение дел с развитием коронавируса в России и в мире, дескать, пандемия нарушила всякое бизнес-планирование.  Пусть с пробегом, но зато с кунгомНашем собеседник в дилерском центре порекомендовал обратить внимание на «иксы», некоторое время пребывавшие в так называемом корпоративном пользовании. Это машины 2018 года модельного года с небольшим (порядка 2000 км) пробегом - либо выставочные, либо развозившие сотрудников автоцентра, но в приличном техническом состоянии.Все – с 258-сильным мотором V6 и с кунгом. Последний момент имеет важное значение: дело в том, что стоимость кунга (со всеми уплотнителями и фурнитурой) дотягивает до полумиллиона рублей, следовательно, покупателю не придется за него доплачивать. Стоимость таких «б/у» X-Class чуть ниже новых экземпляров без кунга (стоимость свежего пикапа, согласно информации на сайте компании – от 3 128 000 рублей). {{gallery_1345}} Цены, как мы понимаем, до весеннего подорожания, которое, увы, обязательно грядет. В Европе на данный момент X-Class предлагается по стартовой стоимости 52 272 евро (данные по французским дилерам). Даже страшно переводить евровалюту по нашему «взбунтовавшемуся» вмиг курсу.  Всего два года в России{{material_125242}} Напомним, что «грузовичок» впервые предстал перед широкой общественностью в Стокгольме в конце октября 2016 года. Серийный вариант люкс-пикапа официально презентовали в июле 2017-го, а на следующий год автомобиль попал в российские шоу-румы. Автомобиль получился крупным: 5340x1920x1819 мм в высоту. На колесную базу приходятся роскошные 3150 мм, дорожный просвет - 202 мм (за доплату клиренс может быть увеличен до 221 мм). Снаряженная масса - от 2102 до 2259 кг, в зависимости от модификации, грузоподъемность - 1042 кг.В целом, добротный, крепкий и хорошо оснащенный «трудяга» с благородными чертами, сумевший сполна использовать наработки Nissan. К тому же, прекрасно себя показывающий на ходу. Подробности – в нашем тест-обзоре (см. врезку).
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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